«Строителей ждут сложные времена»: Новосибирск может не выполнить заказ президента на новое жильё

Эксперт сомневается, что все строители в скором времени будут чувствовать себя уверенно

В начале августа глава регионального минстроя Иван Шмидт признался, что власти спокойно реагируют на любые изменения в законодательстве — могут себе позволить: выдали разрешений на строительство жилья на 5 млн кв. м. Строительство по ним по тем или иным причинам не началось, но в минстрое уверены, что выполнить заказ президента на 2,7 млн квадратов сданного жилья в 2024 году смогут. Независимый аналитик Сергей Николаев разобрался, что за жильё «зависло» в этих выданных разрешениях. Новосибирская область показывает хорошие, вполне прогнозируемые результаты работы. По итогам полугодия объём ввода вырос в сравнении с 2018 годом с 624 тысяч кв. м до 655 тысяч. Но от рекордных 2014–2015 годов отставание значительное: например за первое полугодие 2015 года было введено 1124 тысячи кв. м жилья.



К 1 июля 2019 года застройщики Новосибирска хорошо подготовились к переходу на новую систему финансирования, сделали всё, чтобы достраивать по старой схеме. Это отлично видно по взрывному росту числа договоров долевого участия за июнь: свыше 5 тысяч штук при стандартных 2,2 тысячи. Правда, около 60% — это технические сделки, переоформление договоров на аффилированные с застройщиками структуры.

С учётом отсрочки представления данных о готовности объекта до 1 октября около 80% строящихся объектов (не объектов с разрешениями на строительство) будут достраиваться по классической схеме. Из 18 591 договора долевого участия, зарегистрированного за 7 месяцев года, только по 249 (1,3%) деньги должны быть внесены на счета эскроу. Массовый переход на эскроу-счета откладывается на год–полтора. По данным министерства строительства, на сегодня задел по выданным разрешениям на строительство составляет 5,2 млн кв. м, но немаловажен состав застройщиков, которым выданы разрешения. И на официальном сайте мэрии мы видим, что документы получили такие компании, как «ДЖН», группа «ПТК», «Трест 43», «Держава», несколько ЖСК по проблемным домам, «СтройДом».



Далеко не все застройщики, получившие документы на строительство новых домов, смогут их возвести Фото: Максим Николаев

Отдельные застройщики, мягко говоря, имеют проблемы с финансами и дольщиков, которые ждут своих квартир больше 5 лет. Одна из структур «ПТК» получила разрешение на строительство 54 тысяч кв. м жилья сразу до 14 марта 2025 года. Компания «СтройДом» на участок на улице Прибрежной получила разрешение на строительство 83 тысяч «квадратов» до 25 декабря 2027 года, тогда как первое разрешение на строительство на этот участок получено в 2007 году. К компании никаких вопросов, она без истории, но срок разрешения слишком большой. Суммарная площадь таких разрешений превышает 500 тысяч квадратных метров.

Задел-то, конечно, впечатляет, но вот построят все эти объекты или нет — большой вопрос.

Что будет в 2024 году, сейчас трудно прогнозировать. В 2015–2016 годах, когда Новосибирская область ввела максимальное количество жилья, на рынке новостроек было перепроизводство: за два года было построено на 16 тысяч квартир больше, чем удалось продать.

Строительную отрасль Новосибирска ждут сложные времена и в части перехода на счета-эскроу, и по вопросу выполнения программы президента к 2024 году. Но дефицит квартир может быть только краткосрочным.



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