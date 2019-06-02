«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 570 — займу 4 места в «МЕГЕ», остальные перебьются

Внедорожник Lexus паркуется в «МЕГЕ» по своим правилам, а Land Cruiser 200 изощренно давит газон

В новом, 129-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на четыре места, внедорожник «Мерседес» против инвалидов и новый знак «Пешеходам тут не место».









«Внедорожник Lexus LX 570 с правильным номером 570. Судя по разметке, перекрывает 4 места. В "МЕГЕ" увидел это чудо, на парковке около "Ашана"», — сообщает читатель Александр.













«Первомайская, 154, спортивный комплекс "Локомотив". Рядом с комплексом специально сделали около 30 парковочных карманов. На момент фото они были на 80% свободны», — рассказывает читатель Константин.













Грязный «Мерседес» занимает два инвалидных места.













А этот чистенький заехал на тротуар.













«Забалуева, 90. Наш сосед не видит проблемы в том, что паркует свой автомобиль на тротуаре. Главное, что он свою машину видит в окно. Кстати, он не одинок в своих суждениях», — сообщает Ольга.















«Эта машинка припаркована за зданием по адресу Красный проспект, 220, корпус 1. Стоит на газоне, как король на именинах. Высший пилотаж — залазить задом на газон», — возмущена Светлана.













«Возле дома Мичурина, 29 хамы портят газон», — сообщает Юрий.















«Выставка чудаков у здания администрации Заельцовского района», — пишут нам очевидцы.















«Всё правильно — знак "Пешеходам тут не место" на пересечении Шамшиных и Горького», — подметил Александр.















«Хорошо, уютно? Лишь бы пристроить своего железного друга, а на соседей наплевать. При этом во дворе обычно вполне можно найти место для парковки, но персональные газончик и дерево привлекательнее. Железнодорожная, 8», — переживает читательница Наталия.















«Выходишь из подъезда, поднимаешься по ступенькам и упираешься в это. Протиснуться сложно даже худому. Вилюйская, 13», — возмущен Дмитрий.















«Этот сарай вытоптал весь наш газон за весну», — не стесняется в выражениях читатель Юрий.







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