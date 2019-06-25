Заправляться ли впрок: разбираемся, на сколько подорожает топливо с 1 июля

В конце июня истекает соглашение о заморозке цен на автомобильное топливо между правительством и нефтяными компаниями. До заключения этого «пакта о ненападении» была угроза подорожания бензина до 50 рублей за литр, но документ позволил стабилизировать цену топлива в первой половине 2019 года. Мы выяснили, нужно ли запасаться бензином впрок и на сколько может подорожать бензин после окончания соглашения.

Заморозка цен сработала, но теперь её отменяют

Скачкообразный рост цен на топливо случился весной 2018 года, когда в течение месяца стоимость бензинов выросла на 3,5–4 рубля за литр. Рост цен продолжился во втором полугодии, и к ноябрю они обновили рекорды: например, бензин АИ-95 в среднем по России стоил более 46 рублей за литр. В январе 2019 года ожидалось еще большее подорожание из-за значительного роста акцизов и повышения НДС.

Фото: Дмитрий Гладышев

Этому помешало соглашение между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями: цены не только перестали расти, но в среднем по России даже слегка упали. В регионах, где рост продолжился, его величина была сопоставима с уровнем инфляции (примерно 18–20 копеек в месяц на литр бензина) — это одно из условий соглашения. Скачкообразный рост наблюдался только в самом начале года, когда компаниям разрешили скорректировать цены на 1,7% для компенсации роста НДС. Первоначальный вариант соглашения действовал до конца марта, но затем его продлили до 1 июля.

Однако перезаключать соглашение с нефтяными компаниями в правительстве не планируют, о чем еще в начале июня сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

— Исходя из ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен нефти, оснований к продлению соглашения после 1 июля нет, — заявил он.

Соглашение критиковали и сами нефтяники: так, глава «Роснефти» Игорь Сечин призвал как можно быстрее вернуться к рыночному регулированию цен.



Тревожные симптомы

Эксперты неоднократно отмечали, что соглашение между правительством и нефтяными компаниями было отчасти лукавым, потому что пришлось на период значительного падения оптовых цен. По данным топливной биржи СПбМТСБ, оптовая цена на бензина АИ-95 в начале года снижалась до 40 тысяч рублей за тонну (примерно 30 рублей за литр). В начале июля же она превысила 51 тысячу рублей за тонну (примерно 38 рублей за литр). При практически неизменных потребительских ценах на топливо розничная маржа сократилась примерно на 8 рублей с литра, что оказывает давление на цены.



Фото: Дмитрий Гладышев, Полина Авдошина

Если «средние по больнице» цифры укладываются в пределы инфляции, то в ряде регионов топливо начало дорожать опережающими темпами. Например, в отдельных областях Сибири и Дальнего Востока, по данным «Росстата», с начала мая по середину июня цена топлива повысилась на 8% (примерно на 3,5 рубля за литр), то есть в тех же темпах, что и весной прошлого года. Рост цен в начале лета взволновал и жителей Новосибирска.



Что будет после 1 июля

Завершение срока действия соглашения не означает, что рынок переходит в фазу бесконтрольного ценообразования. Ситуацию прокомментировал эксперт «Независимого топливного союза» Сергей Бойко:

— Требования об удержании цен в коридоре инфляции по-прежнему сохраняется в явном виде, поэтому крупные нефтяные компании не могут наращивать розничную стоимость бесконтрольно, — объяснил он. — Кроме того, более благоприятными для них становятся условия так называемого компенсационного демпфера.

Стабильность цен оплачивается бюджетными миллиардами, чтобы компенсировать нефтяникам недополученную прибыль Фото: Артем Краснов

Демпфером называется схема, при которой нефтяные компании получают из бюджета 70-процентную компенсацию недополученных доходов в случае, если экспортные цены на нефтепродукты превышают обозначенные в соглашении пороги. С начала года для бензина эта планка составляла 55 тысяч рублей за тонну, а для дизтоплива — 50 тысяч рублей. Теперь оба порога снизили на четыре тысячи до 51 и 46 тысяч рублей соответственно. Это означает, что при прочих равных нефтяные компании будут получать компенсацию правительства чаще и в большем объеме.



Это, по замыслу правительства, удержит рост стоимости топлива на уровне инфляции. Значит, средняя цена бензина АИ-95 по России в декабре 2019 года составит 46,6 рубля за литр.

Пока же цены давят вверх сезонные факторы, но в правительстве надеются скомпенсировать это регулированием поставок на биржу.

Почему дорожает с востока

Несмотря на все усилия, вспышки «топливной инфляции» случаются. По мнению экспертов, это связано со сложной структурой топливного рынка, в том числе поведением независимых игроков.

Ситуацию прокомментировал директор Центра исследований проблем реальной экономики при РЭУ им. Плеханова Андрей Быстров:

— Ценовые изменения во второй половине мая заметны из-за ценовой политики небольших АЗС, трейдеров, а также [снижения] биржевых объемов топлива. В частности, доля поставок «Роснефти» снизилась на 25 процентных пунктов, до 15%. Однако объемы не ушли на экспорт — их попросту не произвели из-за закрытия заводов на плановое техобслуживание. При этом, чтобы не допустить резкого роста цен в дальнейшем, компании «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» пообещали перевести на внутренний рынок часть своего экспорта.

Влияние частных АЗС на цены отметил и Сергей Бойко:

— На Дальнем Востоке доля независимых АЗС выше, потому что крупные игроки не считают малонаселенные регионы России привлекательными. Поэтому восточные регионы в первую очередь ощущают изменение конъюнктуры топливного рынка. По этой причине топливо дорожает у них раньше и резче, чем в остальной России.

По словам эксперта, независимые АЗС повышают цены не от хорошей жизни, а из-за значительного роста оптовых цен.

— В начале года ситуация была относительно комфортна из-за существенного падения оптовых цен, что позволяло удерживать маржу на приемлемом уровне, — пояснил он. — Сейчас же большинство независимых АЗС опять оказались в ситуации, когда маржа стремится к нулю или отрицательным значениям, поэтому нужно выбирать: либо ставить выгодную цену, теряя объемы, либо работать на количество, жертвуя прибылью.

Частные АЗС (часто безымянные) всегда привлекали низкой ценой, но резкий рост оптовой цены в первой половине 2019 года поставил их перед выбором: держать низкую цену себе в убыток, снижать качество или продавать топливо дороже, чем на АЗС крупных игроков Фото: Артем Краснов

По словам Сергея Бойко, эти же проблемы характерны для крупных нефтяных компаний, но поскольку они контролируют всю цепочку производства и продажи нефтепродуктов, они могут компенсировать прибыль, упущенную в рознице, за счет других стадий. Кроме того, крупным игрокам положена компенсация от правительства. Всё это приводит к постепенному вымыванию независимых АЗС с рынка и усилению монопольных позиций крупных производителей топлива.

