Ню опять: репортаж с выставки фото, от которых учащается сердцебиение и потеют ладони (и не зря)

В пятничный вечер десятки новосибирцев спустились в «Подземку», чтобы поглядеть на красоту обнажённого тела, преимущественно женского — фотографы в третий раз устроили выставку «Сибирь.Ню», где представили свои новые работы за последний год. Здесь смелые модели готовы раздеться не только перед объективом камеры, но и прямо в зале перед нетерпеливой публикой. Корреспонденты НГС побывали на откровенной выставке — авторы собрали здесь всё: от гламурных снимков точёных моделей до кадров, словно снятых у вас дома. Подробнее — в репортаже НГС.Афиши.



Буквально через 15 минут в укзком зале «Подземки» набьётся столько людей, желающих взглянуть на ню выставку, что будет тяжело дышать в духоте Фото: Александр Ощепков / НГС

Выставка «Сибирь.Ню» в третий раз собирает вместе совершенно непохожих авторов — у одних фотографов модели робко прикрывают ладошкой грудь, у вторых девушки не скрывают пышной натуры, да ещё и дерзко смотрят прямо на зрителя, а третьи предпочитают опутать натурщиц узлами в лучших традициях японского искусства шибари. В узком пространстве «Подземки» всё пестрит разными телам.

Зачастую девушки обнажаются на фоне узнаваемых городских пейзажей Фото: Александр Ощепков / НГС

Кажется, ню-фотографы скучают в студиях и вечно экспериментируют с локациями — многие снимки сделаны то в лесах почти за 100 километров от Новосибирска, то на крышах высоток, то в заброшенных домах. За эту выдержку и самоотверженность фотографы благодарят своих преданных искусству натурщиц во время торжественных речей.

Ню-модели лазят на высоту, раздеваются на морозе и бродят по лужам — и всё ради красивого кадра Фото: Александр Ощепков / НГС

«Снимали в самых разнообразных местах. Мы любим ездить с друзьями и моделями по всяким развалинам — чем загадочнее, тем лучше. Моделей в Новосибирске найти и легко, и трудно. Есть множество девушек, которые хотят сниматься у фотохудожников, но с другой стороны трудно — они очень занятые, без конца работают. Все наши девушки работают, работают и работают. Это бедствие какое-то. Как выстроить отношение с моделью? Быть добрым и делать ей комплименты — самое обыкновенное отношение, как и со всеми людьми. Машина любит смазку, человек ласку», — рассуждает известный в городе фотограф в стиле ню Константин Ощепков.

Прикрытые плёнкой снимки модели только будоражили интерес публики Фото: Александр Ощепков / НГС

Зрителей ждала маленькая тайна — фотохудожники посветили персональную выставку модели Марины, которая всего за пару лет, кажется, стала главной ню-моделью города. Самые нетерпеливые посетители пытались подглядеть, что же там скрывают за плёнкой — за что получали замечания от авторов.

Модель Марина не только талантливо позирует, но ещё и поёт Фото: Александр Ощепков / НГС

В простыне на голое тело Марина быстро собрала толпу вокруг себя и повелевала ею. Сперва девушка исполнила песню «Кукла» на музыку французского композитора Лео Делиба, а после повела толпу к своей выставке, где лично сорвала плёнку.

Девушка начала позировать всего пару лет назад, вдохновившись работами новосибирских фотографов Фото: Александр Ощепков / НГС

«Я пришла на первую "Сибирь.Ню", там проводился мастер-класс, и я поняла, что, видимо, пришло моё время», — рассказала Марина за 10 минут до того, как обнажилась почти перед сотней человек.

Марина в образе обнажённой крестьянки Фото: Александр Ощепков / НГС

Анастасия Отришко сама себе и модель, и художник — на выставке посетители не просто рассматривают её картины, но и стремятся пообщаться с ней лично Фото: Александр Ощепков / НГС

К фотографам присоединилась художница Анастасия Отришко, которая прославилась своими чувственными автопортретами. Анастасия непросто развесила картины по стендам, а создала вокруг себя атмосферу любви к себе — полуобнажённый Пушкин в расстёгнутых джинсах только сильнее это подчёркивал.

Каждый смог унести с собой маленький портрет Анастасии — художница приготовила зрителям открытки со своими картинами Фото: Александр Ощепков / НГС

И снова Марина. Теперь в объективе Михаила Решетникова Фото: Александр Ощепков / НГС

«На самом деле это СТО, настоящая болгарка. Здесь режут металл и на модель летят искры. Модель Марина сказала, что если ладошку подставить, то даже не чувствуется. Если искра попадает на более чувствительные места, например, на подмышку — как комарик укусил», — Михаил Решетников рассказал, как снимали эту серию.

Мужчин-моделей на выставке было совсем мало Фото: Александр Ощепков / НГС

По наблюдениям корреспондента НГС, так часто селфи с экспонатами не делают даже в «Ночь музеев» Фото: Александр Ощепков / НГС