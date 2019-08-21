«Пойдём жить в мэрию»: целый дом расселили в школу — люди дежурят у здания и ждут, пока оно рухнет

Жители четырёхэтажного дома в городе Обь вынуждены жить в школе и у знакомых. Несколько дней назад они услышали треск стен своего дома, который уже три года как признан аварийным. Часть жильцов отказались съезжать и остались в своих квартирах, несмотря на отсутствие газа и риск обрушения. Пока власти не обещают расселить дом. Собственникам квартир сказали, что нужна ещё одна экспертиза, которая покажет, можно ли жить в этом доме. Подробности — в материале НГС.



Дом построен в 1935 году Фото: Ольга Бурлакова / НГС

16 августа жители четырёхэтажки по адресу Военный городок, 110 в городе Обь вышли из подъездов, так как услышали треск в стенах дома. На место происшествия приехали сотрудники МЧС и полиция.

Трещины на доме появились несколько лет назад Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Часть людей эвакуировали в школу № 2, другие разъехались по друзьям и родственникам. Дом 1935 года постройки признали аварийным ещё в 2016 году, правда, о расселении пока речи не было.



16 августа жителей дома эвакуировали Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Всё началось с того, что мы услышали, как дом трещит. Особенно было слышно в первом подъезде, — рассказали жильцы дома. — Нам ещё позвонили из соседнего дома, 111-го. Сказали, что дом проседает, одна половина влево, другая — вправо. Все с работ прибежали. Пока стояли, кирпичи сыпались».



Дом начал трещать после того, как рядом началась стройка детского сада Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По словам жильцов, трещины на доме были давно, но они стали больше после того, как рядом началась стройка детского сада. Кроме обрушения боялись утечки газа.

После эвакуации собственники квартир приходят сторожить свой дом от мародёров Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Я звонил в МЧС, просил отключить газ, чтобы дом не взлетел на воздух, — рассказал житель дома Александр Палкин. — Рабочие задели ковшом трубу газовую, потом герметиком её замазали, а через этот герметик газ пошёл».



Через день после эвакуации в доме отключили газ Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Вместе с женой и годовалым ребёнком он уехал на выходные, а потом всё-таки вернулся в квартиру, так как семья не захотела жить в школе с младенцем. В доме остались ещё пара человек, в том числе мужчина, который приходит с работы поздно вечером, а в школу в это время уже не пускают.



Дом признавали аварийным в 2016 году Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Некоторые уже вывезли мебель и вещи, другие планируют забрать окна, двери и даже ламинат, так как недавно сделали ремонт в квартирах.



Жильцы ждут результатов очередной экспертизы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

19 августа днём около 10 человек стояли у подъездов своего дома, чтобы охранять его от мародёров, которые уже успели залезть в квартиру на первом этаже. Результаты экспертизы людям обещали сказать в среду, но в это никто не верит.



В доме живут больше 30 детей, часть эвакуировали в школу, остальные уехали к родственникам Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Эксперты сообщили, что это минимум 2 недели, максимум — 90 дней. Нам сказали, что поставили два маячка, но где они, мы не видели. Разве что рабочие замазали пару трещин шпатлёвкой», — возмущаются жильцы. — В школе остаётся неделю жить, потом там учебный год начнётся. Куда нас — неизвестно. Наверное, пойдём жить в мэрию, пусть туда заселяют». Часть собственников признались, что, скорее всего, вернутся домой, так как жить больше негде.



Рядом с домом начали рыть траншеи, чтобы вынести коммуникации для строительства детского сада Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По их словам, в доме живут 146 взрослых и 33 ребёнка. Многодетные мамы с детьми пока в школе. «Дома нет ни газа, ничего. В розетках идет треск, неизвестно, как поведет себя эта система, — поделилась живущая в школе Оксана Цветкова. — Здесь, конечно, нас хорошо приняли, заботятся, питание (горячее питание для эвакуированных организовано МЧС. — Прим. ред.). Но мы хотим домой».

Многодетные семьи живут пока живут в школе № 2 Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По её мнению, многие выбрали бы ремонт дома, а не расселение, потому что у людей там большие квартиры со свежим ремонтом. К тому же многим разрешили использовать материнский капитал, чтобы купить квартиру в этом доме.

Следить за порядком в школе прислали полицию Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Сюда опеку надо. В 2013 году мне сказали, что я имею право купить эту квартиру с использованием материнского капитала. Сказали, что износ дома 50%, — говорит Цветкова. — Я шесть лет сюда вкладываюсь, а теперь всё разваливается».

Для эвакуированных из аварийного дома отдали блок группы продлённого дня Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В понедельник во время оперативного совещания у губернатора заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колпаков назвал состояние дома «нехорошим», со множеством дефектов и повреждений.



Свежие маячки на доме Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«В 2016 году дом признан аварийным после проведенного обследования. В 2018 году дом повторно признали аварийным, — доложил он Травникову. — 16 августа 2019 года в рамках проведения подготовительных работ для строительства детского сада была вскрыта траншея жилого дома на расстоянии более трёх метров от его торца для прокладки канализации, выноса сетей. Есть проектная документация на детский садик, есть заключение экспертизы по ней, есть заявка администрации города Обь на получение разрешения на строительство. Вынос сетей производился в рамках 20-го областного закона, который разрешает вынос без разрешения на строительство».

В доме живут семьи, которым дали разрешение в опеке на покупку квартиры с привлечением материнского капитала Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Стройку детского сада пока приостановили. А вопрос с расселением жильцов пока остаётся открытым. «Сейчас привлекли дополнительных экспертов, они сотрудничают с администрацией города Обь, будет понятно состояние дома. Двое суток маяки находятся на доме, движений пока нет. Визуально определено, что те трещины, которые есть на доме, образовались несколько лет назад», — дополнил министр ЖКХ Денис Архипов.

В ближайшие дни собственники квартир намерены идти к мэру города Обь, чтобы услышать результаты экспертизы Фото: Ольга Бурлакова / НГС