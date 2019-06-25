Заправляться ли впрок: разбираемся, на сколько подорожает топливо с 1 июля

Власти прогнозируют подорожание бензина минимум на рубль
Фото: Артем Краснов
В конце июня истекает соглашение о заморозке цен на автомобильное топливо между правительством и нефтяными компаниями. До заключения этого «пакта о ненападении» была угроза подорожания бензина до 50 рублей за литр, но документ позволил стабилизировать цену топлива в первой половине 2019 года. Мы выяснили, нужно ли запасаться бензином впрок и на сколько может подорожать бензин после окончания соглашения.
Заморозка цен сработала, но теперь её отменяют
Скачкообразный рост цен на топливо случился весной 2018 года, когда в течение месяца стоимость бензинов выросла на 3,5–4 рубля за литр. Рост цен продолжился во втором полугодии, и к ноябрю они обновили рекорды: например, бензин АИ-95 в среднем по России стоил более 46 рублей за литр. В январе 2019 года ожидалось еще большее подорожание из-за значительного роста акцизов и повышения НДС.
Этому помешало соглашение между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями: цены не только перестали расти, но в среднем по России даже слегка упали. В регионах, где рост продолжился, его величина была сопоставима с уровнем инфляции (примерно 18–20 копеек в месяц на литр бензина) — это одно из условий соглашения. Скачкообразный рост наблюдался только в самом начале года, когда компаниям разрешили скорректировать цены на 1,7% для компенсации роста НДС. Первоначальный вариант соглашения действовал до конца марта, но затем его продлили до 1 июля.
Однако перезаключать соглашение с нефтяными компаниями в правительстве не планируют, о чем еще в начале июня сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
— Исходя из ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен нефти, оснований к продлению соглашения после 1 июля нет, — заявил он.
Соглашение критиковали и сами нефтяники: так, глава «Роснефти» Игорь Сечин призвал как можно быстрее вернуться к рыночному регулированию цен.
Тревожные симптомы
Эксперты неоднократно отмечали, что соглашение между правительством и нефтяными компаниями было отчасти лукавым, потому что пришлось на период значительного падения оптовых цен. По данным топливной биржи СПбМТСБ, оптовая цена на бензина АИ-95 в начале года снижалась до 40 тысяч рублей за тонну (примерно 30 рублей за литр). В начале июля же она превысила 51 тысячу рублей за тонну (примерно 38 рублей за литр). При практически неизменных потребительских ценах на топливо розничная маржа сократилась примерно на 8 рублей с литра, что оказывает давление на цены.
Если «средние по больнице» цифры укладываются в пределы инфляции, то в ряде регионов топливо начало дорожать опережающими темпами. Например, в отдельных областях Сибири и Дальнего Востока, по данным «Росстата», с начала мая по середину июня цена топлива повысилась на 8% (примерно на 3,5 рубля за литр), то есть в тех же темпах, что и весной прошлого года. Рост цен в начале лета взволновал и жителей Новосибирска.
Что будет после 1 июля
Завершение срока действия соглашения не означает, что рынок переходит в фазу бесконтрольного ценообразования. Ситуацию прокомментировал эксперт «Независимого топливного союза» Сергей Бойко:
— Требования об удержании цен в коридоре инфляции по-прежнему сохраняется в явном виде, поэтому крупные нефтяные компании не могут наращивать розничную стоимость бесконтрольно, — объяснил он. — Кроме того, более благоприятными для них становятся условия так называемого компенсационного демпфера.
Демпфером называется схема, при которой нефтяные компании получают из бюджета 70-процентную компенсацию недополученных доходов в случае, если экспортные цены на нефтепродукты превышают обозначенные в соглашении пороги. С начала года для бензина эта планка составляла 55 тысяч рублей за тонну, а для дизтоплива — 50 тысяч рублей. Теперь оба порога снизили на четыре тысячи до 51 и 46 тысяч рублей соответственно. Это означает, что при прочих равных нефтяные компании будут получать компенсацию правительства чаще и в большем объеме.
Это, по замыслу правительства, удержит рост стоимости топлива на уровне инфляции. Значит, средняя цена бензина АИ-95 по России в декабре 2019 года составит 46,6 рубля за литр.
Пока же цены давят вверх сезонные факторы, но в правительстве надеются скомпенсировать это регулированием поставок на биржу.
Почему дорожает с востока
Несмотря на все усилия, вспышки «топливной инфляции» случаются. По мнению экспертов, это связано со сложной структурой топливного рынка, в том числе поведением независимых игроков.
Ситуацию прокомментировал директор Центра исследований проблем реальной экономики при РЭУ им. Плеханова Андрей Быстров:
— Ценовые изменения во второй половине мая заметны из-за ценовой политики небольших АЗС, трейдеров, а также [снижения] биржевых объемов топлива. В частности, доля поставок «Роснефти» снизилась на 25 процентных пунктов, до 15%. Однако объемы не ушли на экспорт — их попросту не произвели из-за закрытия заводов на плановое техобслуживание. При этом, чтобы не допустить резкого роста цен в дальнейшем, компании «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» пообещали перевести на внутренний рынок часть своего экспорта.
Влияние частных АЗС на цены отметил и Сергей Бойко:
— На Дальнем Востоке доля независимых АЗС выше, потому что крупные игроки не считают малонаселенные регионы России привлекательными. Поэтому восточные регионы в первую очередь ощущают изменение конъюнктуры топливного рынка. По этой причине топливо дорожает у них раньше и резче, чем в остальной России.
По словам эксперта, независимые АЗС повышают цены не от хорошей жизни, а из-за значительного роста оптовых цен.
— В начале года ситуация была относительно комфортна из-за существенного падения оптовых цен, что позволяло удерживать маржу на приемлемом уровне, — пояснил он. — Сейчас же большинство независимых АЗС опять оказались в ситуации, когда маржа стремится к нулю или отрицательным значениям, поэтому нужно выбирать: либо ставить выгодную цену, теряя объемы, либо работать на количество, жертвуя прибылью.
По словам Сергея Бойко, эти же проблемы характерны для крупных нефтяных компаний, но поскольку они контролируют всю цепочку производства и продажи нефтепродуктов, они могут компенсировать прибыль, упущенную в рознице, за счет других стадий. Кроме того, крупным игрокам положена компенсация от правительства. Всё это приводит к постепенному вымыванию независимых АЗС с рынка и усилению монопольных позиций крупных производителей топлива.
Тем не менее резкого скачка розничных цен на топливо после 1 июля не ожидается: у правительства остается еще достаточно рычагов, чтобы воспрепятствовать эскалации стоимости топлива.
— В целом ситуация на топливном рынке отражает действующее соглашение между правительством и крупными нефтяными компаниями, — резюмировал Андрей Быстров.
Вице-премьер правительства Дмитрий Козак также подчеркнул, что рост стоимости топлива до конца года не превысит нынешних уровней:
— Мы вносим корректировки в механизм демпфера, налоговое законодательство и поэтому все взятые на себя обязательства по недопущению роста цен на топливо мы выполним.
Весной удалось избежать скачка цен на бензин, но за это нефтяные компании получили щедрую компенсацию.