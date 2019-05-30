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Криминал
Фоторепортаж

«В глазах пустота, и это страшно»: репортаж — как приставы ловят алиментщиков

Приставов зовут вымогателями, а они верят, что перевоспитают должников, но их слишком много

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Когда должники отказываются платить, закон разрешает изымать технику. Деньги с его продажи пойдут на алименты

Фото: Александр Ощепков

Судебные приставы — не те гости, которых рады увидеть на пороге: приходят всегда некстати, напоминают о долгах и заставляют платить по счетам. Когда платить нечем, они накладывают аресты и забирают имущество. Кажется, сильнее не любят только коллекторов. Корреспонденты НГС вышли с приставами из отдела взыскания алиментов на рейд — сотрудники каждый день сталкиваются с трудными историями семей, пытаются помочь детям, а иногда работают для должников психологами. Как живут и работают приставы — в репортаже НГС. 

Кировский и Ленинский районы сейчас в лидерах по числу родителей-должников

Фото: Александр Ощепков

Работа в отделе взыскания алиментов среди приставов считается тяжёлой — за каждым долгом, а их размер достигает сотни тысяч рублей, стоят разрушенные семьи и дети, про которых забыли взрослые. После 17 часов, когда горожане уже спешат по домам, в отделе судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам работа только начинается — вместо прогулки по майскому Новосибирску приставы Ольга Шевкун и Сергей Едутов собирают необъятную стопку документов и едут искать алиментщиков.

Многие должники пытаются спрятаться от приставов. Нет должника — нет ареста имущества

Фото: Александр Ощепков

За один рейд они объезжают 3–5 должников, а злостных неплательщиков в районе тысячи — иногда даже в одном подъезде живут друг над другом. Их задача только кажется простой: прийти к алиментщику, напомнить размер долга и взять и провести арест имущества, а после реализовать и перечислить деньги ребёнку. На деле же всё не так просто.

«В глазах на самом деле пустота, и это страшно. Когда выезжаем по адресу, пристав тоже не всесильный, делаем арест, обычно с изъятием — это мебель, техника. Сами понимаете, какое там состояние. Реализуем максимум на 3–4 тысячи. Вырученные денежные средства отправляем на счёт ребёнку. По натуре я жёсткий пристав. Мы стараемся отрабатывать такие производства — всё, что можно в рамках закона, стараемся сделать. У меня их 16, по всем отчитываемся в прокуратуру каждый квартал. Платить начали только 4, с остальных взять-то и нечего», — с грустью рассказывает Ольга Шевкун. 

Родственники должников зачастую отвечают приставам, что не знают, где должник

Фото: Александр Ощепков

Официально в обязанности пристава входит только убедить должника выплатить деньги, но когда речь заходит об алиментах, невольно даже чужие люди втягиваются в семейные ссоры, где они должны помочь ребёнку.

«На работе приходится быть и психологом. Бывает, изначально конфликт между супругами, а ребёнок для них инструмент. Сегодня был суд, и должник принципиально говорит: "Я не буду платить". Он сомневается, что взыскатель, бывшая жена, не тратит их на себя: она не работает, но ходит по салонам. Он платил по 15 тысяч, хотя официально не работал, а сейчас передумал. Взыскательница не может подтвердить, куда потратила деньги, а должник встал в позу. Говорит, что устроюсь дворником на 10 тысяч, и удерживайте одну четвёртую. Тут уже мы с взыскателя требуем отчёта», — по дороге от одного должника к другому рассказывает Ольга.

С января по апрель 2019 года 6 жителей Новосибирской области получили реальные сроки за неуплату алиментов

Фото: Александр Ощепков

«Иногда приходится и пристыдить, например, уже в суде. Одного отца привлекала к административной ответственности в марте, у него было 10 дней на обжалование моего протокола. Он обращается в мировой Ленинский суд, он нанимает адвоката за 20 тысяч, хотя его официальный доход всего 15 тысяч рублей. У него ежемесячный платёж 3750 рублей, а кроссовки Reebok за 6 тысяч рублей — так и говорю на суде. У него 254 тысячи долга на сегодняшний день, я, когда получила повестку, сделала перерасчёт, где за 5 месяцев и 2 дня не было вообще ничего. Я его пристыдила в суде, он извинился и забрал исковое и говорит взыскателю, что выплатит, — Ольга не скрывает, что радуется, когда получается переубедить должника. — Сам он обеспеченный — работает экспедитором. Я говорила с его начальником, 15 тысяч — это только белая зарплата, всё зависит от количества рейсов. А почему всё так началось? Женщина препятствовала общению с ребёнком. Я объяснила, что у него есть право, он может подать в суд, и этот лист я также буду исполнять. Пристыдила и взыскательницу, ведь так же нельзя — раз алименты просите, то нужно давать с ребёнком общаться». 

Зачастую приставам приходится всеми способами проверять, есть ли должник дома, — стучат даже в окна

Фото: Александр Ощепков

«Соболь» судебных приставов приковывает внимание всего двора — детвора разглядывает форму сотрудников, вьётся вокруг них с горящими глазами, а старушки готовы проводить прямиком до нужной двери, но про должников либо молчат, либо говорят, что не знают таких.

