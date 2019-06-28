Выпивайте с оглядкой: аварии в пьяном виде приравняли к тяжким преступлениям

Наказание за тяжёлые случаи пьяной езды теперь будет как за умышленные убийства

С 28 июня вступают в силу радикальные поправки в «водительскую» статью 264 Уголовного кодекса РФ, которые приравнивают пьяные ДТП к тяжким преступлениям и увеличивают максимальный срок лишения свободы до 15 лет. Зачем нужно очередное затягивание гаек и приведет ли оно к снижению числа пьяных аварий, мы спросили у экспертов.

Сроки — как за убийство

Наказание по статье 264 УК РФ зависит от последствий. За аварию с тяжёлым пострадавшим пьяному виновнику увеличили максимальный срок заключения до 3–7 лет (было до 4 лет), а также усилили другие виды наказания, например, до 5 лет возрос максимальный срок принудительных работ.



Если в аварии погиб человек, срок заключения возрос с 2–7 до 5–12 лет. При нескольких погибших планку подняли с 4–9 до 8–15 лет. Для сравнения, за убийство по статье 105 УК РФ наказывают лишением свободы на срок 6–15 лет, и параллели не случайны: если раньше автомобильные аварии с жертвами считали преступлениями средней тяжести, то теперь их перевели в категорию тяжких, внеся нужные изменения в статью 15 УК РФ.

Формально законотворцы не стали приравнивать ДТП к умышленным деяниям, как предполагалось ранее. Тем не менее наказание де-факто сравнялось, и депутаты видят в этом определенную логику:

— Такое ужесточение справедливо, поскольку если сел пьяным за руль, значит имел умысел, — пояснил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Зачем это нужно

Депутаты Госдумы приняли закон быстро и без проволочек, и единодушие объясняют большим количеством пьяных ДТП с тяжелым исходом. В прошлом году их зафиксировали более 16 тысяч, а число погибших составило 4645 человек — алконавты уносят по 13 жизней в день, а на больничную койку ежедневно отправляют 60 человек.



Но дело не только в этом: депутаты обратили внимание на сравнительно мягкую судебную практику по таким делам, например, водители, осужденные за пьяное ДТП с тяжёлым пострадавшим, в 60% случаев обходятся условным сроком. При этом тяжкий вред здоровью почти всегда означает инвалидность и расстройство здоровья настолько существенное, что человек испытывает проблемы до конца жизни, часто теряя работу и отказываясь от привычного образа жизни.



Типичная авария с пьяным водителем: BMW вылетает на скорости 120 км/час. Видео: Константин Алейников / Vk.com, Марина Осина

Ужесточают не первый раз

Кампания по затягиванию гаек в отношении пьяных водителей носит систематический характер. За первый случай езды в нетрезвом виде грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет, а если водитель продолжит ездить после лишения, его ждет ещё один штраф 30 тысяч или арест на 15 суток.

В 2015 году ввели уголовную ответственность за повторную езду в пьяном виде: статья 264.1 наказывает лишением свободы на срок до двух лет.

Менялась и процедура медосвидетельствования, например, с 2016 года у водителей каждый раз берут на анализ мочу для выявления наркотического опьянения, даже если первичным подозрением было алкогольное.



Уже в этом году приняты поправки в статью 264 УК РФ, которые приравнивают побег с места тяжелого ДТП к признанию себя опьяненным.



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Что думают эксперты

Критики проекта, как правило, указывают на то, что причины пьянства за рулём не связаны напрямую с мягкостью наказания: оно и до поправок было достаточно суровым.

— Поправки не изменят ситуацию кардинально, поскольку речь идет о наказании, когда трагедия уже случилась, — считает представитель Федерации автомобилистов России Максим Едрышов. — Не думаю, что человек, когда садится за руль в состоянии опьянения, перечитывает Уголовный кодекс и вычисляет, через сколько же лет он сможет вернуться домой.

Авторы законопроекта смотрят на это по-другому:

— Главная цель принимаемых изменений — профилактическая, чтобы человек, узнав о них еще раз, подумал и остановился перед тем, как сесть пьяным за руль, — заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Максим Едрышов считает, что менять прежде всего нужно не уголовное, а административное законодательство.



— Мне, например, очень нравится идея брать у водителей залог при получении автомобиля со штрафстоянки после пьяной езды. Это повышает неотвратимость наказания, поскольку пока не оплатишь штраф — не заберешь автомобиль. Но этот законопроект где-то пропал в недрах Государственной думы РФ, — добавляет Максим Едрышов.



Пьяные аварии нередко влекут тяжелейшие последствия: в этом ДТП погиб человек, а пьяный водитель BMW не получил даже травм Фото: ГИБДД

По мнению адвоката Ильи Филатова, хотя изменения в законодательстве были необходимы, новая редакция статьи 264 УК РФ слишком сурова:

— Несправедливо приравнивать преступление, совершенное по неосторожности, к умышленному убийству. Это спорное решение, и я считаю, что через какое-то время эта статья будет смягчена.

Юрист отмечает, что возможны неоднозначные ситуации:

— Скажем, трезвый водитель, испугавшись или даже не поняв, что произошло смертельное ДТП, уехал с места происшествия по какой-то важной для него причине. Или же человек просто неправильно оценит свое здоровье и, посчитав, что с вечернего застолья уже всё выветрилось, окажется «пьяным по закону».

Илья Филатов советует в случае ДТП обязательно оставаться на месте и дожидаться приезда полиции, потому что побег с места тяжелой аварии почти наверняка теперь обернется большим сроком лишения свободы.



Представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов также считает, что пьяных за рулем серьезное наказание за тяжелые ДТП не остановит: — Для достижения цели надо пропагандировать трезвый образ жизни, полный отказ от алкоголя за рулём, развенчивать мифы вида «луком заешь, и можно за руль», распространять практику сообщения о серьёзных нарушениях в ГИБДД, ломать стереотипы, по которым таких заявителей называют стукачами. Это будет иметь куда более серьёзный эффект.

Автоюрист Лев Воропаев отметил, что суды не использовали полностью и потенциал прежней редакции Уголовного кодекса.

— Честно говоря, наказание по максимальной планке даже для пьяных виновников тяжелых ДТП использовалось не часто. Это нужно, чтобы водитель был совсем уж беспредельщиком с массой обстоятельств. Конечно, на судебную практику повлияет то, что увеличиваются и минимальные сроки заключения, однако не думаю, что мы увидим множество случаев, когда виновников ДТП приговаривают к 15 годам лишения свободы.

