Пешеходы с колёсиками: на дорогах появился новый вид водителей — они очень быстрые и непредсказуемые

Самокаты с электромоторами на улицах города становятся опасным видом передвижения, который приводит к ДТП: 11 августа девушка на «Ниве» сбила женщину с ребёнком на электрическом самокате. Столкновение произошло возле жилого дома. Эксперты считают, что без серьёзных изменений в законодательстве эту проблему не решить: необходимо вводить новые правила передвижения и специальные права на управление велосипедами, самокатами с моторами, гироскутерами и т. д.

Новые виды техники с электромоторами, которые становятся популярными последнее время, оказываются причиной различных дорожно-транспортных происшествий. 11 августа 2019 года на придомовой территории одного из домов Первомайского района женщина 1988 года рождения за рулём «Нивы» сбила 48-летнюю женщину с ребёнком 9 лет на электрическом самокате. Пешеходы после наезда автомобиля попали в больницу.



В новосибирской областной ГИБДД констатировали, что если раньше потенциальную угрозу для всех сторон дорожного движения представляли велосипедисты, то теперь в эту же категорию попадают и люди, передвигающиеся на электрических самокатах, гироскутерах, моноколёсах и прочих устройствах, которые развивают скорость выше скорости пешехода.

«Ошибка [передвигающихся на различных устройствах в том], что при приближении к пешеходному переходу они не спешиваются. <…> А скорость велосипеда, самоката, моноколеса гораздо выше, чем скорость пешехода. И естественно, что у водителя не хватает порой реакции экстренно затормозить. <…> Конечно, тут надо напомнить и водителям, что при приближении к пешеходному переходу, даже если вблизи нет пешеходов, водитель обязан убрать ногу с педали акселератора и держать её на тормозе», — считает государственный инспектор отделения пропаганды областного ГИБДД Константин Шкабарня.

Автомобилисты стали наезжать на пешеходов, передвигающихся на электрических самокатах Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Согласны с позицией ГИБДД и автоэксперты. Президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров заметил, что угрозу для автомобилиста представляет любой быстро передвигающийся — не важно, на чем именно — человек.



«Это такие пешеходы с колёсиками — фактически моторизованные. Из толпы такой пешеход сильно не выделяется, он ростом с обычного человека, и, если он внезапно появляется на проезжей части — на пешеходном переходе — и не спешивается, как этого требуют правила [дорожного движения], соответственно он представляет угрозу. Водитель просто не воспринимает его как что-то быстро двигающееся, и может не успеть отреагировать», — пояснил Илья Батемиров.

Директор новосибирского Центра высшего водительского мастерства Виктор Жигулин заметил, что все подобные средства передвижения — электросамокаты, гироскутеры, велосипеды — давно пора вводить в рамки закона.

«Люди на них (на устройствах с электромоторами. — Прим. ред.) почти летают. Как я смотрю, ездят бесшабашно: просто сел и поехал. А куда, как — наплевать, просто едут, и всё. <…> Их надо как-то вводить в рамки закона. Ведь пешеходами их не назовёшь, т. к. на тротуарах они создают опасность для пешеходов. А если выпустить их на проезжую часть, то они будут создавать опасность и для водителей, и для себя», — заметил Виктор Жигулин.



По мнению эксперта, велосипеды, электросамокаты и прочие подобные устройства необходимо приравнять к скутерам, водители которых обязаны иметь права. Становиться велосипедистом или водителем электрического самоката, считает эксперт, можно разрешать с 14 лет и с обязательной сдачей экзамена по правилам дорожного движения. А передвигаться по дорогам на таких устройствах тогда исключительно по выделенной полосе для общественного транспорта.

С 1 мая по 12 августа 2019 года водители 28 раз наезжали на велосипедистов, двое из которых погибли Фото: Стас Соколов

В областной ГИБДД заявили корреспонденту НГС, что отдельной статистики по ДТП с участием владельцев самокатов и прочих самодвижущихся устройств в ведомстве не ведут — такие цифры есть только по велосипедистам (28 эпизодов с 1 мая по 12 августа). Однако, по словам собеседника в ГИБДД, аварий с участием велосипедистов пока еще больше, чем с владельцами самокатов. В июне НГС рассказал, что электросамокаты, моноколёса и гироскутеры всё чаще стали заменять новосибирцам метро и общественный транспорт.