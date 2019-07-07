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Авто
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 555, унижающий пешеходов, и месть при помощи «свиньи»

Land Cruiser с номерами 555 встал на пути людей, а водителю за парковку написали на капоте «свинья»

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Land Cruiser мешает пешеходам

Фото: Ольга Бурлакова

В новом, 134-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередной «Крузак» показывает, как надо жить, удивительная стоянка против разметки и почему в «Европейском Береге» водителю на капоте написали «свинья». 

Очередной крутой джип. Land Cruiser, да еще с красивыми номерами 555 — сам бог велел вызывающе парковаться на тротуаре. 

Массовая стоянка во дворе

Массовая стоянка во дворе

«Вечная проблема нашего двора. Советская, 32. Джипов понакупят, а на парковки денег нет!» — возмущается читатель Виктор.

Парковка на переходе

Парковка на переходе

«Олень запарковался на пешеходном переходе Каменская — Крылова. На рыночек захотелось сильно», — не стесняется в выражениях Игорь.

«Камри» на газоне

«Камри» на газоне

С газонами церемониться нечего. 

Таксист облюбовал себе тихое место

Таксист облюбовал себе тихое место

Таксист «Яндекса» упорно паркуется на тротуаре на Урицкого, он уже попадал в рубрику. 

Инвалидам теперь тут не встать

Инвалидам теперь тут не встать

«Парковка у дверей ТЦ "Эдем". Сразу два "инвалида", каждый на двух маркированных местах», — сообщает Виталий.

Джип на тротуаре

Джип на тротуаре

Надо пробраться поближе к красоте. 

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

Хорошо стоять на тротуарной плитке. 

«Мерседес» на Советской

«Мерседес» на Советской

«К тому, что на этом тротуаре паркуются, все уже привыкли и считают нормой. Но этот "Мерседес" круче всех. Выбрал себе участок без ям. Ходите, пешеходы и мамы с колясками, по яме», — пишет Елена.

Парковка не по разметке

Парковка не по разметке

«Разметка? Где?» — заметил что-то неладное читатель Дмитрий.

В Академгородке тоже проблемы с парковкой

В Академгородке тоже проблемы с парковкой

«Тротуар в научном центре, Академ. Почему бы и нет», — говорит Анна.

«Европейский Берег» страдает от машин

«Европейский Берег» страдает от машин

«Микрорайон "Европейский Берег". В одно и то же время, на одном и том же пешеходном переходе одновременно эти машины соревновались, кто чуднее паркуется. Район молодой, много мам с колясками, так и прыгаем между машин. Картина эта практически каждый день. На капоте иномарки кто-то не выдержал и эмоционально написал "Свинья"», — рассказывает местная жительница Алена.

В нашей рубрике «Куда ты рулишь?» можно почитать, как 22-летний водитель давит женщину на переходе, — виноват ли правый руль

Рубрика «Я паркуюсь, как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (12)

пенсионерка
7 июл 2019 в 00:05

Проблема в отсутствии культуры и воспитания. Понимаете, автомобиль - это не средство передвижения, а средство самоутверждения, статус.

Фото пользователя
7 июл 2019 в 00:03

Война между пешеходами и водителями продолжается, но пока победа за нами.

7 июл 2019 в 00:34

В городе нет ни хозяина, ни власти.
ГИБДД вообще работать не хочет.
А мэра с губернатором всё устраивает, похоже.