«Сейчас всё есть — у людей денег нет»: во что превратилась барахолка на Маркса

Площадь Маркса многие новосибирцы недолюбливают и даже стыдятся: здесь, кажется, нет никакого порядка, только хаос и бесконечная торговля разной степени законности. Между тем именно сюда с середины 1990-х львиная доля горожан ехала одеваться и обуваться — здесь была вторая по значимости городская барахолка, где можно было достать то, чего никогда не купишь в пустых постсоветских магазинах. Корреспонденты НГС поговорили с теми, кто торгует здесь сегодня: о лихих 90-х, современных покупателях и будущем.

На прошлой неделе на площади перед ГУМом построили ещё одну галерею киосков. Комментаторы НГС тут же вспомнили 90-е и местную барахолку, которая, впрочем, находилась не здесь, а через дорогу, и тянулась рядами от площади, где сегодня стоит памятник Покрышкину, до места, где позже построили торговый центр «Гранит».



Так выглядела площадь Маркса ровно 20 лет назад — в 1999 году Фото: Михаил Аистов

Эта барахолка была более удобной, чем Гусинобродский рынок, — всё-таки метро рядом. С тех пор площадь Маркса, кажется, ни с чем, кроме торговли, у горожан не ассоциируется: сегодня она через край заполнена торговыми центрами, куда частично переехали товары с местных лотков и контейнеров. Но уличная торговля процветает и сейчас, то увеличиваясь, то уменьшаясь в масштабе.

Анатолий — новосибирец, торговле, по его собственному признанию, отдал несколько десятилетий. На площади Маркса торгует около года, работал и на легендарной «Гусинке», пока её не закрыли. Возле ГУМа торговать тоже довелось.



Анатолий проработал в торговле последние 15 лет — для пенсионера, говорит он, это один из немногих способов заработка Фото: Александр Ощепков / НГС

— Знаете, когда здесь в 90-е была барахолка, когда не было построено этих всех магазинов, — тогда была торговля. Тогда народ работал. Сейчас нет никакой торговли, — посетовал мужчина.



В торговле Анатолий от безысходности: работал и слесарем, и вентиляционщиком, и газоэлектросварщиком, но когда в 1990-е закрылось большинство крупных предприятий, пришлось искать другие способы прокормить детей. С тех пор мужчине приходилось продавать практически всё.



Продавщицы барахолки на площади Маркса летом 1995 года Фото: nsk-kraeved.ru

— В 90-е можно было торговать всем что угодно: народ не видел ничего, не было ни пуховиков, ни обуви, ни кроссовок, — народ брал. У народа была какая мысль: «Сегодня я не возьму — завтра нечего будет надеть. Прекратят поставки, и всё». (Ред.: Дефицита боялись?) Конечно, боялись! Летом торговали пуховиками!

После того как барахолку закрыли и построили ТЦ «Александровский» (та же барахолка, только под крышей), люди ещё шли на старое место по привычке — многие идут до сих пор, только поэтому здесь ещё и сохранились лотки и палатки, считает Анатолий. Но барахлом он свой товар — в основном домашнюю одежду из Иваново — не считает и говорит, что для него как продавца очень важна репутация.



Большая часть местных покупателей — пенсионеры и женщины среднего возраста и отнюдь не средних форм: найти подходящую одежду в магазинах им гораздо сложнее, говорят продавцы Фото: Александр Ощепков / НГС

— Те, кто у меня качественный товар берут, потом приходят — приводят кого-то, берут подарки. Если торговать барахлом, то здесь не выстоишь, потому что придёт покупатель, начнёт мерить, а кто-то придёт, бросит мне: «Барахлом торгуешь!», — покупатель сразу развернётся и уйдёт.



Основные покупатели здесь — женщины старшего возраста, которые нередко торгуются. Кому-то Анатолий может дать скидку — в основном пенсионерам. Многие, заметил мужчина, приходят и просто поговорить, так что он для покупателей почти психолог.



Среди покупателей есть и те, кто приходят просто поговорить, — для них продавцы фактически выступают психологами Фото: Александр Ощепков / НГС

— Если есть покупатели, есть общение — время летит. Есть женщины, которые постоянно ходят просто поговорить. Почему с человеком не пообщаться? Может, некоторым не с кем поговорить? Знаешь уже людей, по настроению человека видно, что он хочет пообщаться. Даже если денег у человека нет, он придёт: «Можно, я посмотрю, примерю?», — да бога ради.

С воровством Анатолий не сталкивается — по крайней мере не так, как это было в 90-е: тогда, вспоминает он, на «Гусинке» воровали контейнерами, в 1994–1995 годах прямо с машин челночников сдёргивали баулы.



