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Город
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: BMW XXX — «хамство продали вместе с машиной и номерами»

BMW с номерами XXX перегородил людям путь в больницу, а Lexus выдавил детей с тротуара

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В новом, 128-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: BMW и «Лексусы» гоняют людей по тротуарам, мастера парковки на два места и новые уничтожители газонов. 

«Вот так регулярно паркуется наш сосед по дому на улице Балтийской, хотя мест обычно полно. Видимо, хамство ему продали вместе с красивой машиной и номерами», — переживает читатель Дмитрий.

«Машина большая или тротуары на "Родниках" не по ГОСТу. Улица Родники, 6/1», — пишут местные жители.

«Красный проспект, стоянка у въезда на площадь Ленина. Свободных парковочных мест нет. Предлагаю этого "мастера" парковки подписать как: "Ну и что, что автомобильчик маленький, зато амбиции большие!"», — рассказывает читатель Константин.

Еще один мастер парковки на том же месте.

«Хозяин дроволёта решил, что дети из садика № 489 должны обходить его по дороге», — возмущен читатель Артем.

«Единственный выход из двора на Нижегородской 24. Если бы не блоки, парковались бы прям в проходе», — сообщает Иван. 

«ОбьГЭС, улица Летняя. Как видно на фото, места для парковки на дороге достаточно, но владелец этой машины ежедневно паркует ее на газоне», — ведет наблюдение читательница Галина.

«Гость из из Кузбасса регулярно паркует свой "Мерседес". Восход, 1», — читатель Андрей тоже следит за обстановкой. 

«Заботливо выращенный жильцами газон с зелёными насаждениями понравился соседу», — пишет Зинаида.

У дома про адресу проспект Димитрова, 18. Или к себе домой приехал, под окнами встал, или, что скорее всего, у магазина припарковался, — информирует Илья. 

Детям не место на тротуаре, это для машин.

«Чудесный человек на КСМ не может дойти до подъезда своего дома, поэтому нашел лучшее решение», — сообщает читательница Татьяна. 

Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео).

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС

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КОММЕНТАРИИ (8)

Фото пользователя
‪‬‬‬‬
26 мая 2019 в 00:25

Ваня с нижегородской 24... во-первых это не единственный выход со двора этого дома (знаю этот адрес)... во-вторых: чем тебе помешал марк?... или мож ты не пролазишь?... так худеть надо...

С левого берега
26 мая 2019 в 00:21

На фото калеки по разуму.

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
26 мая 2019 в 00:15

Так они себя и на дорогах ведут.
Беспардонно и бесцеремонно.