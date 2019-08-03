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Жаркий прогноз на август, чудище в Оби и акция S7 по спасению сибирского леса: главное за неделю

Обзор самых важных и интересных новостей, которые вы могли пропустить

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Самые важные события недели по версии редакции НГС

Фото: Александр Ощепков / читатель НГС

Неделя началась с жары, которая, по прогнозам синоптиков, простоит до середины месяца. Поэтому горожанам хочется выехать на природу, главное — не забывать про меры безопасности: на этой неделе подросток впал в кому после того, как по нему прополз клещ. 

Редкое земноводное выловили из реки жители Затулинки — глядя на его фото, многим даже расхотелось заходить в воду. А статистики сообщили, что новосибирцы стали реже жениться и разводиться и вообще больше хотят делать карьеру, чем заводить семью. 

Лес в Сибири горит по-прежнему, и это уже экологическая катастрофа, говорят эксперты. Авиакомпания S7 на время вернула своё историческое название — «Авиакомпания "Сибирь"» в поддержку сибирских лесов. Кроме смены названия авиакомпания отдаст часть своей прибыли на посадку новых деревьев. Эти и другие события — в дайджесте НГС за неделю. 

В выходные будет жара до +30

В выходные будет жара до +30

Жара до +30

В начале недели синоптики дали прогноз на август. Последний летний месяц будет жарким — можно наслаждаться солнцем, которое в конце июля сдерживала дымка от пожаров в Красноярском крае. Вместе с тем синоптики прогнозируют и кратковременные дожди, которые освежат город. По прогнозам на популярных интернет-сервисах, жара спадёт к концу месяца, что неудивительно, ведь осень не за горами. 

Когда поженитесь?

На этой неделе статистики заявили, что новосибирцы стали реже жениться. В первом полугодии 2019 года в брак вступили на 452 пары меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Также за полгода зафиксировали на 156 разводов меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Возможно, кому-то просто не хочется тратить на всё это лишние деньги, ведь свадьба — удовольствие не из дешёвых.

Новосибирцы стали реже заключать браки

Новосибирцы стали реже заключать браки

Клещи не ушли

Десятиклассник попал в реанимацию после того, как по нему прополз клещ. Мальчик гулял в лесу на Ключ-Камышенском плато, домой он вернулся уже с температурой. Через пару дней подросток впал в кому. Уже месяц он лежит в реанимации — за его жизнь борются врачи инфекционной больницы № 1, которых сначала обвиняли в том, что они выставили семье подростка счёт за лечение

Готовь корзинки

Грибной сезон в самом разгаре — новосибирцы хвастаются полными корзинами маслят, подберёзовиков и лисичек. Кроме грибов пошла и лесная ягода, поэтому самое время отправиться в лес, особенно если знать, куда идти. НГС нарисовал карту, на которой отметил 17 самых урожайных мест неподалёку от Новосибирска. Будьте осторожны и не берите гриб с красными каплями

По словам грибников, в лесу уже полно подберёзовиков и маслят

По словам грибников, в лесу уже полно подберёзовиков и маслят

Поджигатель на Первомайке

29 июля в офис «Единой России» бросили бутылку с горючей смесью — на улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска. По словам очевидцев, поджигатель, который бросил смесь, сбежал после начавшегося в здании пожара. 

Ночной выстрел

31 июля ночью неизвестные обстреляли автомобиль Suzuki, который заехал на территорию частного сектора в Ленинском районе. Водитель и его спутница возвращались домой на Плахотного. Сейчас полиция проводит проверку.

Странное животное вытащили из воды жители Затулинки

Странное животное вытащили из воды жители Затулинки

Неведомая зверушка

Необычное земноводное выловили из реки жители Затулинки. Они назвали его мутантом, но выяснилось, что это сибирский углозуб — тритон, родственник жаб и лягушек. Как объяснили учёные, скорее всего, он чем-то болен, так как выглядит неестественно.

Билет за 150 рублей

Жительница Новосибирска Анастасия Петухова купила лотерейный билет за 150 рублей и выиграла 12 миллионов. Девушка — визажист по профессии. Она уже знает, куда потратит выигрыш. 

На сайте авиакомпании показывается счётчик — сколько деревьев уже смогут посадить

На сайте авиакомпании показывается счётчик — сколько деревьев уже смогут посадить

Спасение сибирского леса

Пожары в Красноярском крае наконец-то начали тушить. Тем не менее сгорели уже миллионы гектаров леса. Авиакомпания S7 запустила акцию в поддержку сибирских лесов и временно вернула своё первоначальное название — «Авиакомпания "Сибирь"». Кроме того, с 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям. Деревья начнут высаживать уже осенью.

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