Воруют, призналась Алёна, часто: тащат по одному тапку, улыбается девушка Фото: Александр Ощепков / НГС

Алёна — продавец одежды из льна и обуви — с воровством сталкивается гораздо чаще: прямо с краю в палатке лежат носки и тапки.

— Возьмёт один тапок и ждёшь, когда же он пойдёт обратно, за вторым. Часто воруют. Но ушло и ушло — кого догонишь? «Женщина, ну-ка сумку откройте!» — тоже не скажешь, — говорит девушка.



Вокруг отдельных палаток то и дело собирается целая группа покупателей, иногда здесь даже проводят распродажи: распродают то, что пострадало от погоды, например Фото: Александр Ощепков / НГС

Вещами на улице Алёна торгует около 5 лет и барахолку не застала — до этого работала парикмахером. В торговлю ушла как-то резко, призналась она, но не жалеет: нравится возможность общаться с людьми, делать им приятное, подбирать вещи. Хотя её палатка в этих торговых рядах — фактически премиум-сегмент; цены, уверяет она, здесь не заоблачные: самое дорогое платье из льна стоит 5 тысяч — в магазине такое же продают уже за 7–8.

Среди покупателей Алёны немало молодёжи: вот, показывает она, платье с капюшоном — такие покупают девушки лет 25–30, надевают с кедами и уходят довольные.



«Бабушка 85 лет пришла, вот такое платье купила — на юбилей», — улыбается Наталья, показывая белое платье с крупными цветами Фото: Александр Ощепков / НГС

— Некоторые как на экскурсию [ходят]: пришли, посмотрели, производителя спросили. «А можно померить?», «А можно пофотографироваться?». Раз, два, три… потом уже [скажешь]: «Ну девочки, ну хватит, я же работаю, сколько можно просто так примерять».

На вопрос, не тяжело ли работать на улице круглый год, Алёна пожимает плечами: привыкли. Был, вспомнила девушка, момент, когда палатки обновляли и кто-то из прохожих с сожалением спрашивал, неужели торговцы уезжают, а некоторые говорили: «О, выгнали вас!».



Наталья приехала в Новосибирск из Читы — там, говорит она, покупатели грубее, а здесь народ культурный Фото: Александр Ощепков / НГС

Наталья, продавец домашней одежды из Бишкека, рассказала, что недавно к ним уже приезжали журналисты — снимали сюжет о том, что люди против торговцев.

— Сегодня бабушка подошла — злая, видимо, бабушка: «Вас по телевизору показывали, вас скоро уберут». Я говорю: «Кому мы помешали?». Они бы лучше асфальт сделали, люди запинаются и падают через одного, — недоумевает женщина.

Наталья приехала из Читы: долгое время торговала там, хотя застала и барахолку возле ГУМа (правда, как покупатель, а не продавец), и «Гусинку».



Драк или разборок в торговых рядах сегодня не бывает — за порядком следит полиция. К ним полицейские не цепляются, говорят местные продавцы Фото: Александр Ощепков / НГС

— Раньше, конечно, торговля лучше была, сейчас у людей денег нет, — согласилась женщина с Анатолием. — В 90-е был дефицит товаров, люди брали всё, даже на барахолке в Чите, даже по завышенной цене. Сейчас всё есть — у людей денег нет. Вот чем отличаются 90-е.

В отличие от Читы, Новосибирск, призналась Наталья — город культурный: покупатели хамят мало. Разборок здесь женщина тоже не видела ни разу, полиция следит за порядком. Но будущего у уличной торговли на Маркса нет, считает она.



— Почему-то мне кажется, что всё сходит на нет, — говорит продавщица и, отвечая на вопрос, куда пойдёт работать, когда всё закроют окончательно, добавляет: — Пойду куда-нибудь ещё работать… Куда только в таком возрасте — не берут никуда, только молодых берут.



Как и в 90-х, на барахолке можно купить что угодно: от солнцезащитных очков до верхней одежды и сумок Фото: Александр Ощепков / НГС

У Марии и Искандера в этих рядах две палатки: с женской и мужской одеждой и с детской. На родине в Киргизии у них есть собственный магазин, в Новосибирск они приехали на заработки и работают уже около 3 лет: сперва на Ленинском рынке, теперь — на площади Маркса.

Правда, по самой площади им тоже пришлось кочевать: год назад они ещё торговали у ГУМа.

— Из-за вас нас выгнали? — сперва набросился на корреспондентов НГС Искандер. — Сказали, что мы портим вид города, другое, третье, и нас выгнали!



Фотографироваться Искандер и Мария отказались: «Сходите лучше тех, кто помоложе, сфотографирйуте». Те, кто помоложе, с журналистами разговаривать смущённо отказались вовсе Фото: Александр Ощепков / НГС