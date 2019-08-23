«Пошла за курочкой»: сибирячки с окраин — о том, что носят и чем отличаются от красоток из центра

«Около дома сойдет», — бросят девчонки, завяжут хвост и в трениках выйдут пройтись по дворам. Они знают, что в тренде был неон, все лето законодатели мод и их последователи носили велосипедки, а сейчас дамы ходят с платками в волосах, но понимают, что около хлебного киоска это несколько неуместно. А может, и уместно. И там этим трендам-брендам самое место. Корреспондент SHE решила съездить в спальные районы и выяснить, отличаются ли местные жительницы от городских модниц с улицы Ленина, — результат смотрите сами.



Анна, 25 лет, в декрете Микрорайон «Родники»



«Раньше, может быть, и были отличия, но сейчас интернет доступен везде, все наблюдают и одеваются так же, как в городе. Я одеваюсь по настроению — могу около дома ходить на каблуках, а в город поехать в спортивном костюме. Все девушки одинаковые, везде есть магазины, шоурумы, в любом спальном районе есть возможность купить то, что модно».

Анастасия, 27 лет, не работает

Микрорайон «Родники»



«У меня не особо отличается одежда, мне что понравилось, я то и надела. Но, конечно, это не домашние пижамные штаны. Девчонки везде одинаковые. На "Родниках" люди красиво одеваются, но поскромнее, чем в центре».

Елена, 19 лет, учится и работает Микрорайон «Родники»



«То, как ты выглядишь, точно не зависит от того, где живешь. Люди с окраин могут приезжать в центр, смотреть, как одеваются другие, подражать им и в итоге создавать свой стиль. Я одеваюсь везде одинаково, выбираю по случаю. Бальное платье в центр я точно не надеваю. Отличия могут быть из-за того, что на окраинах у девушек просто нет мест, где они могут купить модную одежду».



Оксана, 42 года, бухгалтер

Плющихинский жилмассив



«Плюс спального района в том, что я могу выйти погулять с собакой в домашнем костюме, я еще даже волосы с утра не расчесывала. Хотя, думаю, что если бы я жила в центре, меня бы это не смутило, вышла бы так же. Могу сказать, что более старшее поколение, не молодежь (она везде одинакова — джинсы, футболка, что в клуб, что на пляж), в центре более ухожены, чем здесь». Алёна, 25 лет, не работает Кристина, 26 лет, свой магазин одежды

Плющихинский жилмассив



«Мы считаем — да, девушки в отдаленных районах отличаются. Здесь надеваешь то, что тебе удобно. В центре у многих работа, там много заведений, каждый хочет себя показать, люди прогуливаются, смотрят на других. Здесь ты не наденешь красивые серьги, если пошла в магазин за курочкой. А в городе — да, хочется быть во всей красе». Юлия, 25 лет, в декрете Плющихинский жилмассив

«Различия есть, но небольшие. Здесь тоже есть девочки и с губами, и в модной трендовой одежде, но большинство — мамы, которые надели спортивные штаны, футболку и пошли по своим делам. Раньше я специально покупала вещи, чтобы ходить около дома. А сейчас — нет, я мама, каждый день рутина, все время ходить на спорте — скучно, устаешь. На улицу хочется одеться по другому — платья, джинсы, мамам тоже можно одеваться стильно».

Екатерина, 30 лет, бухгалтер Микрорайон «Родники»