Меценаты с большой дороги. На улицах Новосибирска появились волонтеры странного фонда

Сборщик денег от благотворительного фонда «Сильные дети» в Первомайском сквере

На улицах Новосибирска появились сборщики денег — промоутеры благотворительного фонда «Сильные дети». Деньги собирают на лечение мальчика Артёма Омельченко, у которого ДЦП. Один из таких промоутеров с прозрачной коробочкой был замечен в Первомайском сквере. Из документов, которые молодой человек показал в доказательство законности акции, можно было выяснить, что БФ «Сильные дети» зарегистрирован в Чувашии, а сам больной ребёнок живёт в Хакасии. Корреспондент НГС решил разобраться в ситуации и выяснить, кто и для кого собирает наличные деньги с новосибирцев по схеме, которую осудили российские благотворители.







На улицах Новосибирска появились сборщики денег, представляющиеся активистами благотворительного фонда «Сильные дети». Одного из таких молодых людей заметили в Первомайском сквере. Подросток в синей униформе собирал деньги в прозрачный ящик на лечение больного ДЦП Артёма Омельченко из Хакасии. Среди документов, которые промоутер показывал сомневающимся, были копии диагноза заболевания ребёнка и документы фонда, зарегистрированного в Чувашии.







В доказательство законности акции промоутер всем интересующимся показывал документы: копии справок больного ребёнка и документов чувашского фонда





Диагноз ДЦП, как выяснил корреспондент НГС, трёхлетнему Артёму поставили в абаканской больнице через год после рождения. Мама ребёнка Мария Омельченко живёт без мужа в посёлке Копьёво. Не работает — всё время уходит на поиск денег для лечения сына через различные фонды. В августе 2018 года начала сотрудничать с чувашским БФ «Сильные дети», рассказала она НГС.







«На каждого ребёнка у них идёт два города. У нас сначала был Абакан и Красноярск, а недавно мне позвонили, сказали, что Абакан убрали, а поставили Новосибирск. <…> Они меня предупреждали сразу, когда из фонда звонили первый раз, что у них необычный сбор средств: не просто так на сайтах, а по улицам [промоутеры будут] ходить.





Но мне какая разница, как они будут собирать, главное, чтобы они моему ребёнку помогли. <…>





Говорили многие, что они могут там себе что-то ложить на карман, там ещё что-то. Но главное, что они мне быстро закрывают счёт: не год, не два, ни три, а в течение трёх-четырёх месяцев. И я еду лечить своего ребёнка. <…> А как там что у них происходит, я не знаю», — рассказала мама Артёма Мария Омельченко.







По словам Омельченко, за всё сотрудничество с «Сильными детьми» ей уже дважды перечисляли деньги: один раз почти 182 тысячи рублей, второй — чуть больше 185 тысяч. Каждая сумма тратится на 3–4 недельную реабилитацию ребёнка в медцентре «Сакура», который находится в Челябинске. Сейчас в БФ на Артёма собирают 200 тысяч рублей.







В челябинском медцентре «Сакура» корреспонденту НГС подтвердили, что Артём Омельченко с диагнозом ДЦП у них действительно проходит лечение. Этот же ребёнок числится в списке детей на странице фонда «Сильные дети» соцсети «ВКонтакте». Правда, там напротив имени Артём Омельченко общая сумма всей оказанной помощи обозначена всего в 21 тысячу рублей.







Некоторые прохожие не интересовались, для кого предназначены деньги: отдавали наличные просто так





Корреспонденту НГС у сборщика денег не удалось выяснить ничего, кроме адреса и телефона офиса фонда. Человек, ответивший по телефону, назвал себя старшим гражданским активистом Максимом Ивановым и зачем-то сразу солгал корреспонденту НГС.





«[Чувашия] — там юридический адрес [БФ "Сильные дети"]. Фонд в Новосибирске — междугородний. <…> Если есть какие-то вопросы, могли бы прийти [к нам в офис], мы бы с вами пообщались. Либо можете позвонить на нашу горячую линию, там отвечают на многие вопросы. Руководителя фонда у нас нет, у нас есть старший гражданский активист. В данном городе среди других промоутеров я занимаю самое ответственное положение. Можете по любым вопросам обращаться ко мне», — заверил Максим.







«Сильные дети» в Новосибирске заняли 508-й офис административного здания на проспекте Димитрова, 7.







У двери БФ «Сильные дети» нет их собственной таблички: сотрудники говорят, что не успели повесить





Максима Иванова, несмотря на договорённость, в офисе не было. Дверь корреспонденту НГС открыли два молодых человека, назвавшиеся Лёшей и Димой. Отсутствие вывески у двери объяснили тем, что въехали сюда недавно и старые таблички не успели снять.







В небольшой комнате стояли два стола с ноутбуками, несколько стульев и два шкафчика: один с печеньем и чаем, второй — с пустыми ящиками для сбора денег.





