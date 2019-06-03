«Где дороги?»: Коммунальный мост грозит обвалиться на головы прохожих

В новом, 32-м выпуске проекта «Где дороги?»: исторический Коммунальный мост Новосибирска разрушается на глазах, возле детсада своих жертв поджидает «ничейная» глубокая яма, а на Фрунзе после ремонта ливневка не справляется с водой.

Неравнодушный читатель бьёт тревогу по поводу состояния Коммунального моста, одного из основных в Новосибирске. «Так вот выглядит Коммунальный мост над пешеходной зоной, соединяющей транспортный узел речного вокзала и городскую набережную. Коммунальщики, наверное, ждут, когда на голову кому-нибудь эти глыбы свалятся...

... Выглядит всё очень опасно, поскольку от гранитных блоков начали откалываться более мелкие фрагменты, но тоже достаточно массивные. Удивительно просто, неужели никто не замечает? Или нужно, чтобы обязательно произошла беда?» — ставит острый вопрос читатель Сергей.

«Вот такой сделали ремонт на перекрёстке улиц Большой и 2-й Станционной. Никаких ограждений или предупреждающих знаков. Техники, способной разровнять, также нет. Остаётся ждать ночных ДТП...



... Эту дорогу не могут отремонтировать уже лет 5, а последние года 3 перекресток стал находиться в аварийном состоянии. А это выезд на региональную трассу и начало города для гостей из соседнего Томска», — переживает читатель Иван.

«Улицы Новогодняя и Геодезическая в прошлом году не видели ни малейшего ремонта. В этом — состояние ухудшается и ямы увеличиваются каждую неделю. Да что же это за руководство города-то такое? Где их совесть и стыд?» — сокрушается Татьяна.

«На асфальтированной тропинке между детским садом и школой еще осенью появилась яма. Наблюдаю, как эта яма только разрастается и достигла впечатляющих размеров. Слава богу, что хоть кто-то воткнул туда ветки и обозначил место лентой (уже недели как две назад). Но, прошу заметить, там бегают дети. Глубину ямы оценить сложно, страшно наклоняться, но, по моим меркам, метра 2–3 есть точно. И как я поняла, чинить эту дорогу никто не планирует из-за неясности, кому принадлежит этот участок», — бьет тревогу читательница Ольга. Судя по всему, речь идет о детсаде № 59 на Тимирязева.

«Нет предела радости тому, что наконец-то во дворе кладут асфальт, ждали лет 20! Но, как всегда, в бочку меда обязательно нужна ложка дегтя. При установке кармана были задеты корни нескольких деревьев. Могут упасть на провода, машины, не дай бог на людей, так как корневая система нарушена, а высота деревьев с 5-этажный дом. Представителей УК на месте работ не видим», — пишет нам Елена.



«Я, старшая дома № 22/1 по улице Немировича-Данченко, написала заявление о сломанной лестнице (находится между домами 22/1 и 24/2), по которой и здоровому человеку страшно пройти. Обещали помочь. Прошло два месяца, может, у вас получится? Просим помощи», — Татьяна Сергеевна Черняева и ее соседи не могут добиться ремонта.

Проезжая часть зарастает мусором. «На улице Кропоткина возле здания № 495 постоянно организуется вот такая мусорка. Власти района с этим ничего не делают», — сообщает читатель Андрей.

«А можно вместо вот этого мусора на Каменской магистрали построить для города парк?» — читателя Владимира тоже беспокоит захламленность Новосибирска.