«В глазах пустота, и это страшно»: репортаж — как приставы ловят алиментщиков

Судебные приставы — не те гости, которых рады увидеть на пороге: приходят всегда некстати, напоминают о долгах и заставляют платить по счетам. Когда платить нечем, они накладывают аресты и забирают имущество. Кажется, сильнее не любят только коллекторов. Корреспонденты НГС вышли с приставами из отдела взыскания алиментов на рейд — сотрудники каждый день сталкиваются с трудными историями семей, пытаются помочь детям, а иногда работают для должников психологами. Как живут и работают приставы — в репортаже НГС.

Кировский и Ленинский районы сейчас в лидерах по числу родителей-должников Фото: Александр Ощепков

Работа в отделе взыскания алиментов среди приставов считается тяжёлой — за каждым долгом, а их размер достигает сотни тысяч рублей, стоят разрушенные семьи и дети, про которых забыли взрослые. После 17 часов, когда горожане уже спешат по домам, в отделе судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам работа только начинается — вместо прогулки по майскому Новосибирску приставы Ольга Шевкун и Сергей Едутов собирают необъятную стопку документов и едут искать алиментщиков.

Многие должники пытаются спрятаться от приставов. Нет должника — нет ареста имущества Фото: Александр Ощепков

За один рейд они объезжают 3–5 должников, а злостных неплательщиков в районе тысячи — иногда даже в одном подъезде живут друг над другом. Их задача только кажется простой: прийти к алиментщику, напомнить размер долга и взять и провести арест имущества, а после реализовать и перечислить деньги ребёнку. На деле же всё не так просто. «В глазах на самом деле пустота, и это страшно. Когда выезжаем по адресу, пристав тоже не всесильный, делаем арест, обычно с изъятием — это мебель, техника. Сами понимаете, какое там состояние. Реализуем максимум на 3–4 тысячи. Вырученные денежные средства отправляем на счёт ребёнку. По натуре я жёсткий пристав. Мы стараемся отрабатывать такие производства — всё, что можно в рамках закона, стараемся сделать. У меня их 16, по всем отчитываемся в прокуратуру каждый квартал. Платить начали только 4, с остальных взять-то и нечего», — с грустью рассказывает Ольга Шевкун.

Родственники должников зачастую отвечают приставам, что не знают, где должник Фото: Александр Ощепков

Официально в обязанности пристава входит только убедить должника выплатить деньги, но когда речь заходит об алиментах, невольно даже чужие люди втягиваются в семейные ссоры, где они должны помочь ребёнку. «На работе приходится быть и психологом. Бывает, изначально конфликт между супругами, а ребёнок для них инструмент. Сегодня был суд, и должник принципиально говорит: "Я не буду платить". Он сомневается, что взыскатель, бывшая жена, не тратит их на себя: она не работает, но ходит по салонам. Он платил по 15 тысяч, хотя официально не работал, а сейчас передумал. Взыскательница не может подтвердить, куда потратила деньги, а должник встал в позу. Говорит, что устроюсь дворником на 10 тысяч, и удерживайте одну четвёртую. Тут уже мы с взыскателя требуем отчёта», — по дороге от одного должника к другому рассказывает Ольга.

С января по апрель 2019 года 6 жителей Новосибирской области получили реальные сроки за неуплату алиментов Фото: Александр Ощепков

