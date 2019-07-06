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Приговор Челентано, супердача и трамваи от Собянина — главные события недели

Самые важные новости Новосибирска с 1 по 5 июля, которые стоит прочитать

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Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Июль в Новосибирске начался с жары и сильных ливней, а ещё в Сибирь наконец-то доехали московские трамваи — жители столицы на них уже покатались, и мэр Сергей Собянин передал их Новосибирску. Также в пятницу вынесли приговор одному из самых известных криминальных авторитетов города Анатолию Радченко. Всё самое интересное с 1 по 5 июля — в итогах недели от НГС.

  • Новосибирские архитекторы предложили создать исторический квартал на одной из самых старых улиц города — на Инской до сих пор сохранились здания, которые построили первые жители Ново-Николаевска. Там старинные дома с уникальными наличниками и дома из царского кирпича соседствуют с музеем сибирского панк-рока — когда-то здесь репетировали «Гражданская оборона», Янка Дягилева и «Чёрный Лукич».
Основатель панк-группы «Путти» Александр Чиркин превратил свой дом в музей сибирского рока

Основатель панк-группы «Путти» Александр Чиркин превратил свой дом в музей сибирского рока

В Музее Новосибирска уже презентовали концепцию обновлённой Инской — краеведы считают, что улица станет фишкой города и привлечёт туристов.

Мэр Москвы отдал 20 старых трамваев Новосибирску&nbsp;— их выпустили в начале «нулевых»

Мэр Москвы отдал 20 старых трамваев Новосибирску — их выпустили в начале «нулевых»

  • Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей. По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе у 1,2% жителей диагностирован ВИЧ. Лидерами по распространению ВИЧ-инфекции в прошлом году стали Иркутская, Свердловская и Кемеровская области — там  заражены почти 2% населения.
  • Огород может быть и таким! Супруги Евгения и Салават Саитовы построили невероятно красивый и уютный дом с большим участком — вместо привычных грядок они изготовили инновационные конструкции. Дом получился очень современным и стильным — подробности в фоторепортаже НГС.
Саитовы живут на улице Нижегородской, однако их дом больше напоминает комфортную загородную усадьбу

Саитовы живут на улице Нижегородской, однако их дом больше напоминает комфортную загородную усадьбу

Спасатели МАСС оперативно убрали поваленное на проезжую часть дерево — оно упало прямо на пересечении улиц Ленина и Революции в тихом центре.

Таблички «Купание запрещено» появились на «Наутилусе». Когда их уберут, пока неясно

Таблички «Купание запрещено» появились на «Наутилусе». Когда их уберут, пока неясно

Искупаться сейчас можно на пляжах «Звезда», «У моря Обского», «Детский» и «Бумеранг» — там спасатели уже проверили дно.

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