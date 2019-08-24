Мысом не вышла: 12 пар обуви, которые сыграют с вашей фигурой злую шутку (и варианты для любых ног)

Только женщина с бесконечными ногами может позволить себе визуально укоротить их на 10 см сочетанием светлых ботинок и темных брюк
Фото: pinterest.ru
Обувь относится к той части гардероба, которая покупается не на один сезон. Именно она способна вытянуть образ или обречь его на неудачу. Кроме того, плохие туфли могут визуально сделать даже самые длинные ноги чуть короче, а худые — немного толще. А нам это совсем не нужно. Редакция SHE.НГС попросила стилиста и персонального шопера Алену Петухову рассказать, как с помощью разных приемов и пар обуви скорректировать особенности своих ног, если в этом все-таки есть необходимость (или просто хочется).
Чтобы пропорционально удлинить ноги и сделать их более стройными с помощью обуви, нужно отказаться от любого вида ботильонов — они зрительно укорачивают ноги. Врагами стройных ног также объявлены балетки и другая обувь с круглым мысом — они делают ступню более грузной и визуально усиливают полноту.
При такой проблеме стилист рекомендует выбирать обувь так, чтобы она зрительно была продолжением ноги: летом это будет пара в тон вашей коже, в холодное время года — совпадающая по цвету с вашими колготками или брюками.
По мнению эксперта, сибирячкам с модельным ростом подойдут лоферы, мюли, кеды, ботинки и сапоги.
Если вы стесняетесь своего небольшого роста, вам понадобится обувь на каблуке. Лучше выбрать варианты в сочетании с острым мысом. Стилист объясняет, что это визуально добавит рост.
«Задача стать визуально легче и отвлечь внимание от грузности фигуры решается отказом от обуви с перемычкой на щиколотке — она полнит и укорачивает ногу», — рассказывает Алена.
«Чтобы не акцентировать внимание на худобе ног, не носите слишком массивную обувь — кроссовки, ботинки на толстой и грубой подошве, — на контрасте эта обувь сделает ваши ноги ещё более худыми», — советует стилист.
По мнению эксперта, есть такие модели обуви, которые не подходят практически никому, и от них стоит избавить любой современный гардероб.
Также пора избавиться от туфель с виниловым и силиконовым мысом: стилист замечает, что во время носки такой обуви в области пальцев создаётся парниковый эффект и это выглядит неэстетично.
«Осенью актуальна обувь, которая не направлена на то, чтобы сделать нас стройнее и выше, потому что в моде квадратный мыс и сочетание толстой подошвы с круглым мысом. Поэтому этим трендам можно следовать, если вы хотите помодничать», — заключает эксперт.