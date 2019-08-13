Роскошь, ковры и базары: 8 небанальных стран для бюджетного отдыха прямо сейчас — туда не нужна виза

Бывшие союзные республики многие не рассматривают даже как вариант для путешествий — желающий отправиться в заграничный отпуск новосибирец вероятнее выберет поездку в Турцию или Таиланд. И скорее всего, слетает на эти курорты ещё не раз, не подозревая, что у ближайших соседей тоже есть что посмотреть — иногда виды и достопримечательности даже более экзотичны, чем в дальнем зарубежье. Корреспондент НГС. Афиши изучил 8 стран, которые когда-то были частью Советского Союза, а спустя 30 лет стали местами небанального отдыха для россиян, — там есть дворцы султанов, княжеские замки и невероятно вкусная еда, а виза туда совсем не нужна.

Азербайджан В Азербайджане есть Каспийское море и Кавказские горы, заповедники и столичные небоскрёбы, а также местное вино и вкусная национальная кухня. Туристам рекомендуют прогуляться по заповеднику Гобустан, где сохранились древние наскальные изображения, а вечерами просто побродить по улочкам уютной столицы Баку — на одной из них, кстати, герой Юрия Никулина в «Бриллиантовой руке» «упал, очнулся — гипс».

Из Новосибирска в Баку можно улететь прямым рейсом авиакомпании «Сибирь». По данным Aviasales.ru, билет с вылетом 16 сентября и возвращением 23 сентября сейчас стоит 21 839 рублей с ручной кладью до 10 килограмм и 23 179 рублей с багажом. Лететь до Баку чуть больше 4 часов — практически как до Москвы. 7 ночей в двухместном номере отеля в районе Насим обойдутся в 14 800 рублей. Также можно найти хостел всего за 1615 рублей за неделю с одного человека. Апартаменты на четверых на первой береговой линии можно снять от 18 837 рублей — у многих гостиничных комплексов есть свой пляж на Каспийском море.

Белоруссия Туристическая программа в Белоруссии более чем обширная. В Минске стоит прогуляться по историческому центру — Верхнему городу, Троицкому и Раковскому предместьям. После серых новосибирских зданий-коробочек Минск впечатлит величественными башенками, нарядными соборами и встречами разных эпох — на его улочках и проспектах можно найти архитектуру классицизма, барокко и модерна. Всего в паре часов езды от столицы есть настоящие замки — например, Мирский и Несвижский, которые внесены во Всемирное наследие ЮНЕСКО. В Витебске до сих пор сохранился дом художника Марка Шагала, а в Бресте стоит обязательно посмотреть Брестскую крепость — именно там состоялось одно из первых сражений Великой Отечественной войны.

Самый дешёвый билет до Минска и обратно с вылетом 9 сентября стоит всего 17 144 рубля, прямых рейсов из Новосибирска сейчас нет, предстоит пересадка в Москве. Неделя в хостеле недалеко от Дворца Республики в центре Минска обойдётся от 4565 рублей, апартаменты на улице Немига, где можно жить вчетвером, стоят от 12 104 рублей, а 6 ночей в двухместном номере в отеле — от 16 тысяч рублей.

Молдавия Молдавию советую посещать как раз в конце лета и начале осени — билет до Кишинёва и обратно на сентябрь стоит от 28 825 рублей на сервисе Aviasales.ru. Неделя в хостеле в Кишенёве — от 3915 рублей, а номер на двоих на 7 ночей в отеле можно найти от 11 589 рублей. Молдавия не очень популярна среди туристов, желающих отдохнуть в соседней Румынии намного больше. Всё же в Кишенёве стоит заглянуть в старейший музей Молдавии — Национальный музей этнографии и естественной природы, прогуляться к господарю Стефану Великому и побродить по Бендерской крепости, которую построили в XVI веке.

Без вина в Молдавии никуда, а село Милештий Мичь даже попало в книгу рекордов Гиннесса за самые большие в мире винные галереи — дегустировать здесь можно бесконечно.

Армения Из Новосибирска в Ереван можно улететь прямым рейсом «Сибири», билеты туда-обратно в конце сентября стоят всего 20 959 рублей. 5 часов перелёта — и можно любоваться Араратом и городом, розовеющим на закате. Здесь одни из самых дешёвых хостелов — проживание для одного туриста обойдётся от 1843 рублей за 7 ночей, а стоимость номера на двоих в отеле выйдет минимум в 12,5 тысячи рублей.

