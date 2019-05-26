«Я паркуюсь как чудак»: BMW XXX — «хамство продали вместе с машиной и номерами»

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BMW с номерами XXX перегородил людям путь в больницу, а Lexus выдавил детей с тротуара
В новом, 128-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: BMW и «Лексусы» гоняют людей по тротуарам, мастера парковки на два места и новые уничтожители газонов.
«Вот так регулярно паркуется наш сосед по дому на улице Балтийской, хотя мест обычно полно. Видимо, хамство ему продали вместе с красивой машиной и номерами», — переживает читатель Дмитрий.
«Машина большая или тротуары на "Родниках" не по ГОСТу. Улица Родники, 6/1», — пишут местные жители.
«Красный проспект, стоянка у въезда на площадь Ленина. Свободных парковочных мест нет. Предлагаю этого "мастера" парковки подписать как: "Ну и что, что автомобильчик маленький, зато амбиции большие!"», — рассказывает читатель Константин.
Еще один мастер парковки на том же месте.
«Хозяин дроволёта решил, что дети из садика
«Единственный выход из двора на Нижегородской 24. Если бы не блоки, парковались бы прям в проходе», — сообщает Иван.
«ОбьГЭС, улица Летняя. Как видно на фото, места для парковки на дороге достаточно, но владелец этой машины ежедневно паркует ее на газоне», — ведет наблюдение читательница Галина.
«Гость из из Кузбасса регулярно паркует свой "Мерседес". Восход, 1», — читатель Андрей тоже следит за обстановкой.
«Заботливо выращенный жильцами газон с зелёными насаждениями понравился соседу», — пишет Зинаида.
У дома про адресу проспект Димитрова, 18. Или к себе домой приехал, под окнами встал, или, что скорее всего, у магазина припарковался, — информирует Илья.
Детям не место на тротуаре, это для машин.
«Чудесный человек на КСМ не может дойти до подъезда своего дома, поэтому нашел лучшее решение», — сообщает читательница Татьяна.
Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео).
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС
Ваня с нижегородской 24... во-первых это не единственный выход со двора этого дома (знаю этот адрес)... во-вторых: чем тебе помешал марк?... или мож ты не пролазишь?... так худеть надо...