«Иногда приходится и пристыдить, например, уже в суде. Одного отца привлекала к административной ответственности в марте, у него было 10 дней на обжалование моего протокола. Он обращается в мировой Ленинский суд, он нанимает адвоката за 20 тысяч, хотя его официальный доход всего 15 тысяч рублей. У него ежемесячный платёж 3750 рублей, а кроссовки Reebok за 6 тысяч рублей — так и говорю на суде. У него 254 тысячи долга на сегодняшний день, я, когда получила повестку, сделала перерасчёт, где за 5 месяцев и 2 дня не было вообще ничего. Я его пристыдила в суде, он извинился и забрал исковое и говорит взыскателю, что выплатит, — Ольга не скрывает, что радуется, когда получается переубедить должника. — Сам он обеспеченный — работает экспедитором. Я говорила с его начальником, 15 тысяч — это только белая зарплата, всё зависит от количества рейсов. А почему всё так началось? Женщина препятствовала общению с ребёнком. Я объяснила, что у него есть право, он может подать в суд, и этот лист я также буду исполнять. Пристыдила и взыскательницу, ведь так же нельзя — раз алименты просите, то нужно давать с ребёнком общаться».

Зачастую приставам приходится всеми способами проверять, есть ли должник дома, — стучат даже в окна Фото: Александр Ощепков

«Соболь» судебных приставов приковывает внимание всего двора — детвора разглядывает форму сотрудников, вьётся вокруг них с горящими глазами, а старушки готовы проводить прямиком до нужной двери, но про должников либо молчат, либо говорят, что не знают таких.

Сейчас в Новосибирской области живут 21 400 должников по алиментам — это население маленького областного городка Фото: Александр Ощепков

Из-за болезни, пьянства мужа и кредитов Ольге рекомендовали временно отдать детей в спецучреждение Фото: Александр Ощепков

«Суд решил, а виноваты приставы», — вздыхают сотрудники, выходя из квартиры, где провели почти час. Зачастую приставы не знают истории семей — суды лишь передают им исполнительные листы. У сибирячки Ольги двое детей оказались в детских дома — она лично подписала бумаги в опеке, думая, что это временно. В 2017 году, когда у неё обострились проблемы со здоровьем, муж отправил её в лечебницу. Пока сибирячка была в больнице, муж стал сильно пить — за несколько месяцев он вынес из дома мебель и технику. Когда женщина вернулась в пустую квартиру, была в шоке. Муж даже не водил старшего сына в школу, и тогда учительница порекомендовала маме отдать на несколько месяцев детей в спецучреждение. Тогда Ольга не понимала, что вскоре ей придётся бороться за право воспитывать своих детей, ведь суд решил, что мать-инвалид не справится.

Сейчас Ольга обещает приставам, что скоро заберёт детей. Пока что она считается должницей по алиментам Фото: Александр Ощепков

«Когда вышла в с больницы, столкнулась с тем, что квартира пустая. Он всё продал, пропил. Что тут происходило, не знаю. Детей толком не кормил, за ними толком не смотрел, дети были исхудавшие. Ещё у меня были кредиты, представьте, ведь никто не платил, плюс квартплата. В этот же день пришла учительница и предложила обратиться в органы опеки, чтобы детей поместили в центр "Семья". <...> Под действиями лекарств я повелась на её слова, что дети могут там находится до полугода и потом их можно забрать. Только у адвоката я узнала, что опека не оказывает таких услуг, а надо было напрямую обращаться в этот центр с просьбой поместить на временное содержание детей», — сквозь слёзы Ольга уверяет, что уже вместе с адвокатом готовятся вернуть сыновей домой.

По закону приставы вправе арестовать и изъять имущество, которое находится дома у должника Фото: Александр Ощепков

Следом — новая улица, новый должник. «Этот точно дома. На Герцена», — бросает водителю пристав, и не ошибается. 62-летний должник смотрит дома старенький телевизор, у него есть 18-летний сын-инвалид, которому он много лет не платит алименты. Мужчина даже не оформил пенсию, с которой приставы могли бы отчислять ребёнку содержание. Квартиру он делит с братом и племянником. У него у самого никакого имущества нет, но раз квартира официально его, а у родственников нет никаких документов на жилплощадь и технику, то приставы по закону могут изъять для продажи любое имущество.

Вернуть арестованное имущество можно в течение 10 дней. Правда, нужно оплатить долг Фото: Александр Ощепков