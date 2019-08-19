«Завтра будет некуда возвращаться»: как создавали PuppenHaus — ресторан с уникальными куклами

Вчера в одном из самых престижных новосибирских ресторанов PuppenHaus начался пожар, который фактически уничтожил заведение. Обозреватель НГС вспомнил, чем был известен «Кукольный дом» (так переводится его название с немецкого), и поговорил с владельцем о том, какую часть уникальной коллекции антиквариата удалось спасти.

Ресторан PuppenHaus (нем. — «кукольный дом») был открыт в 2011 году в отдельном здании, построенном за бизнес-центром на Красном проспекте, 17. Заведение стало вторым проектом ресторатора Владимира Бурковского в Новосибирске, до этого несколькими годами ранее он открыл ресторан «Фенимор Купер».



Первый этаж был оформлен в сюрреалистическом стиле Фото: Стас Соколов

Гастрономическая концепция была построена на соединении технологий европейской высокой кухни и местных, сибирских продуктов. Здесь можно было заказать кебаб из медвежатины, мясо лося в винно-еловом соусе и филе муксуна по-средиземноморски. Ресторан имел репутацию одного из самых престижных заведений города, что, разумеется, отражалось на ценах. Стоимость отдельных блюд (например, приготовленного разными способами омара) могла доходить до 7–8 тысяч рублей.



Ресторан стал одним из гастрономических достопримечательностей Новосибирска (на фото салат Вальдорф) Фото: Стас Соколов

Заведение сразу стало одной из достопримечательностей города, ресторатор превратил его в настоящий музей, где были собраны сотни кукол, антикварной мебели, предметов обихода и т. д. Как не раз рассказывал владелец ресторана Владимир Бурковский, куклы он покупал по всему миру, иногда за очень большие деньги. Ресторан имел по сути четыре уровня. Кухня и самый большой из залов (который чаще использовали для мероприятий) располагались на первом этаже.



Заведение известно своей коллекцией кукол Фото: Стас Соколов

Пространство второго этажа было разбито на несколько небольших помещений, в каждом из которых воссоздавалась обстановка определенной части старинного дома. В кухне на стенах висела кухонная утварь, а под потолком к полке были прикручены ручные мясорубки. В кабинете на огромном столе под стеклом можно было увидеть застывшую баталию двух армий солдатиков. Даже на лестнице посетителей ждали сюрпризы — пространство между полом и потолком было частично превращено в прибежище кукольной нечисти.



Четырехэтажный кукольный домик — такому жилью могли позавидовать даже многие посетители этого недешевого ресторана Фото: Стас Соколов

Гордостью коллекции здешнего антиквариата был настоящий кукольный домик, где на четырех этажах были воссозданы в миниатюре все основные помещения большого дома: кабинет с рабочим столом, спальня с зеркальным шкафом и лежащими на полу шлепанцами, бильярдная с оставленными на поле шарами и кием.



Кукольный домик на одном из этажей ресторана Фото: Стас Соколов

На крыше была просторная летняя веранда с фонтаном, скульптурами, зеленью и плетеной мебелью. А над этой площадкой возвышался ещё мезонин с маленьким залом на несколько столов, оформленный в морском стиле.



Летняя веранда на крыше — она уничтожена огнём почти полностью Фото: Стас Соколов

Сегодня в начале дня в официальном аккаунте ресторана появился пост со словами отчаянья: «НИКОГДА... Слышите, никогда не откладывайте на потом свою мечту... какой бы крохотной и незначительной она не казалась сегодня. Завтра всё может измениться. Очень тяжело терять то, что дорого. Во что вложено столько любви и труда. Никакая страховка не покроет даже десятой части... Чудеса невозможно повторить. Берегите себя и близких», — гласит пост в официальном аккаунте ресторана.

Зал «Кабинет» на втором этаже тоже сильно пострадал Фото: Стас Соколов

После обеда, впрочем, выяснилось, что ситуация не так трагична. Как рассказал НГС Владимир Бурковский, огонь вспыхнул на веранде, причиной его стало короткое замыкание в кондиционере. После того как пошёл дым, посетителей вывели из здания, причем были даже те, кто успел вернулся за забытой сумочкой. Паники не было.



Однако, когда потом огонь распространился на всю веранду и часть второго этажа, ресторатор уже внутренне прощался со своим детищем. «Выглядело это ужасно. Было чувство, что завтра будет некуда возвращаться», — говорит ресторатор.

Зал «Театральная площадь» — его огонь практически не тронул Фото: Стас Соколов

После того как пожар был потушен, выяснилось, что его последствия оказались не столь катастрофическими. Во-первых, по словам Бурковского, практически не пострадала коллекция кукол и картин. «Они намокли, конечно, когда сверху полилась вода, но мы их уже вывезли и поставили сушить. Осталась невредимой кухня, по крайней мере, всё основное оборудование. Совершенно не пострадала «Театральная площадь» (зал на втором этаже в глубине здания. — Прим. ред.), огонь задержали наши плотные шторы», — говорит Бурковский.



Эта коллекция кукол и игрушек осталась невредимой, несмотря на то что находилась в той части, где бушевало пламя Фото: Стас Соколов

По словам ресторатора, полностью выгорела веранда на крыше, серьезно пострадали помещения, расположенные ближе к улице Чаплыгина. Но даже там удалось сохранить часть кукол, в частности коллекцию «Больница». «Это просто чудо», — восклицает ресторатор. Спасти большую часть заведения удалось благодаря тому, что пожарные прибыли очень быстро.

