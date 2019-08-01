Нас зажарит и затопит: прогноз погоды на август в Новосибирске (показываем на гифках)

Прошедший июль оказался непредсказуем — палящее солнце, которое прогнозировали синоптики, неделю пряталось за плотным дымом красноярских лесных пожаров, что не только избавило новосибирцев от невыносимой жары, но и «выкурило» кровососущих насекомых из города. В августе, по крайней мере в ближайшие дни, возвращения смога синоптики не обещают, а значит, Новосибирск накроет пекло, которое нам не досталось в июле, а заодно и дожди. НГС узнал прогноз погоды на август и сравнил данные московских синоптиков с прогнозами популярных интернет-сервисов.

Погода в августе удивить новосибирцев не должна, говорят синоптики. Помимо палящего солнца, традиционно август отличается большим количеством осадков — как правило, это самый дождливый месяц в году в Новосибирске, и первая августовская неделя не исключение. В город придут тёплые воздушные массы с Урала. «Погода в Новосибирске существенно меняться не будет, останется температура в пределах +24...+28 градусов практически на всю неделю и выходные дни, — рассказал корреспонденту НГС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. — Единственное, что ближе к воскресенью и понедельнику атмосферное давление немного понизится и пройдут кратковременные ливневые дожди. Ветер будет преобладать южный, юго-восточный, скорость его небольшая, в пределах 4–7 м/с. <...> Прихода каких-то резких циклонов в регион не ожидается, поэтому можно с вероятностью 70–80% [сказать], что

какого-то резкого изменения погоды в ваших краях ожидать не следует».

Не ожидают синоптики и возвращения дыма от лесных пожаров, который недавно накрыл Новосибирск и другие города Сибири, Урала и даже Казахстана. Эпицентры пожаров до сих пор сохраняются в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области.

«Преобладать в средних слоях атмосферы будет юго-западный ветер, и, учитывая то, что лесные пожары всё-таки расположены восточнее Новосибирска, их будет сносить на восток», — добавил Александр Синенков.

НГС сравнил данные синоптиков «Фобоса» с прогнозами на август, которые дают популярные интернет-сервисы о погоде.



Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Первые дни августа, по данным «Яндекс.Погоды», обещают быть жаркими: температура воздуха до этой субботы будет держаться на уровне +30, а в течение следующей недели немного опустится — до +23...+26 градусов, в воскресенье и понедельник пройдёт небольшой дождь. С 10 августа сервис даёт прогноз на основе многолетних наблюдений — если верить им, то почти до конца месяца новосибирцев ждёт более-менее комфортные +20...+22, иногда с падениями до +17. Сервис насчитал в августе около девяти ясных дней, 10 дней с длительными осадками, а остальные — с переменной облачностью.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

«Погода Mail.Ru» тоже обещает новосибирцам жаркую неделю, но зато потом грозу и похолодание до +22 градусов днём и до +10 ночью. В течение всего оставшегося месяца сервис прогнозирует не ниже +20 градусов, но и не выше +24. Самый жаркий день в августе выпадет на День ВДВ, 2 августа, — составители этого прогноза ожидают +30.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Примерно такой же прогноз дал и сайт WorldWeather, только, по его данным, в течение месяца будет на пару градусов прохладнее, чем ожидают другие сервисы, а ещё не будет осадков — в основном ясные дни и иногда с переменной облачностью. По ночам тоже без резких перепадов: в начале месяца +20, к сентябрю немного прохладнее. Здесь, к слову, самый жаркий день — 1 августа с +28 градусами.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Сервис «Ну и погода» дал самый переменчивый прогноз. Первые дни августа — это +29...+32. В середине месяца на город обрушатся проливные дожди с похолоданием до +13...+16 градусов. Лето должно вернуться в город к концу августа, хоть и с пасмурной погодой.

Gismeteo предвещает новосибирцам жаркие выходные — столбик термометра установится на уровне +29...+31 градусов и даже +32. Сопровождать сибирское пекло будут дожди и грозы, которые обрушатся на Новосибирск уже в субботу и продлятся до понедельника. На следующей неделе будет прохладнее, +24...+26, а к концу недели воздух остынет до +16...+21, в некоторые дни также пройдут дожди. После небольшой реабилитации в середине месяца лето вновь покинет регион, и новосибирцам придётся провожать август при +14...+18 градусах.