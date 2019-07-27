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Фоторепортаж

Ню опять: репортаж с выставки фото, от которых учащается сердцебиение и потеют ладони (и не зря)

В городе открылась выставка эротических снимков — самая популярная модель спела и скинула с себя всё

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Выставка в «Подземке» продлится целый месяц — билет стоит 250 рублей

Фото: Александр Ощепков / НГС

В пятничный вечер десятки новосибирцев спустились в «Подземку», чтобы поглядеть на красоту обнажённого тела, преимущественно женского — фотографы в третий раз устроили выставку «Сибирь.Ню», где представили свои новые работы за последний год. Здесь смелые модели готовы раздеться не только перед объективом камеры, но и прямо в зале перед нетерпеливой публикой. Корреспонденты НГС побывали на откровенной выставке — авторы собрали здесь всё: от гламурных снимков точёных моделей до кадров, словно снятых у вас дома. Подробнее — в репортаже НГС.Афиши. 

Буквально через 15 минут в укзком зале «Подземки» набьётся столько людей, желающих взглянуть на ню выставку, что будет тяжело дышать в духоте

Буквально через 15 минут в укзком зале «Подземки» набьётся столько людей, желающих взглянуть на ню выставку, что будет тяжело дышать в духоте

Выставка «Сибирь.Ню» в третий раз собирает вместе совершенно непохожих авторов — у одних фотографов модели робко прикрывают ладошкой грудь, у вторых девушки не скрывают пышной натуры, да ещё и дерзко смотрят прямо на зрителя, а третьи предпочитают опутать натурщиц узлами в лучших традициях японского искусства шибари. В узком пространстве «Подземки» всё пестрит разными телам.

Зачастую девушки обнажаются на фоне узнаваемых городских пейзажей

Зачастую девушки обнажаются на фоне узнаваемых городских пейзажей

Кажется, ню-фотографы скучают в студиях и вечно экспериментируют с локациями — многие снимки сделаны то в лесах почти за 100 километров от Новосибирска, то на крышах высоток, то в заброшенных домах. За эту выдержку и самоотверженность фотографы благодарят своих преданных искусству натурщиц во время торжественных речей.

Ню-модели лазят на высоту, раздеваются на морозе и бродят по лужам&nbsp;— и всё ради красивого кадра

Ню-модели лазят на высоту, раздеваются на морозе и бродят по лужам — и всё ради красивого кадра

«Снимали в самых разнообразных местах. Мы любим ездить с друзьями и моделями по всяким развалинам — чем загадочнее, тем лучше. Моделей в Новосибирске найти и легко, и трудно. Есть множество девушек, которые хотят сниматься у фотохудожников, но с другой стороны трудно — они очень занятые, без конца работают. Все наши девушки работают, работают и работают. Это бедствие какое-то. Как выстроить отношение с моделью? Быть добрым и делать ей комплименты — самое обыкновенное отношение, как и со всеми людьми. Машина любит смазку, человек ласку», — рассуждает известный в городе фотограф в стиле ню Константин Ощепков.

Прикрытые плёнкой снимки модели только будоражили интерес публики&nbsp;

Прикрытые плёнкой снимки модели только будоражили интерес публики 

Зрителей ждала маленькая тайна — фотохудожники посветили персональную выставку модели Марины, которая всего за пару лет, кажется, стала главной ню-моделью города. Самые нетерпеливые посетители пытались подглядеть, что же там скрывают за плёнкой — за что получали замечания от авторов.

Модель Марина не только талантливо позирует, но ещё и поёт

Модель Марина не только талантливо позирует, но ещё и поёт

В простыне на голое тело Марина быстро собрала толпу вокруг себя и повелевала ею. Сперва девушка исполнила песню «Кукла» на музыку французского композитора Лео Делиба, а после повела толпу к своей выставке, где лично сорвала плёнку.

Девушка начала позировать всего пару лет назад, вдохновившись работами новосибирских фотографов

Девушка начала позировать всего пару лет назад, вдохновившись работами новосибирских фотографов

«Я пришла на первую "Сибирь.Ню", там проводился мастер-класс, и я поняла, что, видимо, пришло моё время», — рассказала Марина за 10 минут до того, как обнажилась почти перед сотней человек.

Марина в образе обнажённой крестьянки

Марина в образе обнажённой крестьянки

Анастасия Отришко сама себе и модель, и художник&nbsp;— на выставке посетители не просто рассматривают её картины, но и стремятся пообщаться с ней лично

Анастасия Отришко сама себе и модель, и художник — на выставке посетители не просто рассматривают её картины, но и стремятся пообщаться с ней лично

К фотографам присоединилась художница Анастасия Отришко, которая прославилась своими чувственными автопортретами. Анастасия непросто развесила картины по стендам, а создала вокруг себя атмосферу любви к себе — полуобнажённый Пушкин в расстёгнутых джинсах только сильнее это подчёркивал.

Каждый смог унести с собой маленький портрет Анастасии&nbsp;— художница приготовила зрителям открытки со своими картинами

Каждый смог унести с собой маленький портрет Анастасии — художница приготовила зрителям открытки со своими картинами

И снова Марина. Теперь в объективе Михаила Решетникова

И снова Марина. Теперь в объективе Михаила Решетникова

«На самом деле это СТО, настоящая болгарка. Здесь режут металл и на модель летят искры. Модель Марина сказала, что если ладошку подставить, то даже не чувствуется. Если искра попадает на более чувствительные места, например, на подмышку — как комарик укусил», — Михаил Решетников рассказал, как снимали эту серию.

Мужчин-моделей на выставке было совсем мало

Мужчин-моделей на выставке было совсем мало

По наблюдениям корреспондента НГС, так часто селфи с экспонатами не делают даже в «Ночь музеев»

По наблюдениям корреспондента НГС, так часто селфи с экспонатами не делают даже в «Ночь музеев»

Насладиться пластикой тела и видением красоты от фотохудожников можно будет в «Подземке» до 18 августа, стоимость билета — 250 рублей, а для пенсионеров и студентов — всего 100. Возможно, выставка этого года подтолкнёт кого-то также стать моделью, и следующим летом мы увидим новую музу художников.

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КОММЕНТАРИИ (15)

27 июл 2019 в 12:37

Где кнопка "исправить ошибку" - выставку разве посвЕтили? Типа, свет поставили? Или все же посвЯтили? КОРРЕКТОРА В СТУДИЮ!

Фото пользователя
27 июл 2019 в 12:44

Аморальная выставка! Какой пример подаёте молодежи, сраморари..Тьпфу!

Злыдень
27 июл 2019 в 12:42

А где же вопли наших православных активистов?))