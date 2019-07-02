Время назад: лучшие фотографии секретной улицы, где жили самые первые новосибирцы

По концепции исторические здания могут соседствовать с современными, которые выступали бы фоном

Инская — одна из старейших улиц Новосибирска. По информации сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева, первое её упоминание на картах — сперва только как направление — относится к 1894 году, как улица она была указана уже в 1896 году. С тех пор здесь даже сохранились несколько зданий, которые построили одни из первых жителей Новосибирска. На их основе новосибирские архитекторы предложили создать исторический квартал, который бы воссоздал атмосферу Ново-Николаевска конца ХIХ века. Корреспонденты НГС узнали подробности проекта и прогулялись по первой городской улице.



В Музее Новосибирска презентовали концепцию исторического квартала на улице Инской: авторы предлагают создать на основе улицы исторические кварталы. Похожий проект около 10 лет назад реализовали в Иркутске, и сейчас уже ставший знаменитым «130-й квартал» — одна из туристических фишек города.

Площадь территории в Новосибирске — 9,34 гектара, но часть, прилегающую к Ипподромской магистрали, пока определяют как резервную. В основе кварталов 4 здания, которые сохранились здесь ещё с конца XIX – начала XX веков. 7 ценных зданий, которые успели с улицы исчезнуть, можно будет восстановить по архивным чертежам и фотографиям, а ещё 11 — перенести из других частей города, где они находятся под угрозой исчезновения, или воссоздать уже уничтоженные. Так, здесь, например, восстанавливают дом Сурикова, который изначально стоял на улице Урицкого.



Исторические кварталы должны связать жилую застройку в районе улицы Кирова с набережной переходами через железнодорожные пути и Большевистскую и выступить «инфраструктурным бэкграундом»: с магазинами, музеями, ресторанами, мастерскими и культурными зонами Фото: предоставлено Анной Наволоцкой

Строить по концепции можно будет и новые здания — это привлечёт инвесторов. Новостройкам отвели участки преимущественно в глубине территории, их общая площадь, по оценке одного из авторов концепции, доцента кафедры архитектуры и реконструкции городской среды Анны Наволоцкой, может составить 68 тысяч квадратных метров.



Одна из главных проблем улицы уже сегодня — машины: узкая дорога сплошь заставлена автомобилями. Поэтому здесь предложили построить две парковки — со стороны Ипподромской магистрали и с Большевистской: сверху получится не меньше 536 мест, под землёй парковки можно будет построить в несколько уровней, и мест будет больше. Будет ли улица полностью закрыта для машин или нет — вопрос пока не решён.



Улицу предлагают сделать мощёной, а тротуары — деревянными, как в Ново-Николаевске. Будет ли она полностью пешеходной, пока вопрос открытый Фото: предоставлено Анной Наволоцкой

В конце XIX века Инская была центром города: в начале улицы была базарная площадь, а рядом селились одни из самых зажиточных и уважаемых горожан.

На территории, которая сегодня относится к заброшенному зданию хлебокомбината им. С.И. Якушева, жило сразу несколько видных новосибирцев. На углу была усадьба купчихи и потомственной почётной гражданки Елены Морозовой. По информации Константина Голодяева, она держала буксирную: Каменка на входе была достаточно широкой, на неё могли заходить небольшие суда, а на территории парка «Городское начало» была верфь. У Морозовой даже был сад — привилегия исключительно именитых горожан, отмечает в своём исследовании аспирантка Сибстрина Валерия Яковлева.

Здание на Инской, 7 вносили в перечень выявленных объектов культурного наследия, но потом из него исключили Фото: Александр Ощепков / НГС

Здание усадьбы Пелагеи Безносовой на Инской, 7 — одно из немногих сохранившихся здесь с начала существования улицы. Безносова занималась ломовым промыслом — грузоперевозками. Правда, от оригинального здания осталась только передняя часть: красивый полукаменный фасад с живописной резьбой на карнизах и наличниках.



