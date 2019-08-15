Что-то летнее и недорогое: Стас Соколов узнал, где пить интересное вино бюджетно (но замысловато)

Вино есть в любом заведении сложнее пивной, но если именно оно — ваша главная цель, то к выбору места стоит подойти с большим вниманием. Итак, вы хотите провести время за бокалом (в одиночестве, вдвоем или с друзьями — не важно) чего-то приятного, но не готовы платить за это втридорога. Обозреватель НГС.Афиша подобрал семь примечательных винных мест, куда стоит отправиться, если вы не хотите переплачивать и не планируете серьезного ужина. А заодно попросил эти заведения посоветовать что-то летнее и недорогое для вечера пятницы.

Ruby Aperitifs and Wines

(Ленина,9)

В хорошую погоду лучшее место летом в Ruby — это веранда Фото: Стас Соколов

Первый новосибирский винный бар, переживший в прошлом году несущественную трансформацию. Здесь нет пространной винной карты, но тех трех десятков позиций более чем достаточно, чтобы человек, зашедший просто провести время, нашел свой тип вина. Здесь довольно большой выбор закусок (от морепродуктов в чистом виде до сетов). Отдельным бонусом идет возможность посидеть на самой тусовочной улице города. В этом году у Ruby новая шикарная веранда, на которой чувствуешь себя в отпуске, даже если тебе ещё ничего не принесли и не налили.



Выбор Ruby: базовое вино бара — испанское Bitacora Verdejo за 1200 рублей (в магазине оно будет стоить рублей 800) Фото: Стас Соколов

Многие позиции продаются бокалами, цены начинаются от 280 рублей. Бутылка на месте обойдётся как минимум в 1200 рублей, что, конечно, дороже цены в супермаркете. Но купив вино в магазине, вы вряд ли сможете выпить его прямо на улице Ленина, это административное правонарушение. In Vino

(Каменская, 7)

Главная проблема в In Vino — определиться с выбором Фото: Стас Соколов

Стеллажи от пола до потолка вмещают порядка 1500 наименований — от недорогих (цены начинаются от 600–700 рублей) до коллекционных (десятков тысяч рублей) образцов. Полноценной кухни в баре нет, но в заведении могут сделать салат, горячие закуски и даже простой суп. Но в принципе здесь все рассчитано на то, что вы просто купите бутылку вина и еда вам нужна только как сопровождение, а не наоборот.



Выбор In Vino: Varej Gavi (Италия), цена в зале вместе с пробковым сбором — 1400 рублей Фото: Стас Соколов

Любую бутылку можно открыть в зале, но пробковый сбор — 300 рублей. Так что идти в In Vino имеет смысл, только если вы нацелены на что-то не совсем уж массовое. Но уже при выборе бутылки за 1000 рублей экономия становится заметной. Главное, конечно, не потеряться перед этим невероятным разнообразием. Здесь постоянно проводятся дегустации (это не бесплатно, но цена лишь ненамного перекрывает стоимость образцов), для которых в баре заведен огромный стол.

Grand Cru

(Октябрьская, 49)

Бар при магазине под названием Midnight Фото: Стас Соколов

Самый новый проект, которому приходится протискиваться на и без того довольно насыщенный рынок. Как результат, здесь самое выгодное на сегодняшний день предложение для тех, кто хочет выпить вина на месте. Кроме большого магазина (порядка 2000 позиций) и комнаты для дегустаций, здесь есть отдельный зал с собственным названием Midnight bar, попасть в который можно через секретный вход со двора. Так что если вдруг вам нужно от кого-то хранить своё инкогнито, то вот вам лайфхак.



Выбор Grand Cru: Maria Bonita (Португалия) — 840 рублей Фото: Стас Соколов

Любую бутылку из основного зала здесь можно открыть совершенно бесплатно, причем цены на вино начинаются с 500 рублей. Так что это едва ли не самый доступный вариант для вечера в формате «раздавить бутылочку розового». Никаких сложных блюд вам здесь не предложат, но сыры, мясо, оливки найдутся. Вечерами тут ещё и можно застать немного живой музыки.



