Ревность в раю: убийца расстреливал соперника в «Эдеме» на глазах у бывшей девушки

Вечером 29 июня в торговом центре «Эдем» Академгородка была бойня. После расставания с девушкой 23-летний новосибирец пришёл на работу к своему сопернику и убил его из охотничьего ружья. Преступник стрелял несколько раз, потом заперся в подсобке и, несмотря на переговоры с полицией, покончил с собой. Услышав выстрелы, посетители ТЦ решили, что произошёл теракт: одни искали аварийные выходы, другие начали выбивать стёкла. Подробности — в материале НГС.

29 июня около 22:00 в торговом центре «Эдем» на Кутателадзе в Академгородке прогремели выстрелы. К зданию ТЦ подъехали полиция и скорая помощь. По информации очевидцев, эвакуировали около 100 человек. Позже стало известно, что преступник убил из ружья «Сайга» работника KFC, а потом покончил с собой. Вечером субботы многие посетители и сотрудники даже не заметили, что в KFC происходит неладное: из-за колонн и стендов зону за кассой практически не видно. Спустя два дня здесь всё как обычно — дети ложками поедают мороженое, студенты смеются и берут жареную курицу, персонал привычно приветлив — но стоит задать вопрос о случившемся, они опускают глаза и мрачнеют. Они ещё не пережили утрату коллеги, а что-либо рассказывать им запретили следователи.



«Мы работаем в ресторане на 4-м этаже, — рассказала НГС сотрудница Елизавета (она попросила изменить своё имя). — Услышали стрельбу, получили от руководства распоряжение быстро без паники выводить всех людей. Главным препятствием стали аварийные выходы. Гости, которые убежали вперёд, были с детьми. Родители выбили двери и выпустили часть народа». По её словам, через некоторое время подъехал ОМОН.



Услышав выстрелы, посетители побежали к выходам, разбили двери Фото: предоставлено читателем НГС

Ресторан KFC расположен на 3-м этаже, почти все соседние закусочные работают до 22:00, и только KFC открыт до полуночи. В тот вечер персонал заведений уже успел закрыть кассу, когда в 22:06 раздался глухой хлопок.



Спустя два дня после трагедии в KFC полно посетителей, словно здесь ничего и не произошло Фото: Дарья Януш / НГС

«Людей уже было мало, потому что всё закрывалось, но в KFC ещё сидели посетители. Я только кассу закрыла, и через минуту такой глухой звук раздался. Первое, что я подумала: у кого-то автомат сломался или взорвался баллон. После второго люди закричали, мысль была — теракт. Все с криками побежали, мимо меня пробежал охранник с рацией: "Вызывайте полицию!". Я неслась в сторону эскалаторов», — описывает первую минуту после выстрела продавец мороженого Анна. По словам девушки, до выстрелов на этаже было тихо — не было слышно никаких перепалок или разборок. Когда люди выбежали, к ТРК уже прибыла полиция и машина реанимации. По словам очевидцев, охрана «Эдема» быстро вывела всех с 3-го этажа. Всё же в соцсетях появились видео, где люди выходили через выбитые двери эвакуационных выходов — сегодня две таких двери заколочены фанерой.



Двери двух эвакуационных выходов ТРК «Эдем» сейчас забиты листами фанеры Фото: Дарья Януш / НГС

На следующий день администрация объяснила случившееся. «Бытовая ссора из-за неразделённой любви», — сообщила она на своих официальных страницах в социальных сетях. 23-летний Максим Соломахин пришёл в КFC, где работали его бывшая девушка и её новый парень. Как выяснилось, стрелять он планировал заранее — чтобы пронести оружие, он спрятал его в футляре для гитары и прошёл в ТЦ вместе с музыкантами. Представили ТРК «Эдем» считают, что стрелок готовился несколько месяцев: он выследил, в какое время и через какой вход охрана пускает музыкальные группы в рестораны на 4-м этаже, ведь на входе для посетителей охранник бы попросил открыть футляр для гитары.



Максим Соломахин Фото: vk.com

«От такой ситуации никто не защищён, никто. К сожалению, трагедия произошла на нашей территории. Мы выражаем соболезнования семьям погибших. В наших ресторанах выступают музыкальные группы. Он якобы прошёл вместе с ним. Все крупногабаритные вещи мы проверяем на входе, даже доставщиков еды Delivery Club или «Яндекс.Еда» — они уже знают, что, когда приходишь, нужно показать сумку. Никто не думал, что с музыкантами может кто-то зайти. Он зашёл следом за ними, они все шли с крупногабаритными музыкальными инструментами. Он подготовился идеально — знал время, когда они заходят, как пройти в KFC через внутренний вход», — заявили в администрации ТРЦ.

Павел Гергерт Фото: vk.com

22-летний выпускник химико-технологического колледжа Павел Гергерт в этот момент был на работе. Три года назад он работал в KFC на «Студенческой». «Потом в 2016 году осенью или летом он перевёлся работать в Академ, потому что ему там ближе было работать от дома. Видимо, там он и познакомился с этой девушкой», — рассказала его бывшая коллега Диляра Сунгатулина.

По словам очевидцев, прозвучало минимум два выстрела. «Когда он выстрелил, отрикошетило в кассира, она вовремя отреагировала и упала. Проползла под стойкой и вышла оттуда», — рассказала на условиях анонимности сотрудница соседнего магазина. По её словам, преступник стрелял целенаправленно в своего соперника, который в тот момент стоял на розливе напитков. После убийства преступник заперся в подсобке, на переговоры с ним вышел начальник управления уголовного розыска полковник полиции Константин Гаврин — как утверждают сотрудники «Эдема», он пытался убедить парня мирно сдаться. Но не удалось. «Благодаря Константину Гаврину, благодаря его умению вести переговоры обошлось таким количеством жертв. Он вёл переговоры с Максимом. Как мы позже узнали, он даже не должен был присутствовать. Было очень много сотрудников правоохранительных органов — от СОБРа до полиции, ОМОНА. Все были с автоматами, бронежилетами, а он один без ничего вышел с ним на переговоры. На расстоянии 10 метров разговаривал с ним, пытался успокоить. Благодаря ему не было других жертв. Мы считаем его своим героем», — добавили сотрудники «Эдема».



Валерия Федькина Фото: vk.com

Трагедия произошла на глазах у девушки, которая стала причиной конфликта двух молодых мужчин. «Она бедная в истерике была, рыдала, после того как тела забрали в судмедэкспертизу», — рассказала сотрудница магазина.

По словам знакомых Павла, его девушку зовут Валерия Федькина. Её фотографии остались только на страницах Максима Соломахина. Свои аккаунты девушка полностью заблокировала, на странице во «ВКонтакте» у девушки стоит фото белого голубя с подписью «Только с сердцем можно прикоснуться к небу».

В «инстаграме» Максима Соломахина есть видео, где он демонстрирует стрельбу из оружия. Также в его профиле много фото из армии (вечером 1 июля фото были удалены).

В армии, судя по фото, был и Павел Гергерт — в галерее на его странице во «ВКонтакте» есть фотографии с военной службы.



Павел Гергерт на военной службе

Сейчас на странице Максима Соломахина осталась всего лишь фотография девушки, под которой стоит подпись «Люблю тебя, солнышко». По информации на странице убитого Павла Гергерта в социальной сети «ВКонтакте», в последний раз он заходил в интернет за несколько минут до трагедии. В статусе Павла стоит строчка из песни группы «Рамштайн» Will dich lieben und verdammen... («Хочу любить и проклинать тебя»).



Павел закончил химико-технологический колледж имени Менделеева Фото: vk.com