Николай Парфёнов рассказал, что башенку построил на месте Каменского маяка — когда-то в Каменку могли заходить небольшие суда Фото: Александр Ощепков / НГС

С другой стороны здание по тому же адресу совершенно другое: миниатюрный кирпичный замок с отсылкой к модерну. Хотя фактически это новодел, авторам концепции оно нравится, его предложили сохранить. Владелец здания и мастерской в нём Николай Парфёнов рассказал, что построил его в середине 1990-х из настоящего царского кирпича: когда сносили дома для новостройки на Серебренниковской, 4/1, он разобрал 8 печей.

— Камень цокольный тоже позапрошлого века, таких на участке закопано ещё штук десять, — говорит он.



Орнамент наличников дома на Инской, 19 уникален для Новосибирска Фото: Александр Ощепков / НГС

На соседнем участке когда-то была пимокатная Ивана Морозова, а в самом красивом доме на Инской, 19 жил сперва мясник Пётр Перов, а потом некая Екатерина Третьякова. По словам Голодяева, рисунок декора наличников этого дома уникален и нигде в городе больше не встречается.



Сейчас дом разделён на две части, одну сдают, а в другой, муниципальной, никто не живёт: зять съёмщика Андрей Леонов рассказал, что приватизировать её семье не дали, а несколько лет назад здесь рухнула крыша. Муниципалитет крышу так и не восстановил, признав вместо этого квартиру аварийной.



Андрей Леонов признался, что резные карнизы и наличники им неоднократно предлагали продать, но семья решила их сохранить Фото: Александр Ощепков / НГС

— Много желающих приходило резьбу купить, наличники. Много приезжают, фотографируют. Я раз вышел и даже испугался: стоит автобус, народу куча — пожар, что ли, — говорит мужчина.

В глубине квартала находились конюшни и дом конюха. Сегодня в нём живёт основатель одной из старейших сибирских панк-групп «Путти» Александр Чиркин. Его предки купили этот дом в 1918 году, когда прятались от «красной власти» — дед Чиркина был курским белогвардейцем.



— Всё, что удаётся доставать, — всё сюда тащим. Стараемся собирать сибирское, но вот ленинградский рок-клуб есть. Кто из более-менее известных дядек у нас был — свои каракули у нас [на стене] оставляют. Фото: Александр Ощепков / НГС

В своём доме Александр Чиркин обустроил настоящий музей сибирского панк-рока: из атрибутов жилья здесь остались только кровать, плита и холодильник, смеётся он. В своё время в небольшом домике выступали и репетировали «Гражданская Оборона», Янка Дягилева, «Чёрный Лукич».



Сейчас в доме из основательных брёвен работает структура мэрии, а вот чья перед ним машина, неизвестно Фото: Александр Ощепков / НГС

В середине квартала на нечётной стороне улицы два участка занимал извозчик Алексей Киселёв. И хотя на улице ни тогда, ни сейчас не было водопровода, к 1915 году у извозчика уже был телефон. А сохранившийся дом на улице Инской, 6 занимал Иван Хахалин. Торговцем исследователи его не называют, но известно, что в глубине его участка была торговая лавка. Сейчас в доме хозяйствует «Горзеленхоз».



У дома основательный кирпичный цоколь с заложенными сводчатыми окошками Фото: Александр Ощепков / НГС

Кирпичный дом на Инской, 10 тоже относится к началу прошлого века. Согласно списку арендаторов за 1905 год, здесь проживал Роман Татаркин. Живут ли здесь сегодня его потомки, неизвестно — на стук корреспондентов НГС никто не ответил.



