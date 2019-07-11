Выбор б/у: хочу джип с рамою, а денег нет, — на чём лезть в грязь за 800 тысяч рублей

Toyota Land Cruiser Prado
Фото: auto.ru
Середина лета — самое время для вылазок на дикую природу, долгих автопутешествий и всяких трофи. А для этого нужен полноценный внедорожник с мостами, блокировками и рамой — он же пригодится и зимой на наших заснеженных улицах. Если у тебя меньше миллиона, даже не суйся в этот сегмент, скажут опытные автомобилисты. Но что же делать, если у вас на руках имеются 800 тысяч рублей и вместо нового «Соляриса» из салона душа лежит к серьезным машинам, — в обзоре НГС мы рассмотрим 6 вариантов покупки.
УАЗ «Патриот»
За 800 тысяч рублей все рамные иномарки будут весьма подержанными, так может, лучше купить новенький УАЗ «Патриот» 2018 года выпуска? Такие машины без пробега еще распродаются со складов. В наш бюджет попадает только начальная комплектация «КЛАССИК FLEET» за
И вот мы на новом автомобиле с двумя неразрезными мостами, механикой, раздаточной коробкой, задней блокировкой и 21-сантиметровым клиренсом. Правда 2,7-литровый мотор слабоват, его 135-сильная форсировка грозит недостатком тяги в сложных условиях. Из оснащения — электрорегулировка наружных зеркал, подогрев зеркал, регулировка руля в двух плоскостях, электростеклоподъемники, аудиоподготовка. Зато ничего не будет отвлекать от лихих поездок по грязи и ремонтов.
Toyota Land Cruiser Prado
На полноценный «Крузак» наших денег совсем мало, поэтому рассмотрим Prado — и то он будет древним, года так 2000–2002-го, второго поколения. Но продавцы обещают отличное состояние, замененные масла, отсутствие ржавчины — тут надо перепроверять. Типовой «Прадик» тех лет — 3-литровый 125-сильный дизель, автоматическая КП, постоянный полный привод с межосевым дифференциалом и блокировкой, понижающая передача, задний мост с блокировкой. Клиренс у него побольше, 23 сантиметра, и тяги достаточно — 295 Н·м. Руль — левый или правый.
Prado хорошо оснащен и годится для повседневной езды в городе: фары с омывателями, электрозеркала с подогревом, кожаный салон, кондиционер, аудиосистема. Но всё же ему уже почти 20 лет.
Mitsubishi Pajero Sport
Pajero Sport первого поколения будет выпущен в 2008 году, гораздо свежее «Тойоты». Широко распространены модификации с 3-литровым бензиновым мотором (170 сил, 255 Н·м крутящего момента). Коробка-автомат, система полного привода — Easy Select 4WD. В заднем мосту здесь используется самоблокирующийся дифференциал повышенного трения LSD, есть передний межколесный дифференциал, межосевого дифференциала нет — при обычной езде полный привод надо отключать и машина будет заднепроводной.
Клиренс 22 сантиметра, автомобиль легче Prado. Здесь уже есть электропривод и подогрев сидений, климат-контроль, да и выглядит машина посовременнее.
Nissan Patrol
Легендарный Nissan Patrol (5-е поколение, Y61) предлагается за эти деньги как 1998 года выпуска, так и 2007-го, — надо смотреть на состояние. У «Патрола» 21 сантиметр клиренса и он очень длинный — почти 5 метров, тем не менее автомобиль хорошо зарекомендовал себя на бездорожье, есть 3-дверные варианты кузова. У машины два неразрезных моста, жестко подключаемая передняя ось, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала.
Двигатель довольно мощный — 3-литровый турбодизель, 158 сил, 354 Н·м крутящего момента. В хорошем оснащении у «Патрола» есть люк, омыватели фар, кожаный салон, подогрев передних сидений. Но, как и Pajero Sport, этот автомобиль будет у вас при обычном движении заднеприводным — подключать передний мост можно только на малых скоростях.
Land Rover Discovery 3
Немножко ослабим наши рамные требования — у Land Rover Discovery рама является интегрированной в несущий кузов. Но предназначение Discovery — самое что ни на есть бездорожье, поэтому стоит рассмотреть и такой вариант, тем более что за 800 тысяч предлагаются совсем свежие внеждорожники 2008–2009 года выпуска. У машины 2,7-литровый 190-сильный турбодизель с гораздо более весёлым крутящим моментом — 440 Н·м. Клиренс тоже впечатляет: 24 сантиметра. Впереди и сзади независимая подвеска, опционально — пневматическая. Здесь уже современный постоянный полный привод: центральный дифференциал с блокировкой, раздаточная коробка, блокировка заднего дифференциала, интеллектуальная система Terrain Response с различными режимами движения — снег, грязь и т. д.
Оснащение не сравнить с японскими динозаврами: биксеноновые фары, панорамная крыша, кожаный салон, мультируль, электропривод сидений, подогревы, 6 подушек безопасности, система контроля устойчивости (ESP), круиз-контроль, парктроники, климат, аудиосистема Harman/Kardon. Все возможные поломки и ремонты Land Rover вы берете на себя.
Volkswagen Touareg
Напоследок все-таки автомобиль без рамы, который тем не менее хорошо себя показал на бездорожье и стал популярен в том числе и в Сибири. Volkswagen Touareg будет у нас тоже свежим, 2008–2009 год. Остановимся на 3-литровом турбодизеле, выдающем 240 сил и 550 Н·м крутящего момента. У машины постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого и заднего дифференциалов, понижающая передача, клиренс 23,7 сантиметра.
Множество вспомогательных электронных систем: стабилизации, помощи при спуске с горы, помощи при старте на подъеме, контроля давления в шинах, контроля мертвых зон. Содержать и обслуживать такого «немца» — бесстрашный выбор, достойный уважения.
Какой внедорожник купить за 800 000 рублей?
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