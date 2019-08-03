Жаркий прогноз на август, чудище в Оби и акция S7 по спасению сибирского леса: главное за неделю

Самые важные события недели по версии редакции НГС
Фото: Александр Ощепков / читатель НГС
Неделя началась с жары, которая, по прогнозам синоптиков, простоит до середины месяца. Поэтому горожанам хочется выехать на природу, главное — не забывать про меры безопасности: на этой неделе подросток впал в кому после того, как по нему прополз клещ.
Редкое земноводное выловили из реки жители Затулинки — глядя на его фото, многим даже расхотелось заходить в воду. А статистики сообщили, что новосибирцы стали реже жениться и разводиться и вообще больше хотят делать карьеру, чем заводить семью.
Лес в Сибири горит по-прежнему, и это уже экологическая катастрофа, говорят эксперты. Авиакомпания S7 на время вернула своё историческое название — «Авиакомпания "Сибирь"» в поддержку сибирских лесов. Кроме смены названия авиакомпания отдаст часть своей прибыли на посадку новых деревьев. Эти и другие события — в дайджесте НГС за неделю.
Жара до +30
В начале недели синоптики дали прогноз на август. Последний летний месяц будет жарким — можно наслаждаться солнцем, которое в конце июля сдерживала дымка от пожаров в Красноярском крае. Вместе с тем синоптики прогнозируют и кратковременные дожди, которые освежат город. По прогнозам на популярных интернет-сервисах, жара спадёт к концу месяца, что неудивительно, ведь осень не за горами.
Когда поженитесь?
На этой неделе статистики заявили, что новосибирцы стали реже жениться. В первом полугодии 2019 года в брак вступили на 452 пары меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Также за полгода зафиксировали на 156 разводов меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Возможно, кому-то просто не хочется тратить на всё это лишние деньги, ведь свадьба — удовольствие не из дешёвых.
Клещи не ушли
Десятиклассник попал в реанимацию после того, как по нему прополз клещ. Мальчик гулял в лесу на Ключ-Камышенском плато, домой он вернулся уже с температурой. Через пару дней подросток впал в кому. Уже месяц он лежит в реанимации — за его жизнь борются врачи инфекционной больницы
Готовь корзинки
Грибной сезон в самом разгаре — новосибирцы хвастаются полными корзинами маслят, подберёзовиков и лисичек. Кроме грибов пошла и лесная ягода, поэтому самое время отправиться в лес, особенно если знать, куда идти. НГС нарисовал карту, на которой отметил 17 самых урожайных мест неподалёку от Новосибирска. Будьте осторожны и не берите гриб с красными каплями.
Поджигатель на Первомайке
29 июля в офис «Единой России» бросили бутылку с горючей смесью — на улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска. По словам очевидцев, поджигатель, который бросил смесь, сбежал после начавшегося в здании пожара.
Ночной выстрел
31 июля ночью неизвестные обстреляли автомобиль Suzuki, который заехал на территорию частного сектора в Ленинском районе. Водитель и его спутница возвращались домой на Плахотного. Сейчас полиция проводит проверку.
Неведомая зверушка
Необычное земноводное выловили из реки жители Затулинки. Они назвали его мутантом, но выяснилось, что это сибирский углозуб — тритон, родственник жаб и лягушек. Как объяснили учёные, скорее всего, он чем-то болен, так как выглядит неестественно.
Билет за 150 рублей
Жительница Новосибирска Анастасия Петухова купила лотерейный билет за 150 рублей и выиграла 12 миллионов. Девушка — визажист по профессии. Она уже знает, куда потратит выигрыш.
Спасение сибирского леса
Пожары в Красноярском крае наконец-то начали тушить. Тем не менее сгорели уже миллионы гектаров леса. Авиакомпания S7 запустила акцию в поддержку сибирских лесов и временно вернула своё первоначальное название — «Авиакомпания "Сибирь"». Кроме того, с 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям. Деревья начнут высаживать уже осенью.