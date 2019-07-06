Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Июль в Новосибирске начался с жары и сильных ливней, а ещё в Сибирь наконец-то доехали московские трамваи — жители столицы на них уже покатались, и мэр Сергей Собянин передал их Новосибирску. Также в пятницу вынесли приговор одному из самых известных криминальных авторитетов города Анатолию Радченко. Всё самое интересное с 1 по 5 июля — в итогах недели от НГС.
- Главным событием недели стал суд над Анатолием Радченко — Новосибирский областной суд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима. Анатолий Радченко был одним из главных членов банды Трунова — он более 10 лет возглавлял целый отряд киллеров, которому приписывают и расправу над двумя вице-мэрами Новосибирска, скрывался в Европе, но не смог скрыться от Интерпола. НГС вспомнил, кто такой Анатолий Радченко и за что его осудили.
- Новосибирские архитекторы предложили создать исторический квартал на одной из самых старых улиц города — на Инской до сих пор сохранились здания, которые построили первые жители Ново-Николаевска. Там старинные дома с уникальными наличниками и дома из царского кирпича соседствуют с музеем сибирского панк-рока — когда-то здесь репетировали «Гражданская оборона», Янка Дягилева и «Чёрный Лукич».
В Музее Новосибирска уже презентовали концепцию обновлённой Инской — краеведы считают, что улица станет фишкой города и привлечёт туристов.
- В Новосибирск привезли первую партию подержанных трамваев из Москвы — мэр столицы Сергей Собянин распорядился об этом ещё в феврале. 4 из 20 обещанных вагонов сейчас стоят в левобережном трамвайном депо.
- Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей. По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе у 1,2% жителей диагностирован ВИЧ. Лидерами по распространению ВИЧ-инфекции в прошлом году стали Иркутская, Свердловская и Кемеровская области — там заражены почти 2% населения.
- Бывший гендиректор ФК «Анжи» Олег Флегонтов назначен заместителем генерального директора нового футбольного клуба «Новосибирск». О создании нового клуба вместо прежней «Сибири» сообщили в правительстве региона ещё в июне — причиной стали неудачи команды. На этой неделе «Новосибирск» уже объявил, что символом клуба станет соболь, а сейчас предлагает болельщикам выбрать новый логотип.
- Огород может быть и таким! Супруги Евгения и Салават Саитовы построили невероятно красивый и уютный дом с большим участком — вместо привычных грядок они изготовили инновационные конструкции. Дом получился очень современным и стильным — подробности в фоторепортаже НГС.
- В четверг на город обрушился ливень с грозой — сильный ветер повалил деревья, улицы снова затопило, а у жителей 5 районов Новосибирска были перебои с электричеством из-за бури.
Спасатели МАСС оперативно убрали поваленное на проезжую часть дерево — оно упало прямо на пересечении улиц Ленина и Революции в тихом центре.
- Вечером 4 июля годовалая девочка выпала с 5-го этажа жилого дома на улице Дмитрия Донского в Заельцовском районе. Врачи пытались реанимировать ребёнка, но из-за слишком тяжёлых травм девочка скончалась. Только за прошлый год в Новосибирске разбились 20 детей — НГС подготовил инструкцию, как предотвратить трагедию и уберечь малыша.
- Настоящая жаркая летняя погода пришла в Новосибирск — по прогнозам синоптиков, в июле температура частенько будет переваливать за отметку +30 градусов. Только купаться на многих популярных пляжах города до сих пор нельзя: лето уже подходит к середине, а Роспотребнадзор запретил заходить в воду на пляже «Наутилус» — вода там не соответствует санитарным нормам.
Искупаться сейчас можно на пляжах «Звезда», «У моря Обского», «Детский» и «Бумеранг» — там спасатели уже проверили дно.