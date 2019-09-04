«Для некоторых дети — это невыгодная сделка»: колонка матери о том, почему не стыдно быть чайлдфри

Журналист 63.RU Екатерина Калашникова стала мамой год назад, хотя до этого временами ей казалось, что она — чайлдфри: умиления при виде малышей не испытывала, себя в роли родителя не видела, а ребенка и вовсе хотел муж. В авторской колонке Екатерина размышляет, почему сегодня модно и не стыдно не хотеть детей: Я представляла будущее материнство словно каторгу и мечтала о карьере и поездке в Австралию. Большинство подруг и знакомых не понимали меня. У нас принято считать, что женщина обязана хотеть родить. Если дама детородного возраста скажет в обществе, что не хочет иметь детей, то почти со 100%-й вероятностью на неё посыплются обвинительные шишки, вразумительные речи и уговоры.

В нашей стране культ замужества и материнства. Девочек с детства натаскивают на брак и последующее воспитание потомства. Взрослые говорят, что нельзя не уметь варить борщи и даже садиться в углу стола. Ведь замуж не позовут, не родишь, а это страшная кара. Если ты не хочешь детей, то ты бракованная или же эгоистка, ведь все рожают, а ты — нет.

Причин, почему женщины отказываются от родительства, масса. Одна из них — идеализация до сумасшествия образа матери в России. Если мужчина в случае развода не увиливает от воспитания ребёнка и платит алименты, то в глазах общества он уже хороший папаша. Для женщин материнская планка задрана до небес. Мать обязана всем пожертвовать, родить, выкормить, развивать, проверять уроки, таскать по секциям, красиво наряжать и делать так, чтобы ребёнок на людях был послушным. Если чего-то из списка нет, то мать плохая. Такая планка растит в женщинах комплексы.

Мамы в отличие от отцов вечно чувствуют, что мало дали, не так воспитали, допустили ошибку. Часть дам просто не хотят ввязываться в эту гонку и выбирают не рожать. Некоторые идеалистки не уверены, что справятся на 100% с этой задачей. Часть из них имеют неприятные сценарии из детства и не хотят быть похожими на собственных матерей. Поэтому бездействие и отказ проще, чем не оправдать свои же завышенные ожидания.



Для некоторых женщин дети — это невыгодная сделка. У этих женщин всё есть — карьера, дом, путешествия, друзья. Они живут жизнью мечты и не хотят ее менять. Им не хочется ввязываться в шоу из памперсов, детских болячек и бессонных ночей. Они себя любят и не желают расставаться со свободой.

Ещё одна причина — инфантилизм. Если во времена наших бабушек в 25 лет человек считался взрослым, то сейчас это ещё ребёнок, который может висеть на шее у родителей, перебиваться случайными заработками и сидеть сутками в интернете. Младенец — это большая ответственность, а если ты сама ещё живёшь в мире розовых пони и единорогов, то какие тебе дети? У такой «взрослой» девушки уже есть балованный ребёнок, и это она сама.

Иногда у женщин нет партнёра или мужчина, который рядом с ней, не хочет детей. Тогда дама тоже охотно берет на себя роль чайлдфри.

Ну и последняя причина — мода. Поскольку в нашей стране культ замужества и материнства, в противовес ему с запада к нам пришли феминизм и движение чайлдфри. Девушки, которые родились 10–15 лет назад, уже повально не хотят замуж и становиться мамами. Это не модно. Модно быть чайлдфри и жить в своё удовольствие.



Жалеть женщин, добровольно отказавшихся или отложивших материнство, — глупая затея. Это так же нерационально, как жалеть о неизведанном. Например, о том, что не был на Луне. Мое мнение, что материнский инстинкт появляется в процессе, и любовь к ребёнку становится сильней со временем. Если ты не мать и не воспитывала ребёнка, то тебе это чувство непонятно.

Чайлдфри сами сделали свой выбор и решили отказаться от рождения детей. Только вот продиктован ли этот выбор страхами, модой или это осознанный выбор человека? Со временем люди меняются, а возможности уже утрачены.

Те женщины, кто именовали себя чайлдфри в знойные 30, возможно, в свои 40 будут бегать по врачам и пытаться забеременеть. В 25 тебе кажется, что можно легко заморозить яйцеклетку и что в 40 в случае чего будут деньги на суррогатную мать, как это делают звёзды Голливуда. На практике всё оказывается в разы сложнее. Может не быть ни денег, ни здоровья.

В 30 лет может казаться, что твоя жизнь интереснее и лучше, чем у подруги, которая имеет пару погодок. В 60 всё может быть с точностью до наоборот. У подруги полный дом внуков, а у тебя звенящая тишина и никто никогда не звонит.



Материнство может казаться ужасным квестом из бессонных ночей, орущих детей и кучи обязательств, но, не попробовав, ты никогда не узнаешь, стоит оно того или нет.



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