Нетленки, «Волги» и хот-роды: залипаем на самые нестандартные автомобили, которые легко купить

От просмотра этих объявлений невозможно оторваться: здесь есть американская классика, машины за сотню миллионов рублей и дешёвые, но жутко обаятельные мотоколяски. В нашей подборке — автомобили для тех, кто устал от однообразия современных машин и не потерял чувство вкуса.

Шок-цена

Mercedes-Benz SL300 Gullwing 1955 года стоит, как пять самых дорогих Mercedes-Benz S65 AMG 2019 года выпуска Фото: Auto.ru

Mercedes-Benz SL300 W198 обойдётся в 99 миллионов рублей — самый дорогой автомобиль нашей подборки. Таких купе с дверями типа «крылья чайки», как на фотографии, построили всего 1400 штук, а если брать именно 1955 год — только 856. Автомобиль сделан на базе гоночного W194 — победителя 24-часовой гонки в Ле-Мане, то есть является полноценным спорткаром.

Двери типа «крылья чайки» не позволят выбраться из машины в тесном гараже, зато смотрятся сногсшибательно Фото: Auto.ru

У SL300 был прямой впрыск топлива в цилиндры: сегодня эта технология считается привычной, но в середине 50-х использовалась в основном на авиационных моторах. Трёхлитровый двигатель развивает несерьёзные по нынешним меркам 215 л. с., но в лёгкой машине без электронных помощников эта мощность ощущается совсем по-другому.



За этот Horch просят 98 миллионов Фото: Auto.ru

Лишь немногим меньше стоит другая классика — Horch 853, дальний родственник современных Audi. На третьем месте по цене — Rolls-Royce 1935 года «всего» за 85 миллионов.

Приключения Шурика

Эта машина была помесью мотоцикла и автомобиля Фото: Auto.ru

Некоторые убеждены, что троица воров-неудачников в «Приключениях Шурика» ездила на «Запорожце», на самом же деле, их «кабриолет» был выпущен в Серпухове и даже не считался автомобилем — это мотоколяска СМЗ-С3А. Сегодня она смотрится потрясающе: настоящая советская классика. Конкретный экземпляр за 370 тысяч рублей выпустили за семь лет до появления фильма.

Трус, Балбес и Бывалый в мотоколяску помещались даже в зимней одежде Фото: Auto.ru

Трёхколёсные «инвалидки» не прижились, но купить их ещё можно Фото: Auto.ru

Олд-олдскул

Этот Ford T выпущен в 1923 году — один из поздних экземпляров «Жестяной Лиззи», сделанный уже конвейерным методом Фото: Auto.ru

Через объявления реально купить даже Ford T, который выпускался с 1908 года и считался первым массовым автомобилем в истории. Генри Форд запустил конвейерное производство в 1913-м, и на сборку машины стало уходить всего полтора часа. Автомобиль на фото выше сделан в 1923 году, а значит, есть шанс дождаться его столетнего юбилея.



Хот-род по мотивам Ford A Фото: Auto.ru

Но если вам не вполне нравится тощая эстетика машин начала века, можете посмотреть более пухлые хот-роды вроде вот этого Ford A. Он разгоняется до 100 км/час меньше чем за четыре секунды — уровень современных спорткаров.

Самая красивая из «Волг»

Лучшим поколением «Волги» многие считают именно ГАЗ-21 с оленем на капоте. У этого экземпляра нестандартный цвет Фото: Auto.ru

Самый большой ассортимент среди классических машин — у «Волги» ГАЗ-21. Потрёпанный автомобиль можно купить за 25–30 тысяч рублей, но есть и множество машин в прекрасном состоянии, как оригинальных, так и с элементами «тюнинга».

Этот экземпляр выглядит достаточно аутентично: за него просят 495 тысяч рублей Фото: Auto.ru

Если хотите непременно «Волгу» с оленем на капоте, ищите экземпляр ранних лет выпуска. Автомобиль делали с 1956 до 1970 года, но «гонения» на оленя начались ещё в конце 50-х, а начиная с 1962 года он окончательно исчез из-за потенциальной опасности для пешеходов.

Спорткупе по мотивам ГАЗ-21 стоит 3,5 миллиона рублей Фото: Auto.ru

А если вы не против переделок, можно купить оспортивленное купе на базе «Волги» ГАЗ-21. Двигатель BMW мощностью 200 л. с., так что автомобиль не только классно выглядит, но и довольно шустрый — у оригинальной «Волги» было лишь 75 л. с.

«Волги» ГАЗ-21 оснащались трёхступенчатыми коробками с рычагом под рулём Фото: Auto.ru

Американская классика

Chevrolet Chevelle второго поколения мощностью 456 л. с. Фото: Auto.ru

Cadillac DeVille стоит 4,5 миллиона рублей — как новый Cadillac CT6 Фото: Auto.ru

Chevrolet Corvette поколения C2 — многие называют его самым стильным из «корветтов» Фото: Auto.ru

Но, пожалуй, больше всего рисков получить тахикардию от этого объявления: 425-сильный Chevrolet Corvette C2 1967 года.

Make love, not war

Хиппимобиль Volkswagen T1 был одним из первых минивэнов для массового потребителя Фото: Auto.ru

Внутри — три ряда сидений. Салон часто переделывали под спальные места Фото: Auto.ru

В объявлениях много машин, от которых теплеет на душе: например, этот Volkswagen T1, предтеча современных коммерческих автомобилей марки. Он приобрёл культовый статус благодаря популярности у хиппи, которые красили его в яркие цвета, часто — с пацифистским посланием.

«Копейка» с клыками на бампере всего за полмиллиона рублей Фото: Auto.ru

У автомобилистов со стажем на душе теплеет от вида вазовской «копейки», которую многие до сих пор считают самым удачным и качественным автомобилем Волжского автозавода. В объявлениях встречаются «копейки» в очень хорошем состоянии.

ЗАЗ-965 1967 года выпуска Фото: Auto.ru

А теперь — «горбатый», ещё один символ советской непритязательности. Если при жизни «Запорожец» был героем анекдотов, то сегодня дизайн в стиле Fiat 500 смотрится бесконечно обаятельным. Ветхие экземпляры можно приобрести за сумму до 100 тысяч рублей, но восстановленный «горбатый» на фото стоит, как хороший кроссовер.

Имей вы неограниченное количество денег, из старых машин вы бы предпочли...