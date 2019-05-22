«Обочечники» выходят на охоту: суд разрешил таранить таких — где в Новосибирске ожидаются битвы

В Новосибирске много обочин, по которым можно объехать затор





Новосибирск, безусловно, можно назвать городом обочин, причем пыльных и неухоженных. Большой растянутый мегаполис имеет множество дорог, где необустроенная обочина часто используется нарушителями для объезда пробок. На днях московский суд, рассмотрев очередное дело о столкновении с «обочечником», признал того виновным в аварии — это еще один сигнал нарушителям: в случае чего всю вину и материальную ответственность они целиком возьмут на себя. Наступает летний сезон, люди устремятся на дачи и к местам отдыха, — в ближайшие выходные ожидается до +23 с солнцем. Портал НГС.АВТО решил напомнить горожанам о самых интенсивных и опасных направлениях, где водители обгоняют друг друга по обочинам.





Перед началом летнего сезона судебная власть еще раз подтвердила — едущие по обочине при аварии в итоге будут признаваться виновными. В Балашихе водитель двигался по двухполосной дороге и поворачивал налево — в этот момент в него врезалась женщина на Toyota RAV4, объезжавшая по обочине пробку. Первоначально местный суд назвал виновным пострадавшего — якобы он должен был уступить всем со встречного направления. Но потом Мособлсуд подтвердил вину женщины, поскольку она ехала по обочине в нарушение ПДД и обязанность уступить ей дорогу у пострадавшего отсутствовала (смотрите видео, 8-я секунда!).









В Новосибирске превеликое множество мест, где пробку можно объехать по обочине, но мы подготовили список основных загородных направлений, где движение интенсивно, а желающих объехать затор всегда много. Соответственно увеличивается количество потенциальных аварийных ситуаций.











На популярном южном направлении по Бердскому шоссе вас могут неожиданно обогнать справа и обдать пылью на нескольких участках. Самые напряженные — после Бердского тупика (в сторону и области, и города), в районе Академгородка (в сторону области), перед «вшивой горкой» (в сторону области).













Связанное с южным направлением — дамба ОбьГЭС (движение в обе стороны). Дорога здесь двухполосная, а обочины широкие. По ним не только объезжают пробку, но останавливаются там, чтобы полюбоваться