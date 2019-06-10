Пушистая орда. Окраины Новосибирска атаковали толстые грызуны — они сжирают всё подряд

Под Новосибирском в Коченёвском районе появились полчища толстых грызунов, которые съедают на огородах и в садах всё подряд: и под землёй, и на поверхности. Они роют огромные норы и выходят за добычей по вечерам и ночам. Местные жители утверждают: их атакуют так называемые луговые собачки, но учёные убеждены, что луговые собачки под Новосибирском — это миф, придуманный телевидением. Корреспондент НГС выяснил, кто уничтожает посевы новосибирских огородников, и узнал у специалистов методы простейшей и эффективной борьбы с огромными грызунами.



Под землёй незваные пришельцы грызут корни и клубни, на поверхности поедают молодые побеги различных растений и выращенные овощи. При этом перекапывают весь огород большими норами. Местные жители и огородники определили этих грызунов как луговых собачек.

«Они появились у нас ещё в прошлом году, но так сильно их не было заметно. Но в этом году их стало очень много. <…> Причём едят эти грызуны всё подряд: и картошку, и свеклу, и морковку, и огурцы <…> Вот у нас наискосок [от дома] сосед живёт, говорит, за сезон уже штук 10 поймал. Говорит, что поставил капканы <…>, так они только щёлкали — столько много было зверьков», — рассказала корреспонденту НГС участница НСТ «Жаворонок» Ангелина.

По словам женщины, грызуны расплодились в этом году. Зверьки атакуют огороды и сады нескольких садовых обществ — «Жаворонок», «Берёзка», «Русское поле», коттеджного посёлка «Лесная поляна» и деревни Белобородово Коченёвского района.

«Иду по огороду и смотрю: бежит такая [луговая собачка], как прям на картинках её изображают: рыжеватого цвета и толстая. Большая такая, наверное, под 30 сантиметров. И передвигается быстро и как будто такими скачками. А ночью проснулась, слышу, кто-то что-то грызёт под домом. Причём с таким хрустом, словно сидит рядом с кроватью, — слышимость очень сильная», — описала свою встречу со зверем Ангелина.



Луговые собачки, утверждают специалисты Института систематики и экологии животных СО РАН, у нас не водятся — это миф Фото: animal-world-3162196_pixabay.com

В Институте систематики и экологии животных СО РАН объяснили, что луговые собачки в Новосибирской области — это миф, который некоторое время назад был запущен благодаря непрофессиональному сюжету одного из новосибирских телеканалов.

«Любой поиск в интернете вам скажет, что луговые собачки на территории Евразии не обитают, они на других континентах. <…> У нас два вида достаточно крупных грызунов, которые нападают на огороды: хомяк обыкновенный и водяная крыса или водяная полёвка. Вот она как раз этим и занимается, а раньше вообще считалась чуть ли не бедствием. Её численность может возрастать на несколько порядков в отдельные годы. Это связано, как правило, с обводнённостью территории», — констатирует сотрудник лаборатории экологии сообществ позвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Сергей Абрамов.

Цвет у водяной крысы однотонный — бурый, коричневатый или рыжеватый. Размер туловища в пределах 20 сантиметров и больше. Имеется небольшой тонкий хвост, как у крысы. Размножается весной в районе водоёмов или заболоченных участках, так как питается в этот момент осокой, но потом переселяется в сухие места, в том числе и на огороды.

Очень пугливая и сразу же убегает при возникновении опасности, в отличие от хомяка, который может проявлять любопытство даже при приближении человека.

По словам учёного, водяная полёвка питается как всевозможными корнеплодами — морковью, свеклой, картофелем, так и растениями, которые выращивают в садах и огородах. На зиму делает запасы из корнеплодов. Может сделать запасы корнеплодов прямо здесь же, на огороде. Наиболее активна вечерами и по утрам. Доставляет неудобства ещё и тем, что выкапывает на огородах множество нор и большие галереи, в которые можно даже провалиться.



Хомяк обыкновенный тоже может приносить неудобства огородникам Фото: Bogomolov.PL / wikipedia.com

«У всех животных, и у грызунов, есть своя динамика численности. Продолжительность этих периодов — от пика до пика, у разных грызунов разная. По водяной крысе достаточно много что известно, так как раньше была целая государственная программа по борьбе с ней. Известно, что у неё примерно 7–11 летние циклы. И связаны они, как считается, с обводнённостью территории: когда много воды, она (водяная полёвка. — Прим. ред.) резко увеличивает численность», — объяснил учёный.



Простейшее средство для отлова таких грызунов — полностью вкопанное в землю глубокое металлическое ведро или конус, к которому надо прорыть неглубокие канавки-дорожки. Хомяки и водяные полёвки, пояснил специалист, обычно бегают вдоль каких-то препятствий, а попадая в такую канавку-тропинку, они прибегают и падают в ведро, откуда уже не могут выбраться.



Луговые собачки, с которыми огородники перепутали водяную полёвку