Pardon my French

(Коммунистическая, 34)

По пятницам в «Пардоне» бывает оживленно Фото: Стас Соколов

Самое заслуженное место этого жанра, уже не раз попадавшее в шорт-лист национальной премии Barproof (в категории винный бар). Всегда есть штук восемь позиций по бокалам, но если приглянется что-то на большом стеллаже, то можно попробовать договориться, чтобы вам открыли новую бутылку. Цены зависят от того, что именно стоит в эноматике (специальном устройстве для хранения уже открытых бутылок), но обычно цены начинаются от 300 рублей.

Выбор Pardon my French: Совиньон Блан Traversa (Уругвай) за 1200 рублей Фото: Стас Соколов

Бар известен своей креативной кухней от шефа и совладельца Франсуа Фурнье. Некоторые вещи могут показаться странными, но зато вы точно этого нигде в Новосибирске больше не попробуете. А ещё здесь самые дешевые в городе устрицы (99 рублей штука). Пока лето, лучше сесть снаружи, где на тротуаре просто стоят легкие столы и стулья.

«Галерея вин»

(Вокзальная магистраль, 13) Довольно древняя по новосибирским меркам сеть. Флагманское заведение расположено в подвале на перекрестке Димитрова и Вокзальной. Главная фишка — возможность открыть и выпить в зале любую бутылку практически без ресторанной наценки. В магазине на ценниках стоит две цифры — одна, если вы берете с собой, другая — для кафе. Разница составляет не больше 10–15%.



Выбор «Галереи вин»: «Солдайя» (Россия, Крым) за 680 рублей Фото: Стас Соколов

Людям с тугим кошельком здесь, наверное, будет не слишком интересно, но зато хватает недорогого хорошего вина, которое вы вряд ли встретите на полках сетевых магазинов. Вызывающий уважение выбор российских вин. Здесь, например, самая полная в Новосибирске линейка крымской «Солнечной долины» с ее редкими (а то и уникальными) автохтонами. Цены (если вы открываете бутылку в зале) начинаются рублей с 600. С несложными закусками выйдет меньше тысячи на двоих.

«Гриль и Бутыль»

(Красный проспект, 17)

Выбор «Гриль и Бутыль»: Белое Каберне Совиньон «Ангелы и Демоны» (1090 рублей) Фото: Стас Соколов

Несмотря на чересчур брутальное название, это вполне солидный винный ресторан с видом на город. Заведение начиналось как место с исключительно российским вином. Патриотизм новосибирских любителей вина, однако, оказался не столь велик, так что теперь здесь можно встретить бутылки со всего мира. Но отечественное виноделие по-прежнему представлено едва ли не полнее всего в городе. Одного белого (российского) — 24 позиции, от несложной, но интересной «Виорики» (1090 рублей) до серьезного «Дивноморского» (3500 рублей). Есть и редкий у российских виноделов пример белого вина из красного винограда — Каберне Совиньон от «Шато Тамань» (серия «Ангелы и Демоны») за 1090 рублей.



Бокалами наливают по четыре белого и красного и два розовых. Цены начинаются от 159 рублей за 125 мл простого честного македонского вина. Лайфхак: если сразу заказать полбутылки, то выйдет ещё дешевле (430 рублей). Кухня преимущественно мясная: разные стейки, свиные ребра и т. д. Но хватает и небольших закусок (особенно хороши здесь тар-тары). На компанию можно взять сырный или рыбный сет. Skopin (Колыванская, 8)

Винную карту в Skopin заменяет винная полка и сам владелец заведения Фото: Стас Соколов

Место для платежеспособных ценителей и любителей приватности. Маленький ресторанчик в подвале, вход в который не сразу заметишь, если ехать по Серебренниковской. Винной карты здесь нет — её заменяет винная полка и винный шкаф, содержимое которых собрано хозяином Яном Скопиным. Пробкового сбора нет, но цены для зала примерно на четверть выше, чем если бы вы покупали ту же бутылку в магазине. Дешевого, впрочем, тут в принципе ничего не держат, большинство бутылок стоит дороже 2–3 тысяч рублей. Но зато именно здесь можно встретить тех, с кем содержимое таких бутылок будет интересно обсудить.