Грозный, как Негрони: бармен — о том, как выбрать коктейль, который сегодня подойдёт именно вам

Бутылку вина или чего покрепче можно открыть и дома, а вот за коктейлем придётся пойти в бар. Ну конечно, если дома у вас нет десятка-другого бутылок для экспериментов. Те, кто коктейли заказывают нечасто, всякий раз могут испытывать сложности с тем, что же им выбрать в этот раз. Обозреватель НГС.Афиша вместе с барменом бара «Жан Хуан Лу» Иваном Барсуковым составили краткий гид по коктейлям с точки зрения вашего самоощущения.
Коктейльная культура в мире развивается, постоянно появляется что-то новое, но публика за этими изменениями едва поспевает. Если отбросить какие-то немногочисленные заведения для коктейльных гурманов, то 90% продаж в баре приходится на классику, говорит Иван. Так что если вы не готовы к экспериментам (вообще или конкретно сегодня), то вот вам краткий перечень.
Светская львица
Что это значит в современных условиях, понятно уже не совсем. Но допустим, что перед нами героиня фильма «Секс в большом городе». Скорее всего, это будет Саманта Джонс, но возможны варианты. В любом случае коктейльное (или даже вечернее) платье и высокие каблуки обязательны. То есть в другой момент вы можете надеть что угодно, но только не этим вечером. Одного взгляда достаточно, чтобы понять: человек состоялся в жизни (и уже не так уж важно, в качестве кого).
Коктейль вечера: «Космополитен»
Достаточно крепкий, кислый, с горечью. И подается в классической коктейльной рюмке, которая ассоциируется с красивой жизнью. Цвет красный — страсти.
Человек из «Мерседеса»
Типаж: брутальный мужчина. Обязательно борода или хотя бы заметная небритость. Слегка грубоват, иногда осознанно. Чаще — по привычке. Потому что делит людей на тех, кто ниже него по статусу (их большинство), и тех, с кем нужно казаться на равных.
Коктейль вечера: «Негрони»
Джин, красный вермут и кампари. Основа вкуса: крепость и сочетание горечи со сладостью. Вкус реальной жизни, в общем.
Отчаянная домохозяйка
Семья, дети, дом, нормальная работа — программа-минимум выполнена с превышением. Но чего-то не хватает. А чего именно, именно сейчас и предстоит выяснить
Коктейль вечера: Маргарита
Начинается всё с апельсинового ликёра, переходящего в лайм, и потом вам в мозг, как ансамбль мариачи, врывается текила. Чтобы бывает дальше, помнят не все.
Мужчина в дорогом костюме
Человек, привыкший к правилам и уважающий иерархию. Хотя бы потому, что сам в этой иерархии достаточно высоко поднялся. Не особенно любит неожиданности. Ценит простые, но доказавшие надежность вещи.
Коктейль вечера: «Сухой мартини»
«Драй мартини» — джин и сухой вермут. Простота во вкусе, сухость, четкость, мощь.
Девушка из офиса
Просто девушка, которая работает. Ну то есть она не против, если вы пригласите её куда-нибудь потусить. Но в состоянии и сама за себя заплатить. Чаще бывает в баре с подружками, а не «со спутником». Потому что… Ну как-то так выходит, чего уж там.
Коктейль вечера: «Апероль шприц»
Горький апельсин, просекко, тоник. Эффектная классика — для человека, который просто хочет что-то приятное и радостное в бокале. Идеально для летнего вечера.
Хипстер
Может иметь собственное дело, но, скорее всего, работает по найму. Где-то в творческой сфере. Поэтому может позволить себе неформальную, но стильную одежду. Какие-нибудь непростые очки, носки с покемонами. В общем, яркая личность.
Коктейль вечера: «Джин безил смеш»
Новая классика. Придуман в Берлине в меньше 10 лет назад. Состоит из джина, кислой и сладкой частей, которые связывает базилик. Очень свежий напиток. Баланс сдвинут в сторону кислотности. И базилик все уравновешивает.
Старомодный чудак
Это самоощущение, одежда и возраст совершенно непринципиальны. Чувствовать себя таким образом можно и в 20 лет. Что поделать, если вам нравится музыка, которую играли тогда, когда ваши сверстники ещё не родились? И вам теперь с ними бывает скучновато.
Коктейль вечера: «Виски сауэр»
Бурбон и сок лимона, иногда с яичным белком. Выбор для тех, кто твёрдо знает, что раньше умели. А теперь уже не очень.
Девушка в поисках
Тиндер, конечно, убивает живое общение, но этот типаж не уйдет из бара никогда. Она пришла сюда, чтобы уйти не одна. И не то чтобы у неё было денег в обрез, просто платить за себя уважающей себя девушке — неприлично.
Коктейль для начала вечера: вермут со льдом
Вермут сам по себе — это уже коктейль. Там же и вино, и немного спирта, и пряные травы, цитрусовая цедра… Добавил льда, и напиток готов. Выходит недорого, хватает надолго. Ну а дальше — уж как повезет.
Коктейльный эксперт
Внешность и половая самоидентификация в данном случае не важны. Главное, что вам омерзительна сама мысль, что вас могут принять за этих примитивных созданий, которые в баре заказывают набившие оскомину названия, которые видели в кино или читали о них в статьях, которые пишет не пойми кто.
Коктейль вечера: всё сложно, но можно начать, например, с Vieu Carre
Рецепт предельно прост. Вам потребуется: кикер «Бенедиктин», Пишо (редкий французский биттер), Ангостура (биттер), ржаной (это важно!) виски, коньяк (разумеется, французский, а какой ещё может быть коньяк?), красный вермут. Но главное, конечно, не ошибиться в пропорциях. В общем, будет о чем начать разговор с барменом. Ну а дальше просите собственноручно сделанные настойки на сибирских ягодах (обязательно уточните регион сбора) и прочий хендмейд.