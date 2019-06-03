Лето затопит по колено: прогноз погоды на июнь в Новосибирске

Столичные синоптики обнародовали прогноз погоды на первый летний месяц. Если верить ему, июнь можно условно разделить на две части: в первой новосибирцев зальют дожди, а во второй — зажарит палящее солнце. НГС узнал прогноз погоды на первые дни июня и сверил данные о погоде на пяти разных популярных погодных сервисах, чтобы узнать, когда можно прятать зонтик и смело надевать шорты. Подробности — в обзоре НГС. Прогноз от центра «Фобос» на первые дни июня появился на сайте «Метеовести». По словам синоптиков, погода в первую половину этой недели окажется примерно такой же, как и сегодня.

«Этой ночью ожидается ясная погода, температура +10…+12 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра днём — пасмурная погода, небольшой дождь, +14…+16 градусов, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. 5 июня в течение суток ожидается переменная облачность, ночью +11…13, днем +21…+23, ветер юго-восточный, умеренный. 6 июня в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +15…+17, днем +20…+22, ветер северо-восточный, умеренный. 7 июня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью +12…+14, днем +19…+21, ветер юго-западный, умеренный», — заключили в «Фобосе». Дожди закончатся только ближе к следующей неделе, когда воздух прогреется до +26 градусов, а затем остынет до +18. Следующая неделя окажется тёплой и сухой, но с 18 июня, если верить предварительному прогнозу, дожди вернутся уже с ночным похолоданием до +4...+9 градусов. Сухую, тёплую, а главное — более-менее стабильную летнюю погоду можно ждать только в июле, где виднеется несколько дней с 30-градусной жарой.

Самые жаркие дни, по предварительным данным «Фобоса», в Новосибирске — 18, 29 и 30 июня. Столбик термометра в эти дни максимум поднимется всего до +26. НГС сравнил данные синоптиков «Фобоса» с прогнозами на популярных интернет-сервисах о погоде.

Фото: инфографика Кирилла Шматкова / НГС

Так, в июне «Яндекс» насчитал в Новосибирске целых 13 дней с длительными осадками. В середине этой недели сервис обещает солнце и потепление до +24, а затем снова +19...+21 и дожди. Следующая неделя своими тенденциями не удивит — температура и вероятность осадков останутся такими же, какими были на этой неделе, но во второй половине месяца солнца станет больше, дождей меньше, и, наверное, можно будет смело открывать купальный сезон. Правда, данные, которые «Яндекс» даёт с 13 июня, составили на основе многолетних наблюдений. В прошлом году, к слову, июнь оказался на пару градусов теплее, а в середине месяца новосибирцы даже переживали 30-градусную жару.

Фото: инфографика Кирилла Шматкова / НГС

«Рамблер» решил дать новосибирцам самый холодный прогноз на июнь — самую высокую температуру воздуха, по его данным, стоит ждать только в 20-х числах месяца, и то это всего +24 градуса. Средняя дневная температура в июне — около +20, но зато сухо, а долгие дожди сервис обещает на этой неделе и в начале следующей. По ночам тоже довольно тепло, самая низкая температура +11, которую обещали вчера и обещают в ближайшие ночи.

Фото: инфографика Кирилла Шматкова / НГС

Ещё более устрашающий прогноз погоды опубликовал сервис «Погода Mail.Ru». По его данным, новосибирцам дадут высохнуть после дождей и гроз не раньше чем в середине июня, зато потом — жара до +26. На этой неделе вообще сухой окажется только среда, а на следующей, помимо ливней, придётся терпеть и некомфортные 11 градусов.

Фото: инфографика Кирилла Шматкова / НГС

Похожую погоду обещают составители прогноза для Gismeteo. Сухие дни здесь посчитать проще: их всего шесть — эта среда и несколько дней в конце месяца. Вообще, типичный июнь по Gismeteo окажется таким же, каким был сегодняшний понедельник: не очень тёплым, пасмурным и дождливым, хоть и с утренними сомнениями по поводу зонта.

Надежду на летний и солнечный июнь оставляет разве что портал WorldWeather, по данным которого дожди ослабеют к этим выходным, а в середине следующей неделе и вовсе закончатся. Наступят ясные дни со средней температурой воздуха +22...+26 градусов. Единственное, любимые многим летние ночные прогулки придётся отложить хотя бы до 20-х чисел — тогда ночи потеплеют до +20.

Погода в ближайшие дни, уже по официальному прогнозу, окажется переменчивой — в середине недели резко потеплеет, но потом тепло начнёт уходить. Актуальную и самую точную температуру воздуха в городе с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.