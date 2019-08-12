«Это цирк»: у ученого украли 700 тысяч. Полиция отказалась заводить дело, а банк — возвращать деньги

Заслуженный геолог России 83-летний Геннадий Григорьевич Лепезин известен в научных кругах всего мира. Он написал множество статей, несколько книг, готовит к печати ещё две, а последнее время работает над проектом замены производства алюминия альтернативным сырьём, которое можно добывать в России, а не завозить из-за границы. Последние 5 лет Геннадий Лепезин пытается добиться возвращения почти 700 тысяч рублей, похищенных у него в Сбербанке. Корреспондент НГС встретился с учёным и подробно изучил эту очень странную историю: деньги у Лепезина украли со сберкнижки, о которой никто не знал, и счёт которой был заблокирован. Известно, куда и кому были перечислены почти полмиллиона рублей, но преступники до сих пор не найдены, а банк отказывается вернуть деньги. Подробности — в материале НГС.



История похищения со сберкнижки новосибирского учёного-геолога Геннадия Лепезина почти 700 тысяч рублей напоминает пьесу абсурда: вроде бы, по отдельности всё вполне понятно и легко объяснимо, но потом пазлы складываются в единое целое, и картина не поддается логическому объяснению.

Заслуженный геолог России 83-летний профессор Геннадий Григорьевич Лепезин известен в научных кругах всего мира. Новосибирский учёный издал множество монографий, статей, несколько книг и приготовил к печати ещё две. Последнее время работал над проектом замены алюминия альтернативным сырьём, которое можно добывать в России, а не привозить, как для алюминия, из Австралии и Гвинеи. Это особенно важно сейчас, заметил профессор, когда почти вся алюминиевая отрасль России перешла под контроль западных компаний. Геннадий Лепезин более 30 лет проработал преподавателем на ГГФ НГУ и 50 лет работает в Институте геологии и минералогии имени В. С. Соболева.



Уголовное дело о похищении денег тянется с конца 2014 года, а пострадавшего, с его слов, так ни разу и не допросили Фото: Илья Калинин

Летом 2014 года Геннадий Григорьевич услышал историю, как у кого-то со сберкнижки украли деньги. Мужчина решил проверить свои счета и отправился в Сбербанк. У Лепезина были две банковские карточки — пенсионная и зарплатная, — и две сберкнижки, которые учёный оформил на супругу, сына и внука. О сберкнижках, заверил корреспондента НГС Лепезин, никто не знал.



«Пришёл я в банк — а это был конец рабочего дня, пятница, — подаю паспорт и говорю: «Дайте информацию о моих счетах». Ну, и мне говорят, что один мой счёт, на одной сберкнижке — нормальный, а второй — закрыт. Ну, у меня волосы дыбом, ёлки-палки… А сберкнижек не было с собой», — вспомнил Геннадий Лепезин.

На следующее утро, 20 июня, он пришёл к открытию отделения Сбербанка уже со сберкнижками и попросил сделать полную распечатку всех счетов. Тут-то и выяснилось, что, помимо четырёх счетов, которые изначально были у Лепезина, кто-то открыл на его имя ещё четыре. По распечаткам видно, что мошенники несколько дней переводили деньги с его сберкнижки на подставные счета, а оттуда — на его же пенсионную карту Maestro «Социальная». Переводы начались после того, как профессор снял со своей карточки пенсию, что он делал ежемесячно. В итоге на пенсионной карточке оказалось более 950 тысяч рублей, переведённых с одной из сберкнижек профессора.

«Я расстроился, понял, что идёт какое-то воровство, и сказал, что хочу снять эту сумму. Но меня банковские работники убедили не делать этого, сказав, что банк сейчас во всём разберётся и деньги вернутся на [мои прежние] счета. И я не стал снимать», — заметил Геннадий Григорьевич.



