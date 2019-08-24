Мысом не вышла: 12 пар обуви, которые сыграют с вашей фигурой злую шутку (и варианты для любых ног)

Только женщина с бесконечными ногами может позволить себе визуально укоротить их на 10 см сочетанием светлых ботинок и темных брюк

Обувь относится к той части гардероба, которая покупается не на один сезон. Именно она способна вытянуть образ или обречь его на неудачу. Кроме того, плохие туфли могут визуально сделать даже самые длинные ноги чуть короче, а худые — немного толще. А нам это совсем не нужно. Редакция SHE.НГС попросила стилиста и персонального шопера Алену Петухову рассказать, как с помощью разных приемов и пар обуви скорректировать особенности своих ног, если в этом все-таки есть необходимость (или просто хочется).

Чтобы пропорционально удлинить ноги и сделать их более стройными с помощью обуви, нужно отказаться от любого вида ботильонов — они зрительно укорачивают ноги. Врагами стройных ног также объявлены балетки и другая обувь с круглым мысом — они делают ступню более грузной и визуально усиливают полноту.

Для полных и коротких ног категорически противопоказаны ботильоны Фото: zara.com, asos.com

При такой проблеме стилист рекомендует выбирать обувь так, чтобы она зрительно была продолжением ноги: летом это будет пара в тон вашей коже, в холодное время года — совпадающая по цвету с вашими колготками или брюками.



Высоким девушкам, которые хотят уравновесить свой рост, лучше отказаться от обуви на каблуке, тем более в этом сезоне самые стильные варианты — на плоском ходу Фото: asos.com, zara.com, shop.mango.com

По мнению эксперта, сибирячкам с модельным ростом подойдут лоферы, мюли, кеды, ботинки и сапоги.

Фото: asos.com, zara.com

Если вы стесняетесь своего небольшого роста, вам понадобится обувь на каблуке. Лучше выбрать варианты в сочетании с острым мысом. Стилист объясняет, что это визуально добавит рост.

Это почти всегда красиво и иногда даже удобно Фото: asos.com, zara.com

«Задача стать визуально легче и отвлечь внимание от грузности фигуры решается отказом от обуви с перемычкой на щиколотке — она полнит и укорачивает ногу», — рассказывает Алена.

Также воздержитесь от обуви на массивной платформе — она визуально ещё больше увеличит объёмы фигуры Фото: asos.com, zara.com

Отдавайте предпочтение обуви в цвет ноги (или одежды) и с острым мысом, лучше всего, если она будет на каблуке — это самый оптимальный выбор Фото: asos.com, zara.com

«Чтобы не акцентировать внимание на худобе ног, не носите слишком массивную обувь — кроссовки, ботинки на толстой и грубой подошве, — на контрасте эта обувь сделает ваши ноги ещё более худыми», — советует стилист.



Бессмертную классику вроде «мартинсов» придется оставить на полке Фото: asos.com, zara.com

Если у вас худые ноги, вы можете позволить себе любую изящную обувь — яркую или в цвет ноги Фото: asos.com, zara.com

По мнению эксперта, есть такие модели обуви, которые не подходят практически никому, и от них стоит избавить любой современный гардероб.

«Абсолютно всем я рекомендую исключить из своего гардероба туфли на платформе и шпильке одновременно — это морально устаревшая модель», — объясняет Алена Фото: asos.com, zara.com

Также пора избавиться от туфель с виниловым и силиконовым мысом: стилист замечает, что во время носки такой обуви в области пальцев создаётся парниковый эффект и это выглядит неэстетично. «Осенью актуальна обувь, которая не направлена на то, чтобы сделать нас стройнее и выше, потому что в моде квадратный мыс и сочетание толстой подошвы с круглым мысом. Поэтому этим трендам можно следовать, если вы хотите помодничать», — заключает эксперт.