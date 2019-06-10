Эвакуатор, давай до свидания: 5 приемов против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину

Нарушать правила дорожного движения, в частности парковаться в запретных зонах, — нехорошо. Но бывают ситуации, когда эвакуаторщики увозят автомобили на штрафстоянку незаконно, с несоблюдением необходимых формальностей, — десятки таких историй описаны в СМИ. Могут например, неправильно истолковать 5-метровую дистанцию до пешеходного перехода. Или повесить дорожный знак с нарушениями — о подобной ситуации НГС писал в марте, тогда знак «Парковка для инвалидов» на Советской повесили так, что его просто не было видно. Вот и пытаются некоторые автовладельцы спасти свою машину от эвакуаторов при помощи хитростей. Каких — в обзоре НГС.АВТО.

Сначала отметим, что в Новосибирске массовое распространение получили корейские эвакуаторы со сдвижной платформой, в отличие от Москвы, где используются более дорогие эвакуаторы MAN с краном-манипулятором. Оба типа имеют свою особенности, соответственно и методы борьбы с ними разнятся. Столичные краны-манипуляторы тросами поднимают автомобиль при помощи зацепов на каждое колесо, и такой эвакуатор может «выудить» машину практически из любого положения на проезжей части. Новосибирские эвакуаторы затягивают автомобиль на платформу при помощи электролебедки. Перед этим платформа сдвигается и наклоняется одной стороной вплотную к дорожному полотну. Трос лебедки положено цеплять за силовые элементы автомобиля, буксировочные крюки, но уже были жалобы на то, что эвакуаторщики просто набрасывают крюки на рулевые тяги и повреждают автомобиль.

Платформу подают под колеса автомобиля и затягивают его лебедкой Фото: Дмитрий Косенко

Эвакуатор со сдвижной платформой может погрузить автомобиль, только если есть прямой доступ к нему спереди или сзади, по прямому курсу. Также эвакуатору требуется место для маневра, чтобы встать в одну линию с машиной-жертвой.

Заезд на бордюрный камень Так что же используют автолюбители, чтобы их машины физически не смогли увезти? Например, одной стороной заезжают на очень высокий бордюрный камень. Плоскость дорожного полотна искажается, эвакуатору придется тоже ставить платформу на бордюр, с перекосом. Либо стаскивать машину с бордюра в несколько приемов, но это уже большие затраты по времени. Скорее всего, «охотники» проедут мимо к другой жертве.

Автомобиль заехал на бордюр и стоит с перекосом Фото: Дмитрий Косенко

Установка блокираторов на колесо В свободной продаже есть устройства разных типов, блокирующие колеса как от кранов-манипуляторов, так и от сдвижных платформ. В нашем случает такой блокиратор представляет собой стальную скобу, надеваемую на обод и работающую по принципу башмака: она не дает не только вращаться колесу, но и скользить — упирается в дорожное покрытие. Товар предлагается и просто как дополнительное противоугонное средство.

Блокиратор на колесо обойдется в 3,5 тысячи рублей и поможет защититься от угона Фото: скриншот aliexpress.com

Установка цепи или троса Выглядит забавно, но есть и такое — автомобиль «привязывают» к дереву или столбу при помощи стальной цепи или прочного троса. Со стороны автомобиля цепь/трос крепится к колесам, стойкам кузова или дверным ручкам. Резать цепь, а значит, портить чужое имущество, захочется не каждому эвакуаторщику, и он наверняка проедет мимо к другой машине.

Парковка вплотную к другим авто Если автомобиль стоит плотно в окружении других машин, то эвакуатор просто не сможет занять правильное положение, чтобы подвести платформу под колеса и затащить авто. Однако такой способ ничего не гарантирует, ведь соседние машины могут уехать, освободив место для маневра «охотника».

Если машину окружают другие авто, эвакуатору нет места для маневра Фото: Дмитрий Косенко