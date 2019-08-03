Жаркий прогноз на август, чудище в Оби и акция S7 по спасению сибирского леса: главное за неделю

Неделя началась с жары, которая, по прогнозам синоптиков, простоит до середины месяца. Поэтому горожанам хочется выехать на природу, главное — не забывать про меры безопасности: на этой неделе подросток впал в кому после того, как по нему прополз клещ. Редкое земноводное выловили из реки жители Затулинки — глядя на его фото, многим даже расхотелось заходить в воду. А статистики сообщили, что новосибирцы стали реже жениться и разводиться и вообще больше хотят делать карьеру, чем заводить семью.

Лес в Сибири горит по-прежнему, и это уже экологическая катастрофа, говорят эксперты. Авиакомпания S7 на время вернула своё историческое название — «Авиакомпания "Сибирь"» в поддержку сибирских лесов. Кроме смены названия авиакомпания отдаст часть своей прибыли на посадку новых деревьев. Эти и другие события — в дайджесте НГС за неделю.



В выходные будет жара до +30 Фото: Ольга Бурлакова

Жара до +30

В начале недели синоптики дали прогноз на август. Последний летний месяц будет жарким — можно наслаждаться солнцем, которое в конце июля сдерживала дымка от пожаров в Красноярском крае. Вместе с тем синоптики прогнозируют и кратковременные дожди, которые освежат город. По прогнозам на популярных интернет-сервисах, жара спадёт к концу месяца, что неудивительно, ведь осень не за горами.

Когда поженитесь?

На этой неделе статистики заявили, что новосибирцы стали реже жениться. В первом полугодии 2019 года в брак вступили на 452 пары меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Также за полгода зафиксировали на 156 разводов меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Возможно, кому-то просто не хочется тратить на всё это лишние деньги, ведь свадьба — удовольствие не из дешёвых.



Новосибирцы стали реже заключать браки Фото: Катерина Спасибина

Клещи не ушли

Десятиклассник попал в реанимацию после того, как по нему прополз клещ. Мальчик гулял в лесу на Ключ-Камышенском плато, домой он вернулся уже с температурой. Через пару дней подросток впал в кому. Уже месяц он лежит в реанимации — за его жизнь борются врачи инфекционной больницы № 1, которых сначала обвиняли в том, что они выставили семье подростка счёт за лечение.

Готовь корзинки

Грибной сезон в самом разгаре — новосибирцы хвастаются полными корзинами маслят, подберёзовиков и лисичек. Кроме грибов пошла и лесная ягода, поэтому самое время отправиться в лес, особенно если знать, куда идти. НГС нарисовал карту, на которой отметил 17 самых урожайных мест неподалёку от Новосибирска. Будьте осторожны и не берите гриб с красными каплями.



По словам грибников, в лесу уже полно подберёзовиков и маслят Фото: Ольга Бурлакова

Поджигатель на Первомайке

29 июля в офис «Единой России» бросили бутылку с горючей смесью — на улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска. По словам очевидцев, поджигатель, который бросил смесь, сбежал после начавшегося в здании пожара.



Ночной выстрел

31 июля ночью неизвестные обстреляли автомобиль Suzuki, который заехал на территорию частного сектора в Ленинском районе. Водитель и его спутница возвращались домой на Плахотного. Сейчас полиция проводит проверку.



Странное животное вытащили из воды жители Затулинки Фото: «Мясник Бурнев» / zen.yandex.ru

Неведомая зверушка

Необычное земноводное выловили из реки жители Затулинки. Они назвали его мутантом, но выяснилось, что это сибирский углозуб — тритон, родственник жаб и лягушек. Как объяснили учёные, скорее всего, он чем-то болен, так как выглядит неестественно.

Билет за 150 рублей

Жительница Новосибирска Анастасия Петухова купила лотерейный билет за 150 рублей и выиграла 12 миллионов. Девушка — визажист по профессии. Она уже знает, куда потратит выигрыш.



На сайте авиакомпании показывается счётчик — сколько деревьев уже смогут посадить Фото: скриншот с видео службы ГО и ЧС Республики Тыва