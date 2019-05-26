«Я паркуюсь как чудак»: BMW XXX — «хамство продали вместе с машиной и номерами»

В новом, 128-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: BMW и «Лексусы» гоняют людей по тротуарам, мастера парковки на два места и новые уничтожители газонов.



«Вот так регулярно паркуется наш сосед по дому на улице Балтийской, хотя мест обычно полно. Видимо, хамство ему продали вместе с красивой машиной и номерами», — переживает читатель Дмитрий.

«Машина большая или тротуары на "Родниках" не по ГОСТу. Улица Родники, 6/1», — пишут местные жители.

«Красный проспект, стоянка у въезда на площадь Ленина. Свободных парковочных мест нет. Предлагаю этого "мастера" парковки подписать как: "Ну и что, что автомобильчик маленький, зато амбиции большие!"», — рассказывает читатель Константин.



Еще один мастер парковки на том же месте.

«Хозяин дроволёта решил, что дети из садика № 489 должны обходить его по дороге», — возмущен читатель Артем.



«Единственный выход из двора на Нижегородской 24. Если бы не блоки, парковались бы прям в проходе», — сообщает Иван.



«ОбьГЭС, улица Летняя. Как видно на фото, места для парковки на дороге достаточно, но владелец этой машины ежедневно паркует ее на газоне», — ведет наблюдение читательница Галина.



«Гость из из Кузбасса регулярно паркует свой "Мерседес". Восход, 1», — читатель Андрей тоже следит за обстановкой.

«Заботливо выращенный жильцами газон с зелёными насаждениями понравился соседу», — пишет Зинаида.



У дома про адресу проспект Димитрова, 18. Или к себе домой приехал, под окнами встал, или, что скорее всего, у магазина припарковался, — информирует Илья.

Детям не место на тротуаре, это для машин.

«Чудесный человек на КСМ не может дойти до подъезда своего дома, поэтому нашел лучшее решение», — сообщает читательница Татьяна.

