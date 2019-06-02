Меценаты с большой дороги. На улицах Новосибирска появились волонтеры странного фонда
Они собирают деньги для ребенка — благотворители заявили, что этот способ готова запретить Госдума
На улицах Новосибирска появились сборщики денег — промоутеры благотворительного фонда «Сильные дети». Деньги собирают на лечение мальчика Артёма Омельченко, у которого ДЦП. Один из таких промоутеров с прозрачной коробочкой был замечен в Первомайском сквере. Из документов, которые молодой человек показал в доказательство законности акции, можно было выяснить, что БФ «Сильные дети» зарегистрирован в Чувашии, а сам больной ребёнок живёт в Хакасии. Корреспондент НГС решил разобраться в ситуации и выяснить, кто и для кого собирает наличные деньги с новосибирцев по схеме, которую осудили российские благотворители.
На улицах Новосибирска появились сборщики денег, представляющиеся активистами благотворительного фонда «Сильные дети». Одного из таких молодых людей заметили в Первомайском сквере. Подросток в синей униформе собирал деньги в прозрачный ящик на лечение больного ДЦП Артёма Омельченко из Хакасии. Среди документов, которые промоутер показывал сомневающимся, были копии диагноза заболевания ребёнка и документы фонда, зарегистрированного в Чувашии.
Диагноз ДЦП, как выяснил корреспондент НГС, трёхлетнему Артёму поставили в абаканской больнице через год после рождения. Мама ребёнка Мария Омельченко живёт без мужа в посёлке Копьёво. Не работает — всё время уходит на поиск денег для лечения сына через различные фонды. В августе 2018 года начала сотрудничать с чувашским БФ «Сильные дети», рассказала она НГС.
«На каждого ребёнка у них идёт два города. У нас сначала был Абакан и Красноярск, а недавно мне позвонили, сказали, что Абакан убрали, а поставили Новосибирск. <…> Они меня предупреждали сразу, когда из фонда звонили первый раз, что у них необычный сбор средств: не просто так на сайтах, а по улицам [промоутеры будут] ходить.
Но мне какая разница, как они будут собирать, главное, чтобы они моему ребёнку помогли. <…>
Говорили многие, что они могут там себе что-то ложить на карман, там ещё что-то. Но главное, что они мне быстро закрывают счёт: не год, не два, ни три, а в течение трёх-четырёх месяцев. И я еду лечить своего ребёнка. <…> А как там что у них происходит, я не знаю», — рассказала мама Артёма Мария Омельченко.
По словам Омельченко, за всё сотрудничество с «Сильными детьми» ей уже дважды перечисляли деньги: один раз почти 182 тысячи рублей, второй — чуть больше 185 тысяч. Каждая сумма тратится на 3–4 недельную реабилитацию ребёнка в медцентре «Сакура», который находится в Челябинске. Сейчас в БФ на Артёма собирают 200 тысяч рублей.
В челябинском медцентре «Сакура» корреспонденту НГС подтвердили, что Артём Омельченко с диагнозом ДЦП у них действительно проходит лечение. Этот же ребёнок числится в списке детей на странице фонда «Сильные дети» соцсети «ВКонтакте». Правда, там напротив имени Артём Омельченко общая сумма всей оказанной помощи обозначена всего в 21 тысячу рублей.
Корреспонденту НГС у сборщика денег не удалось выяснить ничего, кроме адреса и телефона офиса фонда. Человек, ответивший по телефону, назвал себя старшим гражданским активистом Максимом Ивановым и зачем-то сразу солгал корреспонденту НГС.
«[Чувашия] — там юридический адрес [БФ "Сильные дети"]. Фонд в Новосибирске — междугородний. <…> Если есть какие-то вопросы, могли бы прийти [к нам в офис], мы бы с вами пообщались. Либо можете позвонить на нашу горячую линию, там отвечают на многие вопросы. Руководителя фонда у нас нет, у нас есть старший гражданский активист. В данном городе среди других промоутеров я занимаю самое ответственное положение. Можете по любым вопросам обращаться ко мне», — заверил Максим.
«Сильные дети» в Новосибирске заняли 508-й офис административного здания на проспекте Димитрова, 7.
Максима Иванова, несмотря на договорённость, в офисе не было. Дверь корреспонденту НГС открыли два молодых человека, назвавшиеся Лёшей и Димой. Отсутствие вывески у двери объяснили тем, что въехали сюда недавно и старые таблички не успели снять.
