«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 555, унижающий пешеходов, и месть при помощи «свиньи»

В новом, 134-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередной «Крузак» показывает, как надо жить, удивительная стоянка против разметки и почему в «Европейском Береге» водителю на капоте написали «свинья».



Очередной крутой джип. Land Cruiser, да еще с красивыми номерами 555 — сам бог велел вызывающе парковаться на тротуаре.

Массовая стоянка во дворе Фото: читатель НГС

«Вечная проблема нашего двора. Советская, 32. Джипов понакупят, а на парковки денег нет!» — возмущается читатель Виктор.



Парковка на переходе Фото: читатель НГС

«Олень запарковался на пешеходном переходе Каменская — Крылова. На рыночек захотелось сильно», — не стесняется в выражениях Игорь.



«Камри» на газоне Фото: читатель НГС

С газонами церемониться нечего.

Таксист облюбовал себе тихое место Фото: читатель НГС

Таксист «Яндекса» упорно паркуется на тротуаре на Урицкого, он уже попадал в рубрику.

Инвалидам теперь тут не встать Фото: читатель НГС

«Парковка у дверей ТЦ "Эдем". Сразу два "инвалида", каждый на двух маркированных местах», — сообщает Виталий.



Джип на тротуаре Фото: читатель НГС

Надо пробраться поближе к красоте.

Стоянка в пешеходной зоне Фото: читатель НГС

Хорошо стоять на тротуарной плитке.

«Мерседес» на Советской Фото: читатель НГС

«К тому, что на этом тротуаре паркуются, все уже привыкли и считают нормой. Но этот "Мерседес" круче всех. Выбрал себе участок без ям. Ходите, пешеходы и мамы с колясками, по яме», — пишет Елена.



Парковка не по разметке Фото: читатель НГС

«Разметка? Где?» — заметил что-то неладное читатель Дмитрий.



В Академгородке тоже проблемы с парковкой Фото: читатель НГС

«Тротуар в научном центре, Академ. Почему бы и нет», — говорит Анна.



«Европейский Берег» страдает от машин Фото: читатель НГС

«Микрорайон "Европейский Берег". В одно и то же время, на одном и том же пешеходном переходе одновременно эти машины соревновались, кто чуднее паркуется. Район молодой, много мам с колясками, так и прыгаем между машин. Картина эта практически каждый день. На капоте иномарки кто-то не выдержал и эмоционально написал "Свинья"», — рассказывает местная жительница Алена.

