Бизнес в отпуске: семья сибиряков путешествует с грудным ребёнком — в тропиках они открыли своё дело

У Алексея и Марии Манеркиных трое детей — пятилетний Демид, двухлетний Фадей и Ясна, которой три месяца. Они просто обожают путешествия и уже посетили около 15 стран, съездили на учёбу во Вьетнам, чтобы научиться обжарке кофе, и открыли в Новосибирске небольшое производство Maneracoffee. Сейчас Манеркины снова уехали во Вьетнам до сентября, чтобы посмотреть на кофейные плантации и растить детей возле моря. Журналист НГС узнал у Марии, почему она решила создать этот бизнес, чему ей пришлось научиться и как им удаётся справляться с детьми в путешествиях.

Мария и Алексей познакомились в 2011 году, через год поженились. Несколько раз в год они стабильно уезжали в другие страны отдыхать. «Мы вообще с мужем повёрнуты на открытиях: у нас желание — постоянно открывать новые страны. Мы много путешествовали с тех пор, как начали встречаться, создали семью, рожали детей и с детьми путешествуем. Для нас это как воздух, то, без чего мы жить не можем. Когда мы начинали, ездили как обычная семья: каждые полгода у мужа было две недели отпуска», — вспоминает Мария Манеркина. Они летали в Грецию, Египет, на Филиппины, Мальдивы... Как говорит Мария, в основном в страны, которые на слуху, но при этом они не пользовались горящими турами и услугами гидов: сами себе покупали билеты и строили маршруты. Первый их интересный тур был, вспоминает девушка, в 2014 году в Эстонию, в Тарту, где они запланировали первые роды.

В Тарту они выбрали одного врача для первых и вторых родов: первые обошлись семье в 63 тысячи рублей, вторые — в 95. Мария говорит, что её знакомая за роды в Нячанге отдала одну тысячу долларов Фото: Мария Манеркина

«Второго ребёнка тоже там родила. Это было очень интересно и как приключение, потому что во второй раз я вообще с ума, наверное, сошла и проследовала через Финляндию, остановилась сначала в Хельсинки, потом заехала в Таллин, а потом приехала в Тарту и родила. Понесло меня по городам и странам. После рождения Фадея мы стали понимать, что становится тяжеловато, потому что двое малышей, муж на работе, я в декрете», — поясняет Манеркина.

Манеркины на Мальдивах: Демиду было 2,5 года, Мария — на пятом месяце беременности. Девушка рассказывает, что они колесили между островами и резко начались дожди, отменили speed boat и местные паромы. А им нужно было на самолёт, поэтому пришлось ехать на рыбацком судне, которое колыхалось по волнам и выглядело ветхим. Эту бессонную ночь она относит к приключениям и ярким моментам Фото: Мария Манеркина

С третьим ребенком — девочкой — немного сложно было, поэтому мы остались в Новосибирске и просто родили в Академгородке.

Мария работала менеджером по маркетингу и рекламе. В какой-то момент Манеркины решили изменить свою жизнь: Алексей перешёл работать в сферу трейдинга и стал фрилансером, а Мария решила заняться обжаркой кофе. С детьми — на плантацию «История с кофе возникла потому, что у меня муж обожает кофе: пьёт по пять-шесть чашек в день. Я решила подпитывать наши отношения кофе. Я пила латте, капучино, а муж эспрессо, американо, в турке. Я поняла, что мне нужно в этом разбираться. А когда начала разбираться, поняла, что не так-то сложно у нас в Новосибирске сделать маленький обжарочный проект. Но для этого нужно научиться. Придумала сделать поездку во Вьетнам и на отдых, и на обучение», — описывает историю создания бизнеса Мария. Они устроили трёхмесячный тур, нашли несколько организаций, которые занимаются профессиональным обучением и бариста, и обжарщиков. Посетили несколько школ и выбрали ту, которая больше понравилась и была выгоднее. Парень, который учил её, владеет кофейнями и тренинг-центром. «Он меня так зарядил на кофейную атмосферу, что я прям очень сильно полюбила этот продукт. Мы с ним сидели, учились и смаковали каждую кружку. Пили кофе, болтали. Глубоко копнули, когда с ним учились. Я ему очень благодарна, потому что он открыл, что я, оказывается, люблю кофе и могу мужу дарить каждое утро кофе собственной обжарки. Это очень приятно», — радуется девушка.

Манеркины во время прошлой поездки во Вьетнам. Мария говорит, что во Вьетнаме есть Asia park — развлекательный центр, где всё включено в билет. Цена неограниченного, многоразового абонемента — 300 тысяч донгов, то есть около 800 рублей Фото: Мария Манеркина

После обучения семья вернулась в Новосибирск, чтобы открыть своё маленькое производство. На накопленные деньги Мария купила аппарат для обжарки, нашли с мужем производственное помещение и заказали первую партию кофе. Их поддержали друзья, которые и стали первыми покупателями, а потом об их деле все начали узнавать с помощью сарафанного радио. С мужем они разделили сферы ответственности в бизнесе: он занимается сайтом, бухгалтерией, ведением ООО, а Мария — продажами, внешним видом бренда, обжаркой. И говорит, что даже если найдёт ещё сотрудника, то обжарку всё равно будет делать сама.

