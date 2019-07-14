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Он и она
Истории

«Хочу увезти его»: сибирячка влюбилась в кубинца и пообещала его маме забрать Хуана в Россию

И сдержала слово — пара поженилась в Новосибирске. Они счастливы, но не всегда понимают друг друга

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Анастасии Савиловой 25 лет, Хуану Карлосу Родригезу 23 года

Фото: Анастасия Савилова

В жизни Анастасии наступил момент, когда она поняла, что нужны перемены — вот прямо или сейчас, или никогда. Настя много работала и решила уехать в спонтанный отпуск. Она выбрала Кубу. Тогда сибирячка даже не могла предположить, что вернется в Россию по уши влюбленная в красавца-кубинца, через пару месяцев уговорит его переехать в Сибирь и выйдет за него замуж. Корреспондент SHE поговорила с Анастасией: та рассказала, как в первый день знакомства с мамой Хуана пообещала забрать её сына в другую страну — и это была не шутка. 

— Мы общались на пальцах и через программу на телефоне. Я не знала английского, он — русского, это было очень сложно, — вспоминает Анастасия. 

Поговорить хотелось, но все их диалоги были одной большой игрой в ассоциации. 

Настя приехала на Кубу отдыхать и сразу приметила эффектного аниматора, который работал в том отеле, где она остановилась. Она без внимания с его стороны тоже не осталась. Четыре дня ребята просто смотрели друг на друга и не решались заговорить (как уточняет Анастасия, «были слишком скромными»), но на одной из дискотек они всё же решили познакомиться.

Анастасия поехала отдыхать на Кубу и влюбилась в аниматора, который работал в отеле

Анастасия поехала отдыхать на Кубу и влюбилась в аниматора, который работал в отеле

— Я тогда думала: «Боже, какой он красивый!». Мы постепенно начали узнавать друг друга, я звала его гулять, он не понимал, что это такое, — рассказывает девушка. 

Она приехала на Кубу всего на две недели и старалась сделать свой отдых максимально насыщенным: «Я уехала на пару дней на экскурсию и поняла, что жутко по нему скучаю. Переживала, как у него дела, не пройдет ли та симпатия, что появилась, — в общем, накручивала себя как могла. Хотя перед моим отъездом он написал мне в переводчике, что я та, о ком он мечтал», — делится сибирячка своей историей.

По возвращении в отель Настя, приревновав, начала выяснять у русских гостей отеля, как вел себя Хуан Карлос — с кем общался, куда ходил, что делал. В темных делах парень замечен не был (он точно так же скучал по своей русской подруге), и девушка успокоилась. Снова переводчики, транскрипции и игра в жесты.

Четыре дня они стеснялись заговорить друг с другом

Четыре дня они стеснялись заговорить друг с другом

В это время был день рождения Хуана Карлоса, на праздник приехала его мама. Анастасия и Хуан Карлос были знакомы всего 10 дней, и приезд мамы немного пугал девушку — она не знала, как себя вести, что говорить. Просто улыбаться, решила Анастасия, не лучшая идея: «Еще подумают, что я сумасшедшая».

Знакомство прошло хорошо — мама оказалась очень открытым человеком. «На ломаном английском я сказала ей, что влюбилась в ее сына и хочу увезти его в Россию». Надо отдать должное маме — та спокойно отнеслась к такому заявлению, видимо, не восприняла всерьез, но всё же немного расстроилась.

«Мы с его мамой протанцевали полночи на дискотеке, она очень веселая. Она обнимала и целовала меня. Я поняла, почему Хуан Карлос в меня влюбился: я точно такая же, как его мать, точнее буду такой же со временем», — говорит Настя. У Хуана Карлоса очень тесные отношения с мамой, и именно расставание с ней далось молодому человеку сложнее всего. Его отец живет в Америке, и они общаются не слишком часто. Позже Анастасия познакомилась с ним в Instagram — он тоже рад появлению в их семье русской невестки. 

Хуан Карлос сразу познакомил Анастасию со своей мамой

Хуан Карлос сразу познакомил Анастасию со своей мамой

А вот сибирячка немного опасалась рассказывать папе о своем выборе, но он, так же как и мама, поддержал дочь. Продолжение их истории было стремительным — это совсем не похоже на курортный роман. Было решено остаться в России — слишком много факторов держало Настю здесь и Хуан Карлос был не против переезда. Но если бы что-то пошло не так, сибирячка не раздумывая улетела бы с вещами на Кубу. 