Сейчас в Новосибирской области живут 21 400 должников по алиментам — это население маленького областного городка

Фото: Александр Ощепков

Из-за болезни, пьянства мужа и кредитов Ольге рекомендовали временно отдать детей в спецучреждение

Фото: Александр Ощепков

«Суд решил, а виноваты приставы», — вздыхают сотрудники, выходя из квартиры, где провели почти час. Зачастую приставы не знают истории семей — суды лишь передают им исполнительные листы. У сибирячки Ольги двое детей оказались в детских дома — она лично подписала бумаги в опеке, думая, что это временно. В 2017 году, когда у неё обострились проблемы со здоровьем, муж отправил её в лечебницу. Пока сибирячка была в больнице, муж стал сильно пить — за несколько месяцев он вынес из дома мебель и технику. Когда женщина вернулась в пустую квартиру, была в шоке. Муж даже не водил старшего сына в школу, и тогда учительница порекомендовала маме отдать на несколько месяцев детей в спецучреждение. Тогда Ольга не понимала, что вскоре ей придётся бороться за право воспитывать своих детей, ведь суд решил, что мать-инвалид не справится.

Сейчас Ольга обещает приставам, что скоро заберёт детей. Пока что она считается должницей по алиментам

Фото: Александр Ощепков

«Когда вышла в с больницы, столкнулась с тем, что квартира пустая. Он всё продал, пропил. Что тут происходило, не знаю. Детей толком не кормил, за ними толком не смотрел, дети были исхудавшие. Ещё у меня были кредиты, представьте, ведь никто не платил, плюс квартплата. В этот же день пришла учительница и предложила обратиться в органы опеки, чтобы детей поместили в центр "Семья". <...> Под действиями лекарств я повелась на её слова, что дети могут там находится до полугода и потом их можно забрать. Только у адвоката я узнала, что опека не оказывает таких услуг, а надо было напрямую обращаться в этот центр с просьбой поместить на временное содержание детей», — сквозь слёзы Ольга уверяет, что уже вместе с адвокатом готовятся вернуть сыновей домой.

По закону приставы вправе арестовать и изъять имущество, которое находится дома у должника

Фото: Александр Ощепков

Следом — новая улица, новый должник. «Этот точно дома. На Герцена», — бросает водителю пристав, и не ошибается. 62-летний должник смотрит дома старенький телевизор, у него есть 18-летний сын-инвалид, которому он много лет не платит алименты. Мужчина даже не оформил пенсию, с которой приставы могли бы отчислять ребёнку содержание. Квартиру он делит с братом и племянником. У него у самого никакого имущества нет, но раз квартира официально его, а у родственников нет никаких документов на жилплощадь и технику, то приставы по закону могут изъять для продажи любое имущество. 

Вернуть арестованное имущество можно в течение 10 дней. Правда, нужно оплатить долг

Фото: Александр Ощепков

В этот вечер брату пришлось отдать за должника свой телевизор.

Уже по дороге в отдел сотрудники рассказывают: сегодня левый берег лидирует по числу должников — там от алиментов скрываются 3222 родителя. Всего в Новосибирской области насчитывается 21 400 злостных неплательщиков алиментов.Только 16% из них женщины, однако число таких матерей выросло вдвое всего за 4 года. У многих должников арестовывают имущество, запрещают им выезжать из страны, ограничивают в праве управлять автомобилем, но даже такие жёсткие меры не всегда помогают. У одних и взять нечего, вторые никуда дальше своего района и не выбираются.

Заставить платить по счетам новосибирцев практически нереально хотя бы потому, что они мастерски скрываются от приставов. Те, кого удается застать врасплох, зачастую тоже из последних сил пытаются уйти. Например, недавно приставы застали дома новосибирца, который накопил 500 тысяч рублей долга. Выйдя из ванной и увидев приставов, он прошел в соседнюю комнату и попытался выпрыгнуть в окно. Его успели поймать, но весь долг взыскать не получилось — только новый телефон, два телевизора и мелкая бытовая техника. Другой новосибирец, задолжавший по алиментам 165 тысяч, чтобы не платить, устроился в армию по контракту и уехал в другой город.

Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (25)

Безотцовщина
30 мая 2019 в 22:44

Позорники. Ваши же дети растут без денег.

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valerian38
30 мая 2019 в 22:22

Часть алиментщиков, из тех у которых есть деньги, не платят алименты потому, что эти деньги расходуются не по назначению, то есть не на детей. Не редки случаи когда отцы отдают деньги на содержание ребёнка наличными и не берут расписки с бывших жён, а они потом эти бывшие АЛЧНЫЕ жёны подают в суд на взыскание алиментов. Думаю таких алчных бывших жён надо приравнивать к мошенникам.

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Ржака
30 мая 2019 в 22:39

Рспшки любят алименты... Как приходят сразу бегут за трусами в магазин и в салон ногти красить...