Через месяц Марина поедет на кофейную плантацию через город Hue в Khe Sanh — это регион, Quang Tri, где растёт отличная арабика, говорит девушка. Если она найдёт фермера, который занимается экспортом зерна, то купит у него пару мешков, потому что наслышана, что в этом году выдался отличный по количеству урожай Фото: Мария Манеркина

«Когда мы открывались, нам говорили и до сих пор многие говорят, что это конкурентный рынок, что сейчас много обжарщиков. Но мы подошли немного с другой стороны — это обжарка для питья кофе дома. Суть нашего сайта в том, что мы не продаём готовый кофе, мы продаём бронь обжарки. Каждую среду мы жарим зерно, собираем заказы — какой сорт, какую страну, сколько. И доставляем потом. Мы завезли многие моносорта — их сложно найти в магазине, где представлены в основном фирменные смеси, которые давно разработали, например Lavvazzi, Pauling. Мы ориентировались больше на плантации: например, существует плантация в Бразилии, мы знаем вкусовые дескрипторы этого зерна, и нам кажется, что оно понравится нашим друзьям», — объясняет Мария Манеркина.

«Пусть кричат на пляже» Три месяца назад у Манеркиных родился третий ребёнок, поэтому они решили, что нужно сделать паузу и уехать с детьми в другую страну — снова выбрали Вьетнам, Дананг. Мария не боится путешествий с детьми и считает, что в них проще справляться с домочадцами.

Мария говорит, что они попробовали местный детский сад, который сильно отличается от наших. Она объясняет, что там никто не гуляет с детьми и не занимает их чем-либо: дети больше предоставлены сами себе — играют, смотрят мультики, раскрашивают, спят на полу примерно 2–3 часа. Есть видеокамеры для мам. А воспитатели могут поднять руку на ребёнка Фото: Мария Манеркина

«У нас есть бабушки, но они у нас американизированы: чаще хотят заниматься собой. Мы редко используем их как помощниц. Поэтому мне довольно тяжело с тремя детками справляться, так как они все маленькие. Одно дело, когда есть чуть-чуть постарше помощничек, а у меня все маленькие. Первые полгода — вообще всё плохо, поэтому я решила, что нам нужно выехать, чтобы это «плохо» проводить на море. Если дети кричат, то отправляй их к морю, пусть кричат на пляже, их хотя бы голос будет рассеиваться, не так всё слышно. На море с детками гораздо легче», — уверена Мария. Она признаётся, что в первом путешествии с ребёнком допустила ошибку — пыталась всё делать по режиму в той стране, где они жили. Спать по режиму, есть то, что привезли, то есть не включала ребёнка во внешний мир, я пыталась дом перенести в другую среду.

Марии важно, что муж даёт ей возможность обучаться и остаётся в это время с детьми: «Это тоже большая поддержка, наверное, даже больше, чем если бы он сказал мне словами: "Давай ты всех порвёшь, но с детьми сама оставайся, я не знаю, куда ты денешь, ты что, с ума сошла". Он больше человек дела», — отмечает она Фото: Мария Манеркина

«Мне кажется, это больше создавало стресс для меня, семейной поездки и для ребёнка. Сейчас у меня нет такой проблемы. Не поспали сейчас, поспят потом, ничего страшного. Больше комфорта. Многие боятся ездить с детьми, а мы находим в этом, наоборот, больше спокойствия, чем дома», — считает Манеркина.

Мария подчёркивает, что каждый день для детей не превращается в рутину, а становится разным и так они быстрее развиваются: смотрят, как ведут себя другие люди, как к ним относятся другие граждане. «У меня сынок приехал во Вьетнам — они здесь очень любят детишек, а он же беленький, интересный. Сын мне говорит: "Мама, почему все люди любят меня?" Для него удивительно, что все так относятся приятно, душевно. Мне приятно, что дети, когда они маленькие, нуждаются в заботе, любви, я не могу сильно всем дать, а другие люди открыты к ним и добры: улыбнутся, приобнимут лишний раз и тисканут. Дети у меня очень довольны в этом плане», — замечает она. Мария говорит, что ни за одну поездку не было чего-то страшного, что развернуло бы её домой: всё можно было как-то пережить.



«Может, кого-то что-то отвернуло от поездок с детьми. У нас единственное — да, они крикливые, но они крикливые и дома. Разницы в этом нет. В соседних домах тоже дети кричат, потому что это дети. Надо просто расслабиться и понимать, что кайф не в том, чтобы дети тихо себя вели, покладисто, улыбались мило, кушали завтраки вовремя, гораздо лучше, если ты получаешь эмоции от нового места, узнаёшь новое, интересуешься новыми людьми», — подчёркивает Манеркина.

Марии и её детям нравится то, как к ним по-доброму относятся вьетнамцы Фото: Мария Манеркина