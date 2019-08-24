Как я проел лето: Стас Соколов тестировал точки фестиваля еды и остался удивлен (и вы еще успеете)

Фестиваль проводится на парковке гостиницы «Центральная»
На привычной уже площадке за гостиницей «Центральная» проходит Vilka - первый полноценный ресторанный фестиваль под открытым небом. Здесь можно было поесть настоящего рамена, попробовать камчатского краба, купить фермерский сыр или просто съесть хороший бургер с местным пивом. Обозреватель НГС.Афиша выбрал самые интересные точки «Вилки» для тех, кто захочет сходить сюда в воскресенье, ведь фестиваль продлится два дня.
Фестиваль стал уже третьим мероприятием такого рода на этой площадке и, похоже, организаторы решили учесть опыт предшественников. На «Вилке» было по минимуму торговых лавок, да и те, что попали сюда оказались более чем кстати, поскольку у них можно было попробовать чего-то бесплатно.
На «Вилке» работали сразу две точки с сыром – сыроварня «Клевер» и магазин Milk & Cheese. У «Клевера» самая сильная вещь это халуми, который здесь же и жарят на небольшом гриле, так что эта их палатка так же может считаться закусочной, а не просто магазином.
В Milk & Cheese ничего не готовят, но хороший сыр может быть интересней любого блюда. В лавке богатый выбор: выдержанные твёрдые, мягкие, с плесенью. Причём это уже приличный европейский уровень, никаких скидок на российскую специфику давать не нужно. Стоит, разумеется, недешево, но тут в жизни так уж заведено, что тот, кто решился заняться чем-то первым, первым снимает и пенки. В лавке кстати можно купить тот самый сыр с мытой коркой из Новосибирска (от сыровани La Brie), который на недавнем конкурсе взял серебряную медаль.
Обычно на такие фестивали выезжают совсем начинающие рестораторы или небольшие компании, которые готовы использовать любой дополнительный выход к потенциальной клиентуре. Однако, популярность фестивальных площадок заставляет обратить на них внимание и гигантов. Так компания Дениса Иванова отрядила на мероприятие целые две свои концепции. Бары Beerman поили публику пивом и пекли модную пинцу (вариант пиццы с воздушным тестом), а в передвижной лапшичной Aziatish делали рамен. Приличная порция стоит 250 рублей, причем это самый настоящий сёю – такой, какой вы могли бы заказать в Японии.
Неожиданным бестселлером стали клешни камчатского краба точки Seafood Sib. Казалось бы, идея торговать дорогими морепродуктами на подобной площадке заведомо провальная. Но здесь этих самых крабов можно купить порционно – несколько фаланг весом 100 грамм за 200 рублей. Этим, разумеется, не наешься, но краб – это не шашлыки, многие их и не пробовали никогда. А тут это можно сделать по цене жареной на углях свинины.
Интересную площадку организовало заведение с непростым названием Barbarba. Место это не особо демократичное, но фестиваль они вышли с очень неплохими авторскими «спрингроллами» (овощи с рыбой или морепродуктами в рисовом блинчике) по доступным ценам (150 рублей за порцию). Ну и сама точка получилась необычной – эдакий лаунж-бар собранный из подручных материалов, но выглядящий при этом стильно и уютно. Тут можно покурить кальян и спрятаться от солнца с коктейлем.
Владельцы бара The Rooks и вовсе решили не тащить на фестиваль этот известный бренд, а соорудили эдакий бар на колёсах на базе винтажного минивена. За одно это, мне кажется, организаторы фестиваля должны были дать им место бесплатно. Вместе с этим старым «Фольцвагеном» сюда пришёл кусок какого-то далёкого пляжа. Кроме веселого внешнего вида Dvoykabar (так официально называется эта точка) интересен интересным выбором сидров и сразу несколькими новинками, которых пока нет ни у кого в города. Здесь например, можно попробовать первый российский «ледяной» сидр (то есть сделанный из слегка подмороженных, потерявших часть влаги плодов).
Бургерная из Академгородка Spot&Choo`s ничего особенного придумывать не стала, а просто жарила свои бифштексы. Какого-то ажиотажа их появление не вызвало (в городе просто не все знают её, а бургерами у нас давно никого не удивить) , но без работы ребята тоже не сидели. Потому как для хорошего бургера покупатель найдется всегда.
Не все, впрочем, дождались, покупателей. Явным аутсайдером в первый день выглядела точка с роллами. Что не удивительно – идея торговать на фуд-фестивале едой, которую давно делают повсеместно как-то изначально не выглядит вдохновляюще. И ещё хорошо бы эти роллы делали на месте под заказ, а тут они ещё и готовые. Заметно скучал поначалу и продавец пирогов «Штолле», но потом народ появился и здесь.
Из вещей гастрономически не интересных, но забавных можно отметить пиво «Трамвай № 13», которое можно заказать в точке новосибирской пивоварни со скромным названием Imperial Barrel. Само пиво – обычный легкий лагер без особых примет. Но название должно греть душу любому новосибирцу.
Причем люди эти не просто смотрели, но и с энтузиазмом побывали, покупали, общались, делились впечатлениями. Кто-то встречает старых знакомых, которых не видел много лет, кто-то пришел провести время вдвоём. Периодически в толпе появляются собаки разных размеров и пород и это никого не напрягает.. Фестиваль продлится два дня, так что у тех, кто не успел сюда в субботу (или хочет повторить) есть время провести здесь последнее воскресенье лета.