Прогулку по столице стоит начать с площади Республики — самому центру Еревана, а оттуда совсем недалеко до местного блошиного рынка и собора Святого Григория Просветителя. Также можно дойти пешком до Северного проспекта — пешеходной улицы со множеством кафе. Армению стоит посетить хотя бы из-за национальной кухни — здесь много мясных блюд, пышных ароматных лепёшек и сладостей с орехами. Казахстан Казахстан — самая близкая для Новосибирска заграница. На конец августа сервис Skyscanner предлагает билеты в Нур-Султан и обратно за 17 тысяч рублей, однако на сентябрь есть билеты за 10 756 рублей, а на начало октября можно найти билеты всего за 7785 рублей от Air Astana. Минимальная стоимость недели в хостеле начинается от 2–2,5 тысячи рублей за человека. Номер на двоих в гостинице в 3 километрах от центра стоит от 8279 рублей, а в самом центре — от 11 922 рублей.

Столицу Казахстана только недавно переименовали из Астаны в Нур-Султан. Здесь стоит заглянуть в мечети Нур-Астана и Хазрет-Султан — издалека они выглядят как дворец султана из диснеевского мультфильма про Алладина. Новая архитектура Нур-Султана выглядит, наоборот, как нечто из будущего и космоса — тот же огромный торговый центр «Хан Шатыр», над проектом которого трудился известный британский архитектор Норман Фостер.

Ограничивать посещение Казахстана исключительно Нур-Султаном не стоит, можно заглянуть ещё в бывшую столицу республики Алма-Ату — самый большой город страны. Полёт до Алма-Аты в ближайший месяц обойдутся от 13 166 рублей, подсказывает сервис Aviasales.ru. В окрестностях города красивейшие горы и Большое Алматинское озеро — виды с обзорных площадок захватывают дух. Узбекистан Такшкент — это сочные персики, а также самые вкусные плов и шурпа. Добраться до столицы Узбекистана можно прямым рейсом «Сибири» за 28 769 рублей, однако с пересадкой в Казахстане авиакомпанией Air Astana выйдет дешевле — всего 22 799 рублей. Цены актуальны на сентябрь.



Самарканд — настоящая восточная сказка, город основан в VIII веке до нашей эры, поэтому он полностью внесён в список наследия ЮНЕСКО. Однако добираться лучше на поезде из Ташкента. Перелёт из Новосибирска в Самарканд стоит сейчас от 33 957 рублей, и всё равно придётся делать пересадку в Ташкенте. Ещё один из древнейших городов Центральной Азии — Бухара, в этом городе-музее также сохранилась необычная восточная архитектура. В Ташкенте рекомендуют побывать на базаре Чорсу — торговаться здесь нужно обязательно.

Средняя цена отелей в Ташкенте выше, чем в той же Армении или Белоруссии. Например, минимальная стоимость 6 ночей за двухместный номер в центре столице на сервисе Booking.com с 19 по 25 августа — 15–17 тысяч рублей. Киргизия



Чистый воздух, горы и прозрачные озёра — всё это можно найти, путешествуя по Киргизии. Сейчас на Skyscanner.ru билеты до Бишкека с вылетом 26 августа и возвращением в Новосибирск 1 сентября стоят 23 840 рублей — это прямой рейс, а лететь каких-то 2,5 часа. На вторую половину сентября можно найти предложения всего за 19 560 рублей. В конце августа есть варианты заселиться в хостел — 7 ночей в общей комнате стоят от 1885 рублей. В то же время двухместный номер в самом простом отеле обойдётся от 7224 рублей.



Главные достопримечательности Киргизии — ущелья Ала-Арча и Алтын-Арашан, а также озеро Иссык-Куль. Ночлег на берегу озера можно найти от пары сотен рублей. Страну любят горные туристы — они регулярно ездят сюда в походы. Таджикистан



С перелётом в Душанбе важно подгадать даты отпуска и день, когда есть прямой рейс до столицы Таджикистана. Так выйдет и дешевле, и без долгих стыковок в аэропортах других стран — 27 917 рублей с вылетом 29 августа и возвращением в Новосибирск 7 сентября. Одна ночь в хостеле там стоит всего 524 рубля, завтрак включён в стоимость проживания, а, например, 4 ночи в двухместном номере отеля стоят от 7591 рубля.

Главная же красота Таджикистана вовсе не в городах, поэтому не стоит засиживаться в отелях надолго. Сюда едут увидеть Памир, Фанские горы, озёра Каракуль и Искандеркуль.