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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ООО — пошли вон из Центрального парка

Вальяжный «Гелендваген» на дорожках парка и брошенный на тротуаре «Опель», который не эвакуируют

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Фото: Ольга Бурлакова

В новом, 143-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: джипы на прогулке в городских парках, брошенная на тротуаре машина и массовая парковка инвалидов на минивэнах в «МЕГЕ».  

«Гелендваген» на дорожке

«Гелендваген» на дорожке

Этот «Гелендваген» с номерами ООО запечатлен на дорожках Центрального парка. 

Брошенное авто

Брошенное авто

А эта машина, по словам читателей, брошена, стоит частично на тротуаре — есть основания к эвакуации. «Уже 2 недели машина стоит на Фрунзе, 4, брошенная, с открытыми дверями. Залезай и ночуй! Множество людей звонят в службу 112 с жалобами, заявки передают в полицию, но никто ничего не делает», — рассказывает читатель Никита. 

Помеха пешеходам

Помеха пешеходам

«Улица Сибревкома, подступы к пешеходному мостику. И так в этом месте пешеходам не очень комфортно, так ещё последнюю дырку вот так закрыли автомобилем. Пешеходам приходится лезть через бетонные блоки», — ведет наблюдение Станислав.

Возле 11-й гимназии

Возле 11-й гимназии

«Это тротуар возле гимназии № 11», — сообщает Елена.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

«Вот так одна дама привозит свое чадо в детский сад, хотя парковочные места были», — жалуются очевидцы. 

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

«В комментариях к рубрике недовольных пешеходов часто отправляют "в лес". Дескать, не нравится — езжайте в лес. Вот, пожалуйста: лес, Академгородок, ул. Терешковой. Припарковался мало того что на траве, так ещё и ровно на тропинке», — пишет нам Дмитрий. 

Парковка под знаком

Парковка под знаком

«Встал чётко под действие знака и, естественно, хоть одной стороной, но на тротуар», — сообщает Анатолий.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

Наверное, зебру плохо видно.

Заблокировал проезд

Заблокировал проезд

«На пересечении улиц Ватутина и Новогодней ведутся ремонтные работы, по улице Новогодней в сторону НГТУ дорога перекрыта, проезда нет. Направляю фото, на котором один из автолюбителей бросил свою машину посреди единственного оставшегося выезда к Ватутина. Бросил демонстративно и ушел, чтобы объезжающие его не беспокоили», — рассказывает читательница Марина.

Инвалиды на минивэнах

Инвалиды на минивэнах

«Как на подбор одни инвалиды на минивэнах», — пишет Владимир. 

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

«Продавец из фруктовой палатки каждый день ставит. На замечания реагирует неадекватно, матом. Вокзальная магистраль. И Это женщина», — недоволен читатель Вячеслав. 

«Инфинити» на тротуаре

«Инфинити» на тротуаре

Еще один на тротуаре. И с затертыми госномерами — правда помогают от камер?

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    8 сен 2019 в 00:07

    У меня на даче тишь да благодать, а у вас в городе судя по фото, продолжают нарушать ПДД, Кто и когда это остановит?!

    8 сен 2019 в 00:27

    НГС, говорите прямо,я паркуюсь как...

    8 сен 2019 в 00:19

    пешехододятлам с сибревкома мешают не автомобили, а бетонные блоки.. но они это никак признавать не хотят в силу своей ограниченности.