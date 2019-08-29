Нетленки, «Волги» и хот-роды: залипаем на самые нестандартные автомобили, которые легко купить

За такой «дредноут» Lincoln Mark III просят 2,1 миллиона рублей
Фото: Auto.ru
От просмотра этих объявлений невозможно оторваться: здесь есть американская классика, машины за сотню миллионов рублей и дешёвые, но жутко обаятельные мотоколяски. В нашей подборке — автомобили для тех, кто устал от однообразия современных машин и не потерял чувство вкуса.
Шок-цена
Mercedes-Benz SL300 W198 обойдётся в 99 миллионов рублей — самый дорогой автомобиль нашей подборки. Таких купе с дверями типа «крылья чайки», как на фотографии, построили всего 1400 штук, а если брать именно 1955 год — только 856. Автомобиль сделан на базе гоночного W194 — победителя 24-часовой гонки в Ле-Мане, то есть является полноценным спорткаром.
У SL300 был прямой впрыск топлива в цилиндры: сегодня эта технология считается привычной, но в середине 50-х использовалась в основном на авиационных моторах. Трёхлитровый двигатель развивает несерьёзные по нынешним меркам 215 л. с., но в лёгкой машине без электронных помощников эта мощность ощущается совсем по-другому.
Лишь немногим меньше стоит другая классика — Horch 853, дальний родственник современных Audi. На третьем месте по цене — Rolls-Royce 1935 года «всего» за 85 миллионов.
Приключения Шурика
Некоторые убеждены, что троица воров-неудачников в «Приключениях Шурика» ездила на «Запорожце», на самом же деле, их «кабриолет» был выпущен в Серпухове и даже не считался автомобилем — это мотоколяска СМЗ-С3А. Сегодня она смотрится потрясающе: настоящая советская классика. Конкретный экземпляр за 370 тысяч рублей выпустили за семь лет до появления фильма.
Мотоколяску можно купить в милицейском исполнении, в виде хот-рода или в трёхколёсной версии — это была первая модель с название С-1Л.
Олд-олдскул
Через объявления реально купить даже Ford T, который выпускался
Но если вам не вполне нравится тощая эстетика машин начала века, можете посмотреть более пухлые хот-роды вроде вот этого Ford A. Он разгоняется до 100 км/час меньше чем за четыре секунды — уровень современных спорткаров.
Самая красивая из «Волг»
Самый большой ассортимент среди классических машин — у «Волги» ГАЗ-21. Потрёпанный автомобиль можно купить за 25–30 тысяч рублей, но есть и множество машин в прекрасном состоянии, как оригинальных, так и с элементами «тюнинга».
Если хотите непременно «Волгу» с оленем на капоте, ищите экземпляр ранних лет выпуска. Автомобиль делали с 1956 до 1970 года, но «гонения» на оленя начались ещё в конце 50-х, а начиная с 1962 года он окончательно исчез из-за потенциальной опасности для пешеходов.
А если вы не против переделок, можно купить оспортивленное купе на базе «Волги» ГАЗ-21. Двигатель BMW мощностью 200 л. с., так что автомобиль не только классно выглядит, но и довольно шустрый — у оригинальной «Волги» было лишь 75 л. с.
Американская классика
Любителям американских машин есть где разгуляться: одна только марка Chevrolet предлагала яркое купе Chevelle или могучий Bel Air, заниженную Impala или невероятно стильный пикап El Camino.
И, конечно, в объявлениях велик выбор американских «дредноутов» вроде завораживающих Cadillac DeVille, Mercury Monterey или Lincoln Mark III.
Но, пожалуй, больше всего рисков получить тахикардию от этого объявления: 425-сильный Chevrolet Corvette C2 1967 года.
Make love, not war
В объявлениях много машин, от которых теплеет на душе: например, этот Volkswagen T1, предтеча современных коммерческих автомобилей марки. Он приобрёл культовый статус благодаря популярности у хиппи, которые красили его в яркие цвета, часто — с пацифистским посланием.
У автомобилистов со стажем на душе теплеет от вида вазовской «копейки», которую многие до сих пор считают самым удачным и качественным автомобилем Волжского автозавода. В объявлениях встречаются «копейки» в очень хорошем состоянии.
А теперь — «горбатый», ещё один символ советской непритязательности. Если при жизни «Запорожец» был героем анекдотов, то сегодня дизайн в стиле Fiat 500 смотрится бесконечно обаятельным. Ветхие экземпляры можно приобрести за сумму до 100 тысяч рублей, но восстановленный «горбатый» на фото стоит, как хороший кроссовер.
Имей вы неограниченное количество денег, из старых машин вы бы предпочли...
А вот полный список автомобилей, которые можно разглядывать часами.