Узнав, что перед ними журналист, который пришёл к Максиму, молодые люди стали вести себя немного странно. Один вскоре куда-то удалился, а второй пытался выставить корреспондента за дверь.







«Какая разница, как нас зовут? Никаких комментариев я давать не буду. До свидания. Не хочу с тобой общаться. Мы ничего не скрываем. <…> У вас нет никакого разрешения, чтобы сюда заходить. На каком основании вы заходите на мою частную территорию? Я арендую это помещение… <…> Максима нет, когда он появится, я не знаю», — постоянно переходил в общении с «ты» на «вы» один из активистов фонда.







Молодой человек нервничал, но держал себя в руках, возможно, заметив включенную видеозапись. Сотрудники фонда отказались позвонить Максиму и сообщить, что к нему пришли, а лишь угрожали вызвать охрану или полицию. В конце концов один из активистов фонда дал корреспонденту НГС телефонный номер Максима. По которому, впрочем, потом так никто и не ответил. Этот телефонный номер фигурировал в интернете в объявлениях о поиске в Новосибирске промоутеров с почасовой оплатой в 200 рублей.







В офисе, когда туда пришёл корреспондент НГС, было всего два человека





После визита в фонд удалось выяснить, что офис № 508 сдан не организации, а физическому лицу. Владелец помещения — ООО «Перспектива». По информации базы данных «Контур.Фокус», единственным сотрудником и генеральным директором «Перспективы» является Евгений Плешков. По телефону Плешков подтвердил, что помещение арендует физическое лицо, но отказался назвать его ФИО.







Один из небольших шкафчиков занимали прозрачные коробочки для сбора наличных денег





БФ «Сильные дети», по информации базы данных «Контур.Фокус», образован в 2016 году в городе Новочебоксарск Республики Чувашия. Президентом фонда является Сергей Евгеньевич Ерощенко. Два других участника: Евгений Сергеевич Ерощенко и Дмитрий Сергеевич Семёнов. Евгений Ерощенко, по данным «Контур.Фокуса», неоднократно выигрывал госзакупки, в том числе: на отлов, содержание и утилизацию бездомных животных в Новочебоксарске. Семёнов — один из учредителей молодёжного проправительственного движения «Россия молодая».







Российские СМИ активно рассказывают о «Сильных детях» с 2017 года. Хорошие публикации найти сложно. «Новая газета», например, 23 июня 2017 года сообщила, что «благотворители» фонда Сергей Ерощенко и Дмитрий Семёнов имели отношение к нашумевшему в свое время в нескольких городах скандальному фонду «Аурея». Конкретных комментариев о «Сильных детях» ни Ерощенко, ни Семёнов «Новой газете» не дали: сначала они перекладывали ответственность друг на друга, а потом предложили автору статьи задать вопросы по телефону горячей линии их благотворительного фонда.







Активисты фонда повели себя странно, когда узнали, что к ним пришёл корреспондент НГС: отказались звонить руководителю и сообщить о госте, а предложили журналисту ждать в коридоре





Корреспонденту НГС не удалось связаться с организаторами чувашского БФ «Сильные дети». Новосибирские активисты предложили для этого позвонить на федеральную горячую линию фонда. Диспетчер горячей линии для связи с руководителями предложил зайти на сайт фонда и отправить письмо с вопросами по электронной почте. Сайт БФ в период подготовки материала был недоступен.







Руководитель новосибирского бюро «Русфонда» Екатерина Кузнецова рассказала, что все российские благотворительные организации, входящие в Ассоциацию «Все вместе», подписали специальную декларацию о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки.





В документе говорится о недопустимости сбора наличных денег в коробочки с помощью волонтёров или промоутеров.







«При таком методе сбора денег возможны злоупотребления, собранные средства никем не учитываются. Поэтому уважающие себя фонды так деньги не собирают. <…> Таких "коробочников" можно изгнать из региона только путём широкой огласки их деятельности», — заметила Екатерина Кузнецова.







В «Русфонде» пояснили: благотворительные фонды по закону могут оставлять на свою деятельность не более 20% от собранных средств, но многие стремятся уложиться даже в 10%. Организации же, собирающие наличные с помощью промоутеров, даже если и перечисляют деньги настоящим больным, то никто не знает, сколько от собранного достаётся больному. А полиция с подобными сборщиками денег, добавила Кузнецова, по современному законодательству ничего сделать не может.







Московская коллега Кузнецовой по «Русфонду» Мила Геранина уточнила, что в Госдуме уже второй год лежат поправки к закону о некоммерческой деятельности.







«Я надеюсь, что они (поправки. — Прим. ред.) по осени будут приняты, тогда у правоохранительных органов появятся основания таких людей гонять. <…> Эти поправки станут барьером именно для такого сбора денег», — рассказала координатор донорских акций «Русфонда» Мила Геранина, в прошлом — координатор проекта «Все вместе против мошенников».







Осенью 2017 года НГС рассказал о том, кто в Новосибирске собирает деньги в прозрачные ящики под вывеской благотворительного фонда «Ореол».