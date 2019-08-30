Грозный, как Негрони: бармен — о том, как выбрать коктейль, который сегодня подойдёт именно вам

Бутылку вина или чего покрепче можно открыть и дома, а вот за коктейлем придётся пойти в бар. Ну конечно, если дома у вас нет десятка-другого бутылок для экспериментов. Те, кто коктейли заказывают нечасто, всякий раз могут испытывать сложности с тем, что же им выбрать в этот раз. Обозреватель НГС.Афиша вместе с барменом бара «Жан Хуан Лу» Иваном Барсуковым составили краткий гид по коктейлям с точки зрения вашего самоощущения. Коктейльная культура в мире развивается, постоянно появляется что-то новое, но публика за этими изменениями едва поспевает. Если отбросить какие-то немногочисленные заведения для коктейльных гурманов, то 90% продаж в баре приходится на классику, говорит Иван. Так что если вы не готовы к экспериментам (вообще или конкретно сегодня), то вот вам краткий перечень.



Иван Барсуков признается, что лишь один из десяти посетителей баров готов попробовать что-то незнакомое для себя Фото: Стас Соколов

Светская львица

Что это значит в современных условиях, понятно уже не совсем. Но допустим, что перед нами героиня фильма «Секс в большом городе». Скорее всего, это будет Саманта Джонс, но возможны варианты. В любом случае коктейльное (или даже вечернее) платье и высокие каблуки обязательны. То есть в другой момент вы можете надеть что угодно, но только не этим вечером. Одного взгляда достаточно, чтобы понять: человек состоялся в жизни (и уже не так уж важно, в качестве кого).



Коктейль вечера: «Космополитен»

Достаточно крепкий, кислый, с горечью. И подается в классической коктейльной рюмке, которая ассоциируется с красивой жизнью. Цвет красный — страсти.

Человек из «Мерседеса»

Типаж: брутальный мужчина. Обязательно борода или хотя бы заметная небритость. Слегка грубоват, иногда осознанно. Чаще — по привычке. Потому что делит людей на тех, кто ниже него по статусу (их большинство), и тех, с кем нужно казаться на равных.



С «Негрони» стоит быть осторожней — он довольно крепок Фото: pixabay.com

Коктейль вечера: «Негрони»

Джин, красный вермут и кампари. Основа вкуса: крепость и сочетание горечи со сладостью. Вкус реальной жизни, в общем.



Отчаянная домохозяйка Семья, дети, дом, нормальная работа — программа-минимум выполнена с превышением. Но чего-то не хватает. А чего именно, именно сейчас и предстоит выяснить

Маргарита — идеальный вариант для тех, кто в душе хочет безумств, но ещё не решил точно, каких именно Фото: Стас Соколов

Коктейль вечера: Маргарита

Начинается всё с апельсинового ликёра, переходящего в лайм, и потом вам в мозг, как ансамбль мариачи, врывается текила. Чтобы бывает дальше, помнят не все. Мужчина в дорогом костюме

Человек, привыкший к правилам и уважающий иерархию. Хотя бы потому, что сам в этой иерархии достаточно высоко поднялся. Не особенно любит неожиданности. Ценит простые, но доказавшие надежность вещи.



Коктейль вечера: «Сухой мартини»

«Драй мартини» — джин и сухой вермут. Простота во вкусе, сухость, четкость, мощь.

Девушка из офиса

Просто девушка, которая работает. Ну то есть она не против, если вы пригласите её куда-нибудь потусить. Но в состоянии и сама за себя заплатить. Чаще бывает в баре с подружками, а не «со спутником». Потому что… Ну как-то так выходит, чего уж там.



«Апероль шприц» — коктейль из северо-восточной Италии Фото: Стас Соколов

Коктейль вечера: «Апероль шприц»



Горький апельсин, просекко, тоник. Эффектная классика — для человека, который просто хочет что-то приятное и радостное в бокале. Идеально для летнего вечера.

Хипстер

Может иметь собственное дело, но, скорее всего, работает по найму. Где-то в творческой сфере. Поэтому может позволить себе неформальную, но стильную одежду. Какие-нибудь непростые очки, носки с покемонами. В общем, яркая личность.



Главное достоинство «Джин безил смеш» — ощущение свежести Фото: Стас Соколов

Коктейль вечера: «Джин безил смеш»

Новая классика. Придуман в Берлине в меньше 10 лет назад. Состоит из джина, кислой и сладкой частей, которые связывает базилик. Очень свежий напиток. Баланс сдвинут в сторону кислотности. И базилик все уравновешивает.

Старомодный чудак

Это самоощущение, одежда и возраст совершенно непринципиальны. Чувствовать себя таким образом можно и в 20 лет. Что поделать, если вам нравится музыка, которую играли тогда, когда ваши сверстники ещё не родились? И вам теперь с ними бывает скучновато.



В классическом варианте виски просто смешивали с соком лайма, но сейчас могут ещё добавить ледяной крошки Фото: Стас Соколов

Коктейль вечера: «Виски сауэр»

Бурбон и сок лимона, иногда с яичным белком. Выбор для тех, кто твёрдо знает, что раньше умели. А теперь уже не очень.



Девушка в поисках



На самом деле конкретный выбор в данном случае не так важен — главное, чтобы коктейля было много Фото: Стас Соколов

Тиндер, конечно, убивает живое общение, но этот типаж не уйдет из бара никогда. Она пришла сюда, чтобы уйти не одна. И не то чтобы у неё было денег в обрез, просто платить за себя уважающей себя девушке — неприлично.

Коктейль для начала вечера: вермут со льдом

Вермут сам по себе — это уже коктейль. Там же и вино, и немного спирта, и пряные травы, цитрусовая цедра… Добавил льда, и напиток готов. Выходит недорого, хватает надолго. Ну а дальше — уж как повезет.

Коктейльный эксперт

Внешность и половая самоидентификация в данном случае не важны. Главное, что вам омерзительна сама мысль, что вас могут принять за этих примитивных созданий, которые в баре заказывают набившие оскомину названия, которые видели в кино или читали о них в статьях, которые пишет не пойми кто.



Внешняя простота «Вью карре» обманчива