Чтобы деньги не похитили до последней копейки, Лепезин заблокировал все свои счета и написал заявление с просьбой разобраться в ситуации. За ответом мужчина вновь пришёл в банк через пару дней и обнаружил, что с его уже заблокированного счёта сняли еще чуть больше 300 тысяч рублей. В Сбербанке заверили, что это ошибка, с которой они обязательно разберутся, и предложили зайти попозже. Ещё через пару дней, когда учёный вновь пришёл в банк, он обнаружил, что со счёта пропали 180 тысяч рублей. Тогда он настоял, чтобы все оставшиеся деньги сняли и перевели на новый специально открытый для этого счёт.

В общей сложности с заблокированных сберкнижки и пенсионной карточки мошенники похитили около 700 тысяч рублей. Примерно 200 тысяч потратили на различные платежи и покупки, а около 500 тысяч перевели на два банковских счёта, оформленные на неких Мокроусова В. А. и Семёнова А. И.



Геннадий Лепезин уверен, что деньги с заблокированной сберкнижки мошенники могли украсть только с помощью кого-то из работников Сбербанка Фото: Илья Калинин

В первые же дни заслуженный геолог России подал заявление в полицию о странных перемещениях денег на его счетах. Правда, состава преступления в полиции не обнаружили и в возбуждении дела отказали. После жалоб в прокуратуру Советского района уголовное дело к концу 2014 года всё же возбудили.



«Потом там бесконечно менялись следователи — один, второй, третий… Вот как вы думаете, в такой ситуации потерпевшего должны были допросить? — Геннадий Григорьевич замолчал и пристально посмотрел на корреспондента НГС. — Не допрашивали. Ни разу».

С 2015 года, перечисляет заслуженный геолог, он писал жалобы во многие инстанции и на имя разных политиков. Его письма уходили в Генеральную прокуратуру, в приёмную президента России, лично Владимиру Жириновскому, Сергею Миронову и депутату Госдумы Александру Карелину… Но все жалобы в итоге пересылали через Генпрокуратуру в прокуратуру Новосибирской области, а оттуда по инстанциям спускали вниз и доходили всё до той же полиции.



За последние годы пострадавший учёный насобирал папку историй, как у клиентов Сбербанка воровали со счетов деньги Фото: Илья Калинин

«Вот ответ на моё заявление [в Сбербанк]: «Мы будем очень благодарны вам, если вы сможете предоставить более подробную информацию, дату совершения операции и сумму. В этом случае мы сможем предпринять конкретные меры по решению возникшего у вас вопроса». Но в [моём] заявлении написано: сколько снято, когда снято. В общем пишут такую чепуху… А вот ещё пишут [из Сбербанка]: «Уважаемый Геннадий Григорьевич, приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся, что наши разъяснения помогли вам разобраться в сложившейся ситуации». Цирк!» — возмущается обворованный пенсионер.



Ничего не дало пенсионеру и обращение в суд с гражданским иском к Сбербанку. Мужчина потребовал вернуть похищенные деньги по закону «О национальной платёжной системе», а потом разбираться, как были украдены.

В пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк» сообщили корреспонденту НГС, что в 2017 году Советский районный суд отказался удовлетворить требования потерпевшего «по причине отсутствия виновных действий со стороны банка».

«В данном происшествии вины банка нет — клиент стал жертвой мошенников. В рамках расследования уголовного дела сотрудники Сбербанка неоднократно встречались как с сотрудниками правоохранительных органов, так и с самим потерпевшим, и оказывали всевозможное содействие следствию», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе банка.



Профессор геологии заметил, что будет биться с банком до конца и даже не столько из-за денег, сколько ради принципа Фото: Илья Калинин

Профессор Лепезин за эти годы собрал уже папку аналогичных случаев, которые случались с клиентами Сбербанка. В 2014 году, говорит учёный, в Новосибирске было как минимум ещё два случая, когда крупные суммы денег похожим образом пропали со счетов клиентов банка. У бердского журналиста со счёта исчезло около полумиллиона рублей, а у руководителя одного из научных институтов Академгородка со сберкнижки мошенники похитили миллион рублей.

