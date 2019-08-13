Роскошь, ковры и базары: 8 небанальных стран для бюджетного отдыха прямо сейчас — туда не нужна виза

Во многих странах ближнего зарубежья хорошо говорят и понимают по-русски
Фото: Валерия Терлеева / НГС
Бывшие союзные республики многие не рассматривают даже как вариант для путешествий — желающий отправиться в заграничный отпуск новосибирец вероятнее выберет поездку в Турцию или Таиланд. И скорее всего, слетает на эти курорты ещё не раз, не подозревая, что у ближайших соседей тоже есть что посмотреть — иногда виды и достопримечательности даже более экзотичны, чем в дальнем зарубежье. Корреспондент НГС. Афиши изучил 8 стран, которые когда-то были частью Советского Союза, а спустя 30 лет стали местами небанального отдыха для россиян, — там есть дворцы султанов, княжеские замки и невероятно вкусная еда, а виза туда совсем не нужна.
Азербайджан
В Азербайджане есть Каспийское море и Кавказские горы, заповедники и столичные небоскрёбы, а также местное вино и вкусная национальная кухня. Туристам рекомендуют прогуляться по заповеднику Гобустан, где сохранились древние наскальные изображения, а вечерами просто побродить по улочкам уютной столицы Баку — на одной из них, кстати, герой Юрия Никулина в «Бриллиантовой руке» «упал, очнулся — гипс».
Из Новосибирска в Баку можно улететь прямым рейсом авиакомпании «Сибирь». По данным Aviasales.ru, билет с вылетом 16 сентября и возвращением 23 сентября сейчас стоит
Белоруссия
Туристическая программа в Белоруссии более чем обширная. В Минске стоит прогуляться по историческому центру — Верхнему городу, Троицкому и Раковскому предместьям. После серых новосибирских зданий-коробочек Минск впечатлит величественными башенками, нарядными соборами и встречами разных эпох — на его улочках и проспектах можно найти архитектуру классицизма, барокко и модерна. Всего в паре часов езды от столицы есть настоящие замки — например, Мирский и Несвижский, которые внесены во Всемирное наследие ЮНЕСКО. В Витебске до сих пор сохранился дом художника Марка Шагала, а в Бресте стоит обязательно посмотреть Брестскую крепость — именно там состоялось одно из первых сражений Великой Отечественной войны.
Самый дешёвый билет до Минска и обратно с вылетом 9 сентября стоит всего
Молдавия
Молдавию советую посещать как раз в конце лета и начале осени — билет до Кишинёва и обратно на сентябрь стоит от
Без вина в Молдавии никуда, а село Милештий Мичь даже попало в книгу рекордов Гиннесса за самые большие в мире винные галереи — дегустировать здесь можно бесконечно.
Армения
Из Новосибирска в Ереван можно улететь прямым рейсом «Сибири», билеты туда-обратно в конце сентября стоят всего
Прогулку по столице стоит начать с площади Республики — самому центру Еревана, а оттуда совсем недалеко до местного блошиного рынка и собора Святого Григория Просветителя. Также можно дойти пешком до Северного проспекта — пешеходной улицы со множеством кафе. Армению стоит посетить хотя бы из-за национальной кухни — здесь много мясных блюд, пышных ароматных лепёшек и сладостей с орехами.
Казахстан
Казахстан — самая близкая для Новосибирска заграница. На конец августа сервис Skyscanner предлагает билеты в Нур-Султан и обратно за 17 тысяч рублей, однако на сентябрь есть билеты за
Столицу Казахстана только недавно переименовали из Астаны в Нур-Султан. Здесь стоит заглянуть в мечети Нур-Астана и Хазрет-Султан — издалека они выглядят как дворец султана из диснеевского мультфильма про Алладина. Новая архитектура Нур-Султана выглядит, наоборот, как нечто из будущего и космоса — тот же огромный торговый центр «Хан Шатыр», над проектом которого трудился известный британский архитектор Норман Фостер.
Ограничивать посещение Казахстана исключительно Нур-Султаном не стоит, можно заглянуть ещё в бывшую столицу республики Алма-Ату — самый большой город страны. Полёт до Алма-Аты в ближайший месяц обойдутся от
Узбекистан
Такшкент — это сочные персики, а также самые вкусные плов и шурпа. Добраться до столицы Узбекистана можно прямым рейсом «Сибири» за
Самарканд — настоящая восточная сказка, город основан в VIII веке до нашей эры, поэтому он полностью внесён в список наследия ЮНЕСКО. Однако добираться лучше на поезде из Ташкента. Перелёт из Новосибирска в Самарканд стоит сейчас от
Средняя цена отелей в Ташкенте выше, чем в той же Армении или Белоруссии. Например, минимальная стоимость 6 ночей за двухместный номер в центре столице на сервисе Booking.com с 19 по 25 августа — 15–17 тысяч рублей.
Киргизия
Чистый воздух, горы и прозрачные озёра — всё это можно найти, путешествуя по Киргизии. Сейчас на Skyscanner.ru билеты до Бишкека с вылетом 26 августа и возвращением в Новосибирск 1 сентября стоят
Главные достопримечательности Киргизии — ущелья Ала-Арча и Алтын-Арашан, а также озеро Иссык-Куль. Ночлег на берегу озера можно найти от пары сотен рублей. Страну любят горные туристы — они регулярно ездят сюда в походы.
Таджикистан
С перелётом в Душанбе важно подгадать даты отпуска и день, когда есть прямой рейс до столицы Таджикистана. Так выйдет и дешевле, и без долгих стыковок в аэропортах других стран —
Главная же красота Таджикистана вовсе не в городах, поэтому не стоит засиживаться в отелях надолго. Сюда едут увидеть Памир, Фанские горы, озёра Каракуль и Искандеркуль.
Еще в Таджикистане можно подлечиться — например, на горячих источниках Гармчашма на западном склоне Шахдаринского хребта Памира.