Как я проел лето: Стас Соколов тестировал точки фестиваля еды и остался удивлен (и вы еще успеете)

На привычной уже площадке за гостиницей «Центральная» проходит Vilka - первый полноценный ресторанный фестиваль под открытым небом. Здесь можно было поесть настоящего рамена, попробовать камчатского краба, купить фермерский сыр или просто съесть хороший бургер с местным пивом. Обозреватель НГС.Афиша выбрал самые интересные точки «Вилки» для тех, кто захочет сходить сюда в воскресенье, ведь фестиваль продлится два дня.



Фестиваль стал уже третьим мероприятием такого рода на этой площадке и, похоже, организаторы решили учесть опыт предшественников. На «Вилке» было по минимуму торговых лавок, да и те, что попали сюда оказались более чем кстати, поскольку у них можно было попробовать чего-то бесплатно.



На «Вилке» работали сразу две точки с сыром – сыроварня «Клевер» и магазин Milk & Cheese. У «Клевера» самая сильная вещь это халуми, который здесь же и жарят на небольшом гриле, так что эта их палатка так же может считаться закусочной, а не просто магазином.

В лавке Milk&Cheese можно попробовать сразу много разных сыров Фото: Стас Соколов

В Milk & Cheese ничего не готовят, но хороший сыр может быть интересней любого блюда. В лавке богатый выбор: выдержанные твёрдые, мягкие, с плесенью. Причём это уже приличный европейский уровень, никаких скидок на российскую специфику давать не нужно. Стоит, разумеется, недешево, но тут в жизни так уж заведено, что тот, кто решился заняться чем-то первым, первым снимает и пенки. В лавке кстати можно купить тот самый сыр с мытой коркой из Новосибирска (от сыровани La Brie), который на недавнем конкурсе взял серебряную медаль.



В точке кафе Aziatish рамен наливают в одноразовые миски, но зато он стоит существенно дешевле, чем в самом заведении Фото: Стас Соколов

Обычно на такие фестивали выезжают совсем начинающие рестораторы или небольшие компании, которые готовы использовать любой дополнительный выход к потенциальной клиентуре. Однако, популярность фестивальных площадок заставляет обратить на них внимание и гигантов. Так компания Дениса Иванова отрядила на мероприятие целые две свои концепции. Бары Beerman поили публику пивом и пекли модную пинцу (вариант пиццы с воздушным тестом), а в передвижной лапшичной Aziatish делали рамен. Приличная порция стоит 250 рублей, причем это самый настоящий сёю – такой, какой вы могли бы заказать в Японии.



В павильоне Seafood Sib можно попробовать камчатского краба, порция стоит 200 рублей Фото: Стас Соколов

Неожиданным бестселлером стали клешни камчатского краба точки Seafood Sib. Казалось бы, идея торговать дорогими морепродуктами на подобной площадке заведомо провальная. Но здесь этих самых крабов можно купить порционно – несколько фаланг весом 100 грамм за 200 рублей. Этим, разумеется, не наешься, но краб – это не шашлыки, многие их и не пробовали никогда. А тут это можно сделать по цене жареной на углях свинины.



Спрингроллы с лососем бара BARBARBA за 150 рублей сопровождаются маленьким «шприцем» с соевым соусом Фото: Стас Соколов

Интересную площадку организовало заведение с непростым названием Barbarba. Место это не особо демократичное, но фестиваль они вышли с очень неплохими авторскими «спрингроллами» (овощи с рыбой или морепродуктами в рисовом блинчике) по доступным ценам (150 рублей за порцию). Ну и сама точка получилась необычной – эдакий лаунж-бар собранный из подручных материалов, но выглядящий при этом стильно и уютно. Тут можно покурить кальян и спрятаться от солнца с коктейлем.

В винтажном минивене можно попробовать сидр, которого нет пока нигде в городе Фото: Стас Соколов

Владельцы бара The Rooks и вовсе решили не тащить на фестиваль этот известный бренд, а соорудили эдакий бар на колёсах на базе винтажного минивена. За одно это, мне кажется, организаторы фестиваля должны были дать им место бесплатно. Вместе с этим старым «Фольцвагеном» сюда пришёл кусок какого-то далёкого пляжа. Кроме веселого внешнего вида Dvoykabar (так официально называется эта точка) интересен интересным выбором сидров и сразу несколькими новинками, которых пока нет ни у кого в города. Здесь например, можно попробовать первый российский «ледяной» сидр (то есть сделанный из слегка подмороженных, потерявших часть влаги плодов).

Бургеры из Академгородка Фото: Стас Соколов

Бургерная из Академгородка Spot&Choo`s ничего особенного придумывать не стала, а просто жарила свои бифштексы. Какого-то ажиотажа их появление не вызвало (в городе просто не все знают её, а бургерами у нас давно никого не удивить) , но без работы ребята тоже не сидели. Потому как для хорошего бургера покупатель найдется всегда.

Не все, впрочем, дождались, покупателей. Явным аутсайдером в первый день выглядела точка с роллами. Что не удивительно – идея торговать на фуд-фестивале едой, которую давно делают повсеместно как-то изначально не выглядит вдохновляюще. И ещё хорошо бы эти роллы делали на месте под заказ, а тут они ещё и готовые. Заметно скучал поначалу и продавец пирогов «Штолле», но потом народ появился и здесь.



Пивные рестораны Гуси и «Гуси в городе» открыли сразу две точки Фото: Стас Соколов

Из вещей гастрономически не интересных, но забавных можно отметить пиво «Трамвай № 13», которое можно заказать в точке новосибирской пивоварни со скромным названием Imperial Barrel. Само пиво – обычный легкий лагер без особых примет. Но название должно греть душу любому новосибирцу.



Фестиваль явно удался. Даже при минимуме рекламы (автор сам узнал о нем почти случайно) на площадку пришло много народу Фото: Стас Соколов