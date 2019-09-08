«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ООО — пошли вон из Центрального парка

В новом, 143-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: джипы на прогулке в городских парках, брошенная на тротуаре машина и массовая парковка инвалидов на минивэнах в «МЕГЕ».



«Гелендваген» на дорожке Фото: Ольга Бурлакова

Этот «Гелендваген» с номерами ООО запечатлен на дорожках Центрального парка.

Брошенное авто Фото: читатель НГС

А эта машина, по словам читателей, брошена, стоит частично на тротуаре — есть основания к эвакуации. «Уже 2 недели машина стоит на Фрунзе, 4, брошенная, с открытыми дверями. Залезай и ночуй! Множество людей звонят в службу 112 с жалобами, заявки передают в полицию, но никто ничего не делает», — рассказывает читатель Никита.

Помеха пешеходам Фото: читатель НГС

«Улица Сибревкома, подступы к пешеходному мостику. И так в этом месте пешеходам не очень комфортно, так ещё последнюю дырку вот так закрыли автомобилем. Пешеходам приходится лезть через бетонные блоки», — ведет наблюдение Станислав.

Возле 11-й гимназии Фото: читатель НГС

«Это тротуар возле гимназии № 11», — сообщает Елена.



Стоянка на газоне Фото: читатель НГС

«Вот так одна дама привозит свое чадо в детский сад, хотя парковочные места были», — жалуются очевидцы.



Стоянка на газоне

«В комментариях к рубрике недовольных пешеходов часто отправляют "в лес". Дескать, не нравится — езжайте в лес. Вот, пожалуйста: лес, Академгородок, ул. Терешковой. Припарковался мало того что на траве, так ещё и ровно на тропинке», — пишет нам Дмитрий.

Парковка под знаком Фото: читатель НГС

«Встал чётко под действие знака и, естественно, хоть одной стороной, но на тротуар», — сообщает Анатолий.

Стоянка на переходе Фото: читатель НГС

Наверное, зебру плохо видно.

Заблокировал проезд Фото: читатель НГС

«На пересечении улиц Ватутина и Новогодней ведутся ремонтные работы, по улице Новогодней в сторону НГТУ дорога перекрыта, проезда нет. Направляю фото, на котором один из автолюбителей бросил свою машину посреди единственного оставшегося выезда к Ватутина. Бросил демонстративно и ушел, чтобы объезжающие его не беспокоили», — рассказывает читательница Марина.



Инвалиды на минивэнах Фото: читатель НГС

«Как на подбор одни инвалиды на минивэнах», — пишет Владимир.

Стоянка на тротуаре Фото: читатель НГС

«Продавец из фруктовой палатки каждый день ставит. На замечания реагирует неадекватно, матом. Вокзальная магистраль. И Это женщина», — недоволен читатель Вячеслав.

«Инфинити» на тротуаре Фото: читатель НГС