«Мы обоюдно решили, что хотим жить в России, в Новосибирске. Я понимала, что Хуану Карлосу приходится сложно, старалась поддержать его. Я пошла в школу английского языка, чтобы учиться понимать его, чтобы ему было проще», — объясняет Настя. С приложением на телефоне они решили завязать — пора общаться по-настоящему. 

Несмотря на языковой барьер, пара смогла найти общий язык

Несмотря на языковой барьер, пара смогла найти общий язык

Через два с половиной месяца после знакомства Хуан Карлос собрал вещи и полетел в Новосибирск.

«Когда он должен был прилететь в Россию, я была в Москве у своего отца. Я поехала в аэропорт его встречать, меня трясло, сердце колотилось, я высматривала, когда же он выйдет, переживала — прилетит ли он вообще, а вдруг нет, это же так странно, вдруг он передумал, я с ума сходила, а когда увидела его, была, наверное, самым счастливым человеком, мы обнимали друг друга, целовали, и оба плакали, — вспоминает девушка. — Меня спрашивают: "Настя, как ты это сделала? Что ты ему подмешала, какое зелье дала?". У меня такие же чувства, без магии и приворотов, хотя магия есть — мы считаем, что это Вселенная свела нас вместе».

Хуан Карлос переехал в Сибирь к любимой

Хуан Карлос переехал в Сибирь к любимой

Несколько месяцев назад пара расписалась в центральном ЗАГСе. Анастасия работает в сфере красоты, а Хуан Карлос собирается устроиться персональным тренером. Родители Насти с теплотой приняли иностранного мужа, а мама и папа Хуана Карлоса собираются посетить Россию — им очень интересно. 

Семья Родригез обращает на себя внимание, им оборачиваются вслед, кто-то говорит комплименты, а кто-то начинает грубить. 


«Люди воспринимают другую национальность дерзко, мне это непонятно. Почему человек другой национальности вызывает ошалелость? Я никогда не смотрела так на людей. Никто не может осуждать человека за то, как он выглядит, где родился и как тут оказался», — рассуждает девушка. 

&nbsp;В марте пара поженилась

 В марте пара поженилась

Сейчас Анастасия и Хуан Карлос учатся понимать друг друга — разные менталитеты дают о себе знать. Оба очень эмоциональны, и порой не так просто остановиться и не сделать лишнего. Настя говорит, что серьезных конфликтов у них не случается, а в неприятных ситуациях они стараются держаться командой. 

«Я хочу двоих детей — мальчика и девочку, но пока рано, мы слишком молоды. Нужно встать на ноги и обеспечить детям хорошее будущее. У нас не совсем простая пара, я хочу, чтобы наши дети жили в достатке, чтобы не было придирок. Когда я училась в школе, меня не сильно любили, из-за моей национальности. Мне не нравилось мое детство, я не хочу, чтобы у моих детей было то же самое», — говорит Анастасия.

Анастасия и Хуан Карлос счастливы вместе

Анастасия и Хуан Карлос счастливы вместе

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КОММЕНТАРИИ (39)

Тим
14 июл 2019 в 01:00

Какие все люди злые и несчастные!
Зачем писать такие комментарии, когда вы даже не знаете этих людей?
С этой парой близко общаюсь! Ничего кроме восхищения и огромной силы любви я не могу сказать!
Люди, будте добрее! Смотрите на положительные стороны!

Греча
14 июл 2019 в 00:23

Да какая она сибирячка? Кто она по национальности? Ингушка? Киргизка? Татарка?
Настоящие сибирские девушки предпочитают быть одинокими и периодически биться между собой на молотках и железных крюках.
Я тут видел интересней сюжет для НГС: исконно русский парниша лет 20 в толпе цыганок разного возраста, явно был неравнодушен к ним, а может они его загипнотизировали. Найдите их, и возьмите интервью... Это вам не ссылочки на инстаграмм вставлять в вашу писанину.

санек
14 июл 2019 в 01:40

В прошлом году отдыхал в Варадеро.Была одна Маша с Перми,по рукам только так пошла.Каждый день новый кубинец у нее.От носильщика в отеле до местных альфонсов.Говорила принципиально хочу с кубинцами,русских мне в России хватает. После этого путешествия я вообще стал брезговать всех женщин России,честное слово.Машка,если читаешь..привет!! Отель club kawama 10.04-21.04 2018