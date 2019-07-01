Ревность в раю: убийца расстреливал соперника в «Эдеме» на глазах у бывшей девушки

Трагедия в ТЦ «Эдем» произошла 29 июня вечером
Фото: Алексей Танюшин / instagram.com
Вечером 29 июня в торговом центре «Эдем» Академгородка была бойня. После расставания с девушкой 23-летний новосибирец пришёл на работу к своему сопернику и убил его из охотничьего ружья. Преступник стрелял несколько раз, потом заперся в подсобке и, несмотря на переговоры с полицией, покончил с собой. Услышав выстрелы, посетители ТЦ решили, что произошёл теракт: одни искали аварийные выходы, другие начали выбивать стёкла. Подробности — в материале НГС.
29 июня около 22:00 в торговом центре «Эдем» на Кутателадзе в Академгородке прогремели выстрелы. К зданию ТЦ подъехали полиция и скорая помощь. По информации очевидцев, эвакуировали около 100 человек. Позже стало известно, что преступник убил из ружья «Сайга» работника KFC, а потом покончил с собой. Вечером субботы многие посетители и сотрудники даже не заметили, что в KFC происходит неладное: из-за колонн и стендов зону за кассой практически не видно. Спустя два дня здесь всё как обычно — дети ложками поедают мороженое, студенты смеются и берут жареную курицу, персонал привычно приветлив — но стоит задать вопрос о случившемся, они опускают глаза и мрачнеют. Они ещё не пережили утрату коллеги, а что-либо рассказывать им запретили следователи.
«Мы работаем в ресторане на 4-м этаже, — рассказала НГС сотрудница Елизавета (она попросила изменить своё имя). — Услышали стрельбу, получили от руководства распоряжение быстро без паники выводить всех людей. Главным препятствием стали аварийные выходы. Гости, которые убежали вперёд, были с детьми. Родители выбили двери и выпустили часть народа». По её словам, через некоторое время подъехал ОМОН.
Ресторан KFC расположен на 3-м этаже, почти все соседние закусочные работают до 22:00, и только KFC открыт до полуночи. В тот вечер персонал заведений уже успел закрыть кассу, когда в 22:06 раздался глухой хлопок.
«Людей уже было мало, потому что всё закрывалось, но в KFC ещё сидели посетители. Я только кассу закрыла, и через минуту такой глухой звук раздался. Первое, что я подумала: у кого-то автомат сломался или взорвался баллон. После второго люди закричали, мысль была — теракт. Все с криками побежали, мимо меня пробежал охранник с рацией: "Вызывайте полицию!". Я неслась в сторону эскалаторов», — описывает первую минуту после выстрела продавец мороженого Анна. По словам девушки, до выстрелов на этаже было тихо — не было слышно никаких перепалок или разборок. Когда люди выбежали, к ТРК уже прибыла полиция и машина реанимации. По словам очевидцев, охрана «Эдема» быстро вывела всех с 3-го этажа. Всё же в соцсетях появились видео, где люди выходили через выбитые двери эвакуационных выходов — сегодня две таких двери заколочены фанерой.
На следующий день администрация объяснила случившееся. «Бытовая ссора из-за неразделённой любви», — сообщила она на своих официальных страницах в социальных сетях.
23-летний Максим Соломахин пришёл в КFC, где работали его бывшая девушка и её новый парень. Как выяснилось, стрелять он планировал заранее — чтобы пронести оружие, он спрятал его в футляре для гитары и прошёл в ТЦ вместе с музыкантами. Представили ТРК «Эдем» считают, что стрелок готовился несколько месяцев: он выследил, в какое время и через какой вход охрана пускает музыкальные группы в рестораны на 4-м этаже, ведь на входе для посетителей охранник бы попросил открыть футляр для гитары.
«От такой ситуации никто не защищён, никто. К сожалению, трагедия произошла на нашей территории. Мы выражаем соболезнования семьям погибших. В наших ресторанах выступают музыкальные группы. Он якобы прошёл вместе с ним. Все крупногабаритные вещи мы проверяем на входе, даже доставщиков еды Delivery Club или «Яндекс.Еда» — они уже знают, что, когда приходишь, нужно показать сумку. Никто не думал, что с музыкантами может кто-то зайти. Он зашёл следом за ними, они все шли с крупногабаритными музыкальными инструментами. Он подготовился идеально — знал время, когда они заходят, как пройти в KFC через внутренний вход», — заявили в администрации ТРЦ.
22-летний выпускник химико-технологического колледжа Павел Гергерт в этот момент был на работе. Три года назад он работал в KFC на «Студенческой». «Потом в 2016 году осенью или летом он перевёлся работать в Академ, потому что ему там ближе было работать от дома. Видимо, там он и познакомился с этой девушкой», — рассказала его бывшая коллега Диляра Сунгатулина.
По словам очевидцев, прозвучало минимум два выстрела. «Когда он выстрелил, отрикошетило в кассира, она вовремя отреагировала и упала. Проползла под стойкой и вышла оттуда», — рассказала на условиях анонимности сотрудница соседнего магазина. По её словам, преступник стрелял целенаправленно в своего соперника, который в тот момент стоял на розливе напитков.
После убийства преступник заперся в подсобке, на переговоры с ним вышел начальник управления уголовного розыска полковник полиции Константин Гаврин — как утверждают сотрудники «Эдема», он пытался убедить парня мирно сдаться. Но не удалось.
«Благодаря Константину Гаврину, благодаря его умению вести переговоры обошлось таким количеством жертв. Он вёл переговоры с Максимом. Как мы позже узнали, он даже не должен был присутствовать. Было очень много сотрудников правоохранительных органов — от СОБРа до полиции, ОМОНА. Все были с автоматами, бронежилетами, а он один без ничего вышел с ним на переговоры. На расстоянии 10 метров разговаривал с ним, пытался успокоить. Благодаря ему не было других жертв. Мы считаем его своим героем», — добавили сотрудники «Эдема».
Трагедия произошла на глазах у девушки, которая стала причиной конфликта двух молодых мужчин. «Она бедная в истерике была, рыдала, после того как тела забрали в судмедэкспертизу», — рассказала сотрудница магазина.
По словам знакомых Павла, его девушку зовут Валерия Федькина. Её фотографии остались только на страницах Максима Соломахина. Свои аккаунты девушка полностью заблокировала, на странице во «ВКонтакте» у девушки стоит фото белого голубя с подписью «Только с сердцем можно прикоснуться к небу».
В «инстаграме» Максима Соломахина есть видео, где он демонстрирует стрельбу из оружия. Также в его профиле много фото из армии (вечером 1 июля фото были удалены).
В армии, судя по фото, был и Павел Гергерт — в галерее на его странице во «ВКонтакте» есть фотографии с военной службы.
Сейчас на странице Максима Соломахина осталась всего лишь фотография девушки, под которой стоит подпись «Люблю тебя, солнышко».
По информации на странице убитого Павла Гергерта в социальной сети «ВКонтакте», в последний раз он заходил в интернет за несколько минут до трагедии. В статусе Павла стоит строчка из песни группы «Рамштайн» Will dich lieben und verdammen... («Хочу любить и проклинать тебя»).
Мама Павла отказалась комментировать ситуацию, объяснив, что не хочет сейчас ни с кем разговаривать. Остальные родственники не сдерживаются. «Это мой самый любимый... самый родной... самый добрый... племяшка.... и какая то… с ним так…» — не сдержал дядя Павла свои эмоции.
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