По мнению Голодяева, заведение госпожи Левиной по популярности наверняка дало бы фору новой гостинице Фото: Александр Ощепков / НГС

На месте гостиницы «Набережная» был большой двухэтажный дом, который изначально принадлежал содержательнице притона, омской мещанке Елизавете Левиной. По словам Константина Голодяева, Инская вообще была известной улицей «красных фонарей». К 1915 году в доме Левиной уже были электричество и телефон, а в 1917–1922 годах все постройки она сдавала для размещения 2-го городского почтово-телеграфного отделения.



Владельцы гаража свою часть улицы уже благоустроили: даже закопали провода, что для Новосибирска пока редкость Фото: Александр Ощепков / НГС

Гараж на Инской, 53 — здание современное, но в контекст улицы вписалось вполне органично: здесь работает музей ретроавтомобилей и предметов быта.



Наталья Лукашова призналась, что посетители музея историей улицы тоже интересуются Фото: Александр Ощепков / НГС

— Это одна из старейших улиц, здесь очень интересные дома находились, — похвалила идею превратить улицу в туристическую зону администратор музея Наталья Лукашова. — Некоторым [посетителям] интересна улица — это отдельная категория посетителей, которым интересна история в целом, не только автомобили, но и предметы быта, история строений. Процентов 30–35 таких посетителей.



Здание обкома КПРФ знают многие — его хорошо видно с Большевистской Фото: Александр Ощепков / НГС

Со стороны Большевистской в квартале, помимо восстановленной конторы Будагова и строящегося дома Сурикова, есть ещё один памятник архитектуры — дом Самуила Самсонова, в котором была женская школа. Рядом, на Большевистской, 27, сохранился каменный дом Матрёны и Степана Санкиных. Последний, отмечает Валерия Яковлева, был одним из первых городских жителей — первое упоминание о нём относится к 1898 году.



В этом доме была одна из первых в городе частных школ Фото: Александр Ощепков / НГС

О жителях кварталов за улицей Маковского информации сохранилось гораздо меньше, а домов практически не осталось. В доме на Инской, 55 ещё до начала крячковского строительства, в 1908 году, была частная двухклассная школа с библиотекой и общественным залом. Но город ценит этот дом за революционное прошлое: в 1920-х здесь был Закаменский райком ВКП(б).



Дом не блещет декором, но посмотрите на узор оконных рам — много ли таких в городе? Фото: Александр Ощепков / НГС

Большая часть квартала между Инской и Богаткова уже снесена, здесь активно идёт новое строительство. Один из сохранившихся домов на Инской, 34А буквально примыкает к стройплощадке. Его владелица Екатерина рассказала, что дом перестраивали, но бревенчатые стены здесь сохранились с начала прошлого века, да и окошки с красивым узором остекления не меняли не меньше 80 лет.



Екатерина согласна переехать — лишь бы историческую улицу сохранили Фото: Александр Ощепков / НГС

— Мы бы очень хотели, чтобы улица сохранилась, даже если переедем, будем приходить и гулять здесь, — поддержала концепцию Екатерина. — Люди, которые приезжают, гости Новосибирска, должны видеть, что это за город, что за ним стоит.



В школе, как рассказала завхоз Татьяна Бенза, есть собственный небольшой музей и архив — эти документы можно будет передать в музей, если такой на Инской появится Фото: Александр Ощепков / НГС

Построенное в 1935 году здание школы, как и конструктивистскую тяговую подстанцию на Маковского, 4, авторы концепции хотят сохранить — они будут своего рода переходом от деревянного зодчества к современным постройкам.

В конце исторического отрезка улицы — здание детского психоневрологического диспансера. В конце XIX века в доме, который построила купчиха Евдокия Терентьева, сдавались комнаты. По одной из легенд, в подвале усадьбы был трактир, в котором при реставрации нашли закованные в кандалы скелеты. Кроме того, фамилия Терентьевых, как и госпожи Левиной, фигурирует в полицейских сводках среди других содержателей притонов.



Бывшая усадьба Терентьевых — один из самых примечательных памятников рубежа ХIХ и ХХ веков Фото: Александр Ощепков / НГС