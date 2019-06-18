«Как прожить на зарплату в 30 тысяч?»: новосибирцы рассказали, о чем хотят поговорить с Путиным

20 июня состоится очередная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Многочисленные вопросы собирают по интернету, СМС, телефону, на сайте прямой линии, но в эфир попадает лишь самая незначительная их часть. Корреспонденты НГС вышли на улицы Новосибирска и попросили жителей города задать свои вопросы президенту. Отвечали в большинстве случаев люди в возрасте, молодые чаще замечали, что спрашивать уже не о чем — по их словам, «всё и так понятно».



Фото: Густаво Зырянов

Татьяна, преподаватель: «Ну, я бы хотела сначала поблагодарить президента. Во-первых, за то, что он отменил рекламу спиртных напитков, сигаретных изделий на телевидении. И он поддерживает программу материнского капитала — мне кажется, вот это очень серьёзные такие, хорошие изменения. И хотела бы продолжить в сторону экологии. Я бы хотела просить президента подумать, чтобы как-то реализовалась программа по поводу мусора: о том, чтобы позаботились о своём будущем: <…> не выбрасывали батарейки просто в мусорное ведро и так далее. Как-то с пластиком боролись. <...> Мне кажется, что этот вопрос по поводу экологии и утилизации мусора — важный вопрос для России».



Вадим, 49 лет, столяр: «Почему несвоевременно выплачивается заработная плата? <…> У многих такая история. В основном [это] частные [предприятия]».



Максим, 25 лет, разнорабочий: «Почему в России криминал на уровне депутатов и никак не борются с этим? Больше вопросов к нему нету. <…> Мы вообще самая богатая страна, у нас богатые ресурсы, а мы — простые граждане и работяги, грубо говоря, которые страдают. Просто работают за 12 тысяч, чтобы прокормить как-то семью постараться. Из-за этого у нас начинаются безотцовщины, потому что жена понимает, что такой муж не нужен, из-за этого у нас и преступность растёт».



Ирина, 73 года, пенсионерка: «Хотелось бы всё-таки узнать, когда наша экономическая политика начнёт меняться в лучшую сторону? Потому что обещаний было много, и много-много лет».



Иван, 28 лет, разработчик: «Когда курс рубля станет нормальным? <…> Ну, хотя бы к доллару один к одному».



Александр, 70 лет, пенсионер: «До каких пор самая богатая страна в мире будет жить с самым нищим народом на планете? Вот это мой вопрос Путину. Не пора ли делом заняться? Хватит. Сколько можно?».



Наталья, 45 лет, работник медицинской сферы: «Диспансеризация. Замечательная идея, но как она осуществляется на самом деле, это просто отписка. Предполагалось, что это будут выявляться какие-то заболевания. Но на самом деле сдают только кровь на холестерин, на сахар и даже не сдают общий анализ крови. То есть по сути это — просто отписка. Если уже запустили эту программу, то нужно ее доводить до ума».



Вадим, 58 лет, энергетик: «Когда у нас появится нормальная экономическая политика в стране? Когда это не будут забалтывать разными непонятными словами? Когда, наконец, обратят внимание на собственные проблемы, а не на проблемы других стран и т. д. и т. п. В общем, занялись бы всерьёз своей собственной экономикой».



Алексей, 79 лет, пенсионер: «У всех цен убрать две цифры: не тысячи, а на сотни измерять. Во всём. <…> Чтобы как раньше были [цены] — не в тысячах, а сотнях рублей. И зарплаты, и всё, что продаётся. <…> Тогда будет соответствовать цена и мировоззрение. <…> Всё снизится на два — мировоззрение будет совсем другое. <…> Я не могу воспринимать вот эти цены, я считаю их все завышенными».



Кристина, 26 лет, доставщица еды: «Как обеспечить маленького ребёнка, если муж военнослужащий и военнослужащие не получают должную зарплату? Как прожить молодой семье с маленьким ребёнком на зарплату в 30 тысяч [рублей]? А мама в декрете получает 3 тысячи. <…> Пришлось ребёнка отдать бабушке с дедушкой, и подрабатываю, чтобы ребёнка обеспечить как-то».



Олег, 40 лет, военный пенсионер: «Когда пенсии будут большими? <…> Меня интересует очень сильно пенсионные вопрос: когда будет повышение пенсии военнослужащим? <…> Рублей 25–30 тысяч. <…> (Ред: А сейчас какая?) Рублей 13–15».



Александр, 68 лет, инженер-программист: «С моей точки зрения, пока не покончат с коррупцией — до тех пор ничего не будет решено. Так и будет, потому что у нас полбюджета уходит вот на все эти коррупционные вещи. Всё, другого пути нет, это — самый главный вопрос».



Дмитрий Виноградский, поэт и кавээнщик: «Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, почему некоторые люди Российской Федерации вас недолюбливают? Я вот долюбливаю, а они — нет. Почему?»