В небольшой комнате стояли два стола с ноутбуками, несколько стульев и два шкафчика: один с печеньем и чаем, второй — с пустыми ящиками для сбора денег.
Узнав, что перед ними журналист, который пришёл к Максиму, молодые люди стали вести себя немного странно. Один вскоре куда-то удалился, а второй пытался выставить корреспондента за дверь.
«Какая разница, как нас зовут? Никаких комментариев я давать не буду. До свидания. Не хочу с тобой общаться. Мы ничего не скрываем. <…> У вас нет никакого разрешения, чтобы сюда заходить. На каком основании вы заходите на мою частную территорию? Я арендую это помещение… <…> Максима нет, когда он появится, я не знаю», — постоянно переходил в общении с «ты» на «вы» один из активистов фонда.
Молодой человек нервничал, но держал себя в руках, возможно, заметив включенную видеозапись. Сотрудники фонда отказались позвонить Максиму и сообщить, что к нему пришли, а лишь угрожали вызвать охрану или полицию. В конце концов один из активистов фонда дал корреспонденту НГС телефонный номер Максима. По которому, впрочем, потом так никто и не ответил. Этот телефонный номер фигурировал в интернете в объявлениях о поиске в Новосибирске промоутеров с почасовой оплатой в 200 рублей.
После визита в фонд удалось выяснить, что офис
БФ «Сильные дети», по информации базы данных «Контур.Фокус», образован в 2016 году в городе Новочебоксарск Республики Чувашия. Президентом фонда является Сергей Евгеньевич Ерощенко. Два других участника: Евгений Сергеевич Ерощенко и Дмитрий Сергеевич Семёнов. Евгений Ерощенко, по данным «Контур.Фокуса», неоднократно выигрывал госзакупки, в том числе: на отлов, содержание и утилизацию бездомных животных в Новочебоксарске. Семёнов — один из учредителей молодёжного проправительственного движения «Россия молодая».
Российские СМИ активно рассказывают о «Сильных детях» с 2017 года. Хорошие публикации найти сложно. «Новая газета», например, 23 июня 2017 года сообщила, что «благотворители» фонда Сергей Ерощенко и Дмитрий Семёнов имели отношение к нашумевшему в свое время в нескольких городах скандальному фонду «Аурея». Конкретных комментариев о «Сильных детях» ни Ерощенко, ни Семёнов «Новой газете» не дали: сначала они перекладывали ответственность друг на друга, а потом предложили автору статьи задать вопросы по телефону горячей линии их благотворительного фонда.
Корреспонденту НГС не удалось связаться с организаторами чувашского БФ «Сильные дети». Новосибирские активисты предложили для этого позвонить на федеральную горячую линию фонда. Диспетчер горячей линии для связи с руководителями предложил зайти на сайт фонда и отправить письмо с вопросами по электронной почте. Сайт БФ в период подготовки материала был недоступен.
Руководитель новосибирского бюро «Русфонда» Екатерина Кузнецова рассказала, что все российские благотворительные организации, входящие в Ассоциацию «Все вместе», подписали специальную декларацию о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки.
В документе говорится о недопустимости сбора наличных денег в коробочки с помощью волонтёров или промоутеров.
«При таком методе сбора денег возможны злоупотребления, собранные средства никем не учитываются. Поэтому уважающие себя фонды так деньги не собирают. <…> Таких "коробочников" можно изгнать из региона только путём широкой огласки их деятельности», — заметила Екатерина Кузнецова.
В «Русфонде» пояснили: благотворительные фонды по закону могут оставлять на свою деятельность не более 20% от собранных средств, но многие стремятся уложиться даже в 10%. Организации же, собирающие наличные с помощью промоутеров, даже если и перечисляют деньги настоящим больным, то никто не знает, сколько от собранного достаётся больному. А полиция с подобными сборщиками денег, добавила Кузнецова, по современному законодательству ничего сделать не может.
Московская коллега Кузнецовой по «Русфонду» Мила Геранина уточнила, что в Госдуме уже второй год лежат поправки к закону о некоммерческой деятельности.
«Я надеюсь, что они (поправки. — Прим. ред.) по осени будут приняты, тогда у правоохранительных органов появятся основания таких людей гонять. <…> Эти поправки станут барьером именно для такого сбора денег», — рассказала координатор донорских акций «Русфонда» Мила Геранина, в прошлом — координатор проекта «Все вместе против мошенников».
Осенью 2017 года НГС рассказал о том, кто в Новосибирске собирает деньги в прозрачные ящики под вывеской благотворительного фонда «Ореол».