Выбор б/у: хочу джип с рамою, а денег нет, — на чём лезть в грязь за 800 тысяч рублей

Середина лета — самое время для вылазок на дикую природу, долгих автопутешествий и всяких трофи. А для этого нужен полноценный внедорожник с мостами, блокировками и рамой — он же пригодится и зимой на наших заснеженных улицах. Если у тебя меньше миллиона, даже не суйся в этот сегмент, скажут опытные автомобилисты. Но что же делать, если у вас на руках имеются 800 тысяч рублей и вместо нового «Соляриса» из салона душа лежит к серьезным машинам, — в обзоре НГС мы рассмотрим 6 вариантов покупки.

УАЗ «Патриот»

УАЗ «Патриот» Фото: auto.ru

За 800 тысяч рублей все рамные иномарки будут весьма подержанными, так может, лучше купить новенький УАЗ «Патриот» 2018 года выпуска? Такие машины без пробега еще распродаются со складов. В наш бюджет попадает только начальная комплектация «КЛАССИК FLEET» за 777 000 рублей, к которой мы обязательно докупим блокировку дифференциала заднего моста за 38 900 рублей. Итого 815 900 , но, может быть, дилер даст вам скидку — ничего не мешает поторговаться. И вот мы на новом автомобиле с двумя неразрезными мостами, механикой, раздаточной коробкой, задней блокировкой и 21-сантиметровым клиренсом. Правда 2,7-литровый мотор слабоват, его 135-сильная форсировка грозит недостатком тяги в сложных условиях. Из оснащения — электрорегулировка наружных зеркал, подогрев зеркал, регулировка руля в двух плоскостях, электростеклоподъемники, аудиоподготовка. Зато ничего не будет отвлекать от лихих поездок по грязи и ремонтов. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado Фото: auto.ru

На полноценный «Крузак» наших денег совсем мало, поэтому рассмотрим Prado — и то он будет древним, года так 2000–2002-го, второго поколения. Но продавцы обещают отличное состояние, замененные масла, отсутствие ржавчины — тут надо перепроверять. Типовой «Прадик» тех лет — 3-литровый 125-сильный дизель, автоматическая КП, постоянный полный привод с межосевым дифференциалом и блокировкой, понижающая передача, задний мост с блокировкой. Клиренс у него побольше, 23 сантиметра, и тяги достаточно — 295 Н·м. Руль — левый или правый.

Prado хорошо оснащен и годится для повседневной езды в городе: фары с омывателями, электрозеркала с подогревом, кожаный салон, кондиционер, аудиосистема. Но всё же ему уже почти 20 лет. Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport Фото: auto.ru

Pajero Sport первого поколения будет выпущен в 2008 году, гораздо свежее «Тойоты». Широко распространены модификации с 3-литровым бензиновым мотором (170 сил, 255 Н·м крутящего момента). Коробка-автомат, система полного привода — Easy Select 4WD. В заднем мосту здесь используется самоблокирующийся дифференциал повышенного трения LSD, есть передний межколесный дифференциал, межосевого дифференциала нет — при обычной езде полный привод надо отключать и машина будет заднепроводной. Клиренс 22 сантиметра, автомобиль легче Prado. Здесь уже есть электропривод и подогрев сидений, климат-контроль, да и выглядит машина посовременнее. Nissan Patrol

Nissan Patrol Фото: auto.ru

Легендарный Nissan Patrol (5-е поколение, Y61) предлагается за эти деньги как 1998 года выпуска, так и 2007-го, — надо смотреть на состояние. У «Патрола» 21 сантиметр клиренса и он очень длинный — почти 5 метров, тем не менее автомобиль хорошо зарекомендовал себя на бездорожье, есть 3-дверные варианты кузова. У машины два неразрезных моста, жестко подключаемая передняя ось, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала.

Двигатель довольно мощный — 3-литровый турбодизель, 158 сил, 354 Н·м крутящего момента. В хорошем оснащении у «Патрола» есть люк, омыватели фар, кожаный салон, подогрев передних сидений. Но, как и Pajero Sport, этот автомобиль будет у вас при обычном движении заднеприводным — подключать передний мост можно только на малых скоростях. Land Rover Discovery 3

Land Rover Discovery 3 Фото: auto.ru

Немножко ослабим наши рамные требования — у Land Rover Discovery рама является интегрированной в несущий кузов. Но предназначение Discovery — самое что ни на есть бездорожье, поэтому стоит рассмотреть и такой вариант, тем более что за 800 тысяч предлагаются совсем свежие внеждорожники 2008–2009 года выпуска. У машины 2,7-литровый 190-сильный турбодизель с гораздо более весёлым крутящим моментом — 440 Н·м. Клиренс тоже впечатляет: 24 сантиметра. Впереди и сзади независимая подвеска, опционально — пневматическая. Здесь уже современный постоянный полный привод: центральный дифференциал с блокировкой, раздаточная коробка, блокировка заднего дифференциала, интеллектуальная система Terrain Response с различными режимами движения — снег, грязь и т. д.

Оснащение не сравнить с японскими динозаврами: биксеноновые фары, панорамная крыша, кожаный салон, мультируль, электропривод сидений, подогревы, 6 подушек безопасности, система контроля устойчивости (ESP), круиз-контроль, парктроники, климат, аудиосистема Harman/Kardon. Все возможные поломки и ремонты Land Rover вы берете на себя. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg Фото: auto.ru

Напоследок все-таки автомобиль без рамы, который тем не менее хорошо себя показал на бездорожье и стал популярен в том числе и в Сибири. Volkswagen Touareg будет у нас тоже свежим, 2008–2009 год. Остановимся на 3-литровом турбодизеле, выдающем 240 сил и 550 Н·м крутящего момента. У машины постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого и заднего дифференциалов, понижающая передача, клиренс 23,7 сантиметра. Множество вспомогательных электронных систем: стабилизации, помощи при спуске с горы, помощи при старте на подъеме, контроля давления в шинах, контроля мертвых зон. Содержать и обслуживать такого «немца» — бесстрашный выбор, достойный уважения.

Какой внедорожник купить за 800 000 рублей?