Самые странные и смешные новости России за неделю. Выпуск третий

Иногда у безумных поступков просто нет границ, и у нас есть шесть доказательств этому

Эти люди умеют отдыхать на все деньги. То поставят памятник Сталину у себя во дворе, то установят пилон на крыльце городской администрации, то в ожидании пенсии устроят день кухонных ножей футболистам. Если вам кажется, что это ваши соседи сошли с ума, значит, вы просто еще не знакомы с этой компанией.

Как пройти в администрацию, или Пилон преткновения



Чего только не дают в администрации Березников Фото: Ольга Максименко / Vk.com

Небольшой в рамках страны, но второй по величине в границах Пермского края город Березники славится не только тем, что здесь проваливаются дома и рушатся памятники архитектуры. Здесь еще есть калийные шахты и пол-дэнс. Именно благодаря последнему появился в городке пилон преткновения между подтянутой участницей фитнес-фестиваля и всеми остальными, кто пришел посмотреть на незамысловатые номера выступающих.



Зрителей все устраивало ровно до тех пор, пока на импровизированную сцену не вышла девушка в легком акробатическом платье, которая подготовила этюд на пилоне. А поскольку праздник спорта проходил около администрации, установили спортивный снаряд ровно на крыльце ратуши. На видео, которое сняли очевидцы, слышно, как во время танца начинают плакать дети. Но это еще не самое страшное: после инцидента, о котором все Березники говорят до сих пор, на танцовщицу вылили ушат народного гнева, но та не устает отбиваться в соцсетях.

Как это было, и чем закончилось, читайте на 59.RU.

Вооруженные ножами бабушки напали на футболистов

У нас было 20 кустов с цветами, пять упаковок валокордина, целый день свободного времени и кухонный нож. Не то чтобы он был нужен на лавочке, но раз начал защищать двор, то иди в своем увлечении до конца

Фото: Александр Зубов / NGS55.RU

Пока подростки поселка Юбилейный Омской области тренируются в любительском футболе, старшее поколение того же населенного пункта изрядно поднаторело в ножевом бое. В неравной битве кожаного мяча и стального клинка, молодого задора и старческой отваги сошлись жители одного из местных дворов. Все из-за того, что бабушкам со скамейки запасных около подъезда не понравился матч: шум, гам, дети спортом занимаются — здесь точно хорошего не жди.



Бабушки заверяют, что после инцидента в подъезде на них напали 40 молодых людей

Вставшие на защиту дворового спокойствия бабули не нашли ничего лучше, чем вооружиться ножом, отобрать у юношеской сборной мяч и расчленить его в кустах. Проигрывать девочкам, да еще и пожилым, парни не захотели и подкараулили обидчиц в подъезде. Смотрите, чем закончилась это безжалостная история о любви к спорту и ненависти к спортсменам на NGS55.RU.

Признание и наказание

Кажется, эта ухмылка здесь ненадолго Фото: «Челябинский транспорт» / Vk.com

31 июля 1720 года Петр Первый отправился в плавание к берегам Финляндии. Житель Челябинска, спустя 299 лет после этого события, тоже решился на отважный поступок. Ну как отважный. Ему показалось мало просто подарить букет даме сердца. Для пущего эпатажа и флёра романтики он перекрыл путь трамваю, в котором ехала его зазноба, попросил водителя открыть дверь и торжественно, при невольных свидетелях подарил ей букет цветов. Ну как торжественно. Больше было похоже, как будто он возвращал ей долг. Впрочем, смотрите сами, как это было.

Трамвай простоял не больше минуты, но история уже наделала много шума Видео: «Челябинский транспорт» / Vk.com

Барышня отреагировала сухо, другие пассажиры на аплодисменты оказались скупы. Только водитель сказал пару ласковых и запечатлел момент на видео. Теперь этот ролик станет отличным доказательством для автоинспекторов, которые уже начали расследование.

Под присмотром Сталина Какие только бездны не скрываются в океане онлайн-магазинов. Здесь можно купить даже бюст известного революционера Иосифа Сталина. Именно так поступил житель Ачинска Красноярского Края. Памятник 1937 года производства он заказал в Пензе для сына, который так увлекся изучением истории советского периода и личностью «чудесного грузина», что великий кормчий стал его кумиром.



К бюсту Сталина уже начали нести цветы

Но мало заказать бюст Сталина. В ожидании увесистой бандероли мужчина выложил во дворе подиум из брусчатки и сделал опорную планку. Как отнеслись к обновке местные жители и не готовят ли они репрессии для идолопоклонников, знают в NGS24.RU.

Антиноев ковчег с красными помидорами и «синими» мужиками

В любой непонятной ситуации прыгай в плавучий дом Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

Размеренную жизнь Архангельска нарушила интервенция неопознанного плавательного объекта. Местным жителям могло показаться, что по Северной Двине плывёт куча нерассортированного мусора (шины, пластиковые бутылки, кузов автомобиля), но слишком уж стройно он рассекал воды. При ближайшем рассмотрении и знакомстве оказалось, что к северодвинским берегам причалил плавучий дом из родины Деда Мороза, Великого Устюга.



Мужчины преодолели 700 км пути, побывали на пляжах Северной Двины и дали имя газовой горелке

Покорять спокойные российские воды отправилась команда из пяти человек. Кулибины самостоятельно собрали плавсредство и оборудовали его всем необходимым и даже больше. На борту — веранда для посиделок, кусты томатов в ведрах, баня, биотуалет, еще немного, и это вышла бы целая Чудо-юдо рыба кит. А может, так оно и получилось? Читайте на 29.RU, что построили отчаянные путешественники и куда они плывут.

Новая рыба твоей мечты



Это вам не язь! Фото: Анна Смирнова / 76.RU

Кстати, о рыбе. Кажется, мы стали забывать старые мемы. Спустя восемь лет после того, как голосистый рыбак Виктор Гончаренко поймал того самого язя, прославившегося на всю страну, новый рыбный рекорд поджидал нас в окрестностях Ярославля. Правда, он оказался не таким громким. Еще бы — ведь когда ловишь сома размером с подростка, несложно лишиться дара речи.

Гигантского сома вытянул из Волги скромный рыбак Сергей Смирнов. Хотя такой крупный улов приключился с ним впервые, он не стал устраивать из этого шоу с приглашенными музыкантами, тамадой и конкурсами, а просто сфотографировался с рыбой, которую еле смог поднять. Вы только посмотрите на этого красавца (мы про сома, конечно же).



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