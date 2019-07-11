«Пассажиры — стадо баранов, рубли ходячие»: колонка автора НГС об общественном транспорте

Вот едем мы в новосибирском общественном транспорте и чувствуем себя немножко бомжом. В маршрутках иногда поприятнее, но не всегда. В метро всё неплохо, но сейчас не о нём.

Признаюсь, если подойдёт автобус и троллейбус, я выберу троллейбус. Не потому, что хочу сэкономить рубль. Просто я за электротранспорт. Это то же самое, что не брать лишний пластиковый пакетик или стаканчик во имя экологии.

Но какие они убитенькие, эти троллейбусы и трамваи (не все, но многие). А по рельсам нашим ехать просто страшно. Колорита добавляет кондуктор, смотреть на которого без слёз невозможно. Кондукторы и водители, кстати, одинаковые, что в ГЭТе, что в коммерческих автобусах. И дело не в том, что я вот такая вся краля — кондукторы мне не понравились. Просто хочется ездить в нормальном транспорте. Что такое нормальный? Вот есть маргиналы — хронически без работы, пьющие, неряшливые, ленивые. На краю. Примерно так и выглядит новосибирский общественный транспорт. Если автобус сносный (в нём даже шторки с кисточками), кондуктор всё портит. То какой-то потный мужик в сланцах, то замученная лохматая тётя с облезшим на ногтях лаком — билет брать как минимум неприятно.



И вроде ты не виноват — автобус не твой, ведёшь себя прилично. А как-то стыдно. Всё-таки это лицо города, так же как дороги, здания, парки. Конечно, всему можно найти объяснения: частные перевозчики, которые отчасти сами себе хозяева; у ГЭТа просто нет денег; с кондукторами напряжёнка, хорошо, что хоть эти есть.

Но вроде войны-то нет, слава богу, мы не голодаем. Почему всё так ущербно? Как будто только что выползли из землянок.

Не удивлюсь, если чиновники и разные там транспортные специалисты снисходительно улыбнутся моему эссе: мол, что она понимает. Но ведь можно хотя бы надеть на сотрудников чистые рубашки одного цвета, повязать дешёвые галстучки и требовать от них мыться и пользоваться дезодорантом? Простите, что лезу в чужой карман, но допотопная форма для кондукторов одного предприятия — это пара зарплат одного депутата.

Вообще, перед рейсом они проходят медиков, так там же можно и взглянуть на внешний вид сотрудника. И элементарный инструктаж по общению с пассажирами провести. Может быть, он и есть, но как-то не проникает вглубь сознания. «За проезд передаём», — тон, с которым произносится эта фраза, даже описывать не нужно, все всё поняли. Какой-то зоной попахивает, из серии: «Руки за спину убираем».

Кондукторов, считает автор, можно хотя бы нарядить в чистое Фото: Александр Ощепков

Можно же чуть поласковее: «Уважаемые пассажиры, рассчитайтесь, пожалуйста, за проезд». Но у нас так не принято. Действительно, к чему это лицемерие, если пассажиры — это лишь стадо баранов, рубли ходячие. А не нравится — выходите. Про улыбки я промолчу, обойдёмся, не в самолёте. У меня есть машина. Иногда выйду из дома, посмотрю на неё, представлю, как сяду в чистенький салон, включу кондиционер и любимую музыку... Но тут же отгоняю эти порочные мысли воспоминаниями о парковках на Ленина, когда приходилось наматывать круги в поисках самого захудалого местечка. В лучшем случае втиснешься куда-нибудь, прижав уши (свернув зеркала), и весь день думаешь: а точно там не было запрещающего парковку знака?



Так что общественный транспорт очень нужен, без него никуда. Но человеком себя чувствовать тоже хочется.

И ещё. Приглядитесь к остановкам, точнее к остановочным пунктам, как говорят чиновники. Хорошо, если этот «пункт» вообще есть. Трамваи, например, останавливаются просто. Именно «просто» — так можно назвать большинство остановок на трамвайных маршрутах. Там нет ровным счётом ничего, даже мелом не нарисовано место, куда вставать пассажирам. Как в деревне (самой глухой). А где автобус останавливается? А там, за магазином.



Если не «просто», то часто эта коробочка вся ушатанная, дырявая. Как минимум оплёванная. И аргумент про деньги здесь ни к чему. Чтобы эти «остановочные пункты» выглядели более-менее прилично, достаточно ведра и тряпки, максимум позвать двух рабочих, чтобы забили щель. Понятно, что люди у нас всякие, сами виноваты, не знают, как мусорками пользоваться, и так далее. Но это же общественный транспорт, инфраструктура в городе-миллионнике, столице Сибири, третьем по численности городе в стране, что там ещё? Просто так хочется быть чуть лучше. По крайней мере, чтобы не было стыдно.

