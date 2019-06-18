Выбор б/у авто: бюджет 250 тысяч рублей — есть ли живые «японки» за эти деньги

Покупку автомобиля с пробегом за ту или иную сумму НГС уже описывал в своей рубрике «Выбор б/у» — это были и внедорожники за 200 тысяч рублей, и самые бюджетные варианты за 100 тысяч, и рамные джипы за миллион. Сегодня наш бюджет — 250 тысяч рублей, а список возможных автомобилей мы расширим с 3 до 7 моделей. Читатели НГС могут проголосовать за лучший вариант или предложить свой. 250 тысяч рублей — уже значительная сумма для покупки авто, который был бы не совсем уж древним, не ломался, находился в приличном состоянии. Но этого бюджета хватает впритык, а ассортимент жизнеспособных моделей на самом деле не слишком велик. Например, уже за 300 тысяч выбор существенно расширяется, автомобили заметно молодеют.

Итак, наши критерии: максимальная свежесть, надежность, небольшие затраты на содержание, экономичность — ведь для обладателя 250 тысяч финансовая сторона дела очень важна. Поэтому исключаем древние внедорожники, мощные седаны и старый экстремальный премиум вроде «немцев» или «англичан». Nissan March

Nissan March Фото: Auto.ru

Прежде всего, конечно, наше внимание будет приковано к праворульным «японцам» — как ни крути, именно они до сих пор оптимальны в Новосибирске по соотношению цены и качества. Японского малыша Nissan March мы можем найти 2005–2007 годов выпуска, с 1,2-литровым 90-сильным мотором и автоматом. Комплектация, возможно, попадется хорошая — с климат-контролем, бесключевым доступом, комбинированным сиденьями и даже полным приводом: на задней оси будет стоять вспомогательный электромотор. Автомат тут честный, гидротрансформаторный.

Но уж больно машинка мала, 3725 мм длины, 1660 мм ширины. Кого-то может отпугнуть её детский внешний вид, а кто-то предпочитает не связываться с «Ниссанами» таких годов.

Toyota Passo

Toyota Passo Фото: Auto.ru

Малолитражка от «Тойоты» еще меньше в длину (3595 мм), хотя шире (1665 мм) и выглядит не так игрушечно. В основном на рынке представлены машины с 1-литровым 71-сильным двигателем, но есть и 1,3-литровые 90-сильные. Автомат — тоже классическая гидромеханика. Нам по силам 2004–2005 годы выпуска. Комплектаций у автомобиля было много, но даже топовые ничем особо не выделяются — кожаный руль да литые диски.

С такими размерами, конечно, проще парковаться, но багажник совсем мал и что-то длинное в машину не поместится. В общем, что March, что Passo — только для города, на 1–2 человек. Honda Fit

Honda Fit Фото: Auto.ru

Honda Fit вроде бы из той же категории «мелочи», но заметно крупнее (3830 мм длины, 1675 мм ширины) и скорее похож на маленький минивэн. Нам подходят экземпляры 2002–2003 года выпуска, то есть авто будет старше даже «Тойоты». Мотор у «Фита» 1,3-литровый 86-сильный, коробка передач — вариатор.

Модель хороша своим оптимальным багажником, а салон воспринимается достаточно просторно. Кого-то могут отпугивать «вариаторные» страхи и недоверие к «хондовским» двигателям, но в целом именно эта машина зарекомендовала себя неплохо.

Ford Focus

Ford Focus Фото: Auto.ru

Посмотрим на левый руль. За наши 250 тысяч иногда попадаются седаны и хетчбэки Ford Focus уже второго поколения, 2005–2007 годов выпуска. Это нижний предел цены для такой модели и, вероятно, мы имеем дело со срочной продажей или с какими-то техническими проблемами.

Focus по сравнению с вышеперечисленными «японцами» — авто гораздо более высокого класса. Размеры седана — 4488 мм длины, 1840 мм ширины. Значительная часть машин на вторичке представлена с 1,6-литровым 100-сильным атмосферником, автомат здесь классический. На всех машинах задняя многорычажная подвеска. У «Фокуса» было множество вариаций с оснащением — двухзонный климат, система стабилизации, электрообогрев лобового стекла. Но нам за такие деньги достанется, скорее всего, что-то скромное. Peugeot 308

Peugeot 308 Фото: Auto.ru

Если надежность и неприхотливость «Фокуса» второго поколения еще как-то может обсуждаться, то «француз» Peugeot 308 в глазах обывателя уж точно выглядит не самой выносливой машиной. Зато год выпуска будет 2008–2010-й, а внешний вид этого хетчбэка максимально приближен к современным авто. Машина достаточно просторна (4276 мм длины, 1815 мм ширины), оснащена 1,6-литровым 120-сильным мотором и классическим автоматом.



Интересный салон, хорошие материалы, подогрев сидений, подогрев зеркал, датчик света, климат-контроль. Почему бы не рискнуть? Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Auto.ru

От «Короллы» в Сибири никуда не деться, поэтому рассмотрим и эту модель 2001–2002 года выпуска в 120-м кузове. Для этой машины 250 тысяч тоже пограничная цена, поэтому у авто наверняка будут проблемы, как минимум с лакокрасочным покрытием. Возможно, придется что-то подкрашивать, менять бамперы. Продавцы таких экземпляров хоть и пишут, что АКП и мотор в порядке, но это еще надо проверить.

В целом 120-я «Королла» — сбалансированный автомобиль, хоть и выглядит печально. 1,5-литровый 110-сильный атмосферник, гидроавтомат, передний привод. Длина седана — 4385 мм, ширина — 1710 мм. Приятный велюровый салон, двухярусная передняя панель — можно и закрыть глаза на старый год выпуска. Mazda Demio

Mazda Demio Фото: Auto.ru

Еще один японский коротыш, Mazda Demio 2003–2005 годов выпуска, второе поколение. Длина машины 3925 мм, ширина 1680 мм. В основном на вторичке представлены экземпляры с 1,3-литровым 91-сильным двигателем и гидроавтоматом, некоторые из них являются полноприводными с электромоторчиком на задней оси.



Симпатичная мордочка, приятный салон, но есть проблемы, в частности с коррозией арок, порогов и низа дверей. При выборе стоит на это обращать особое внимание. Итак, читатели НГС могут проголосовать за понравившуюся модель или предложить свою в комментариях.

Что выбрать?