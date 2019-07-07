«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 555, унижающий пешеходов, и месть при помощи «свиньи»

Land Cruiser мешает пешеходам
Фото: Ольга Бурлакова
В новом, 134-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередной «Крузак» показывает, как надо жить, удивительная стоянка против разметки и почему в «Европейском Береге» водителю на капоте написали «свинья».
Очередной крутой джип. Land Cruiser, да еще с красивыми номерами 555 — сам бог велел вызывающе парковаться на тротуаре.
«Вечная проблема нашего двора. Советская, 32. Джипов понакупят, а на парковки денег нет!» — возмущается читатель Виктор.
«Олень запарковался на пешеходном переходе Каменская — Крылова. На рыночек захотелось сильно», — не стесняется в выражениях Игорь.
С газонами церемониться нечего.
Таксист «Яндекса» упорно паркуется на тротуаре на Урицкого, он уже попадал в рубрику.
«Парковка у дверей ТЦ "Эдем". Сразу два "инвалида", каждый на двух маркированных местах», — сообщает Виталий.
Надо пробраться поближе к красоте.
Хорошо стоять на тротуарной плитке.
«К тому, что на этом тротуаре паркуются, все уже привыкли и считают нормой. Но этот "Мерседес" круче всех. Выбрал себе участок без ям. Ходите, пешеходы и мамы с колясками, по яме», — пишет Елена.
«Разметка? Где?» — заметил что-то неладное читатель Дмитрий.
«Тротуар в научном центре, Академ. Почему бы и нет», — говорит Анна.
«Микрорайон "Европейский Берег". В одно и то же время, на одном и том же пешеходном переходе одновременно эти машины соревновались, кто чуднее паркуется. Район молодой, много мам с колясками, так и прыгаем между машин. Картина эта практически каждый день. На капоте иномарки кто-то не выдержал и эмоционально написал "Свинья"», — рассказывает местная жительница Алена.
В нашей рубрике «Куда ты рулишь?» можно почитать, как 22-летний водитель давит женщину на переходе, — виноват ли правый руль.