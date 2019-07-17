«Пирамида рухнула»: колонка эксперта о крахе строительного бизнеса

Большинство строящихся сегодня домов могут стать для их застройщиков последними

1 июля вступили в силу новые правила работы на строительном рынке, и теперь все объекты будут строиться на банковские кредиты, а деньги дольщиков станут храниться на специальных эскроу-счетах.

Получить кредит на стройку сможет далеко не каждый застройщик. По заявлениям банков, оптимистично треть, а по-честному — половина компаний не имеют никаких шансов, потому что в принципе некредитоспособны, не отвечают банковским требованиям.

В начале «нулевых» рентабельность строительного бизнеса, мягко говоря, зашкаливала: от 40 до 100% у разных застройщиков в разных домах. Это был высокорисковый, но с высокой маржой бизнес, и здесь пытали счастья очень многие мелкие и непрофильные компании. Я знаю людей, которые не имели вообще никакого отношения к строительству, но решили свой миллион долларов заработать.



В десятые, когда появились радужные перспективы и мода на новые дома, а рынок стал расти, подходя к рекордным показателям даже по сравнению с советскими временами, был другой эффект: многие подрядчики, которые возводили кирпичные стены или лили бетон, вдруг тоже решили зарабатывать сами.



В этот бизнес шли как очень амбициозные и энергичные люди, так и склонные к необоснованному риску, авантюристов было достаточно.

Все считали, что это золотой Клондайк, в котором можно находиться очень долго, потому что прибыль постоянная, большая, — это была одна из самых высокорентабельных сфер бизнеса. Многие застройщики годами работали, используя эффект пирамиды, когда объект достраивался на средства, собранные с продажи следующего, только начатого дома. Сейчас такой возможности у строителей нет, пирамида рухнула. Для многих это может стать причиной серьёзного финансового испытания, а возможно, и краха.

Конечно, никто не признался напрямую, что он уходит с рынка, чтобы не пугать своих клиентов, сотрудников и самих себя. Застройщики до последнего момента надеялись, что им смягчат условия работы на рынке. Банки говорят, что лишь единицы из застройщиков пришли спросить, как работать дальше, как получить финансирование.



Часть начатых объектов будет достраиваться по старым правилам — на деньги дольщиков. Но независимо от того, как начатые объекты будут достраиваться, по новой системе или по старой, для многих мелких и средних застройщиков возводимые сегодня дома станут последними в истории их бизнеса.

И тут начинается самое интересное. Профессиональный энтузиазм на нуле. Об имидже заботиться нет необходимости — дом-то последний.

У меня есть серьёзные опасения, что возникнет «эффект последнего дома», когда в омуте финансовой несостоятельности объекты будут достраиваться абы как. Более дешёвые, но менее качественные строительные материалы, менее квалифицированный низкооплачиваемый персонал, низкое качество строительных работ — таков может быть итог их работы.

Выбирать себе новостройку сейчас нужно предельно внимательно. Впрочем, и застройщики должны понимать, что им не убежать: в последние 2–3 года владельцев строительных компаний начали активно привлекать к солидарной ответственности, возбуждать в том числе уголовные дела. Даже если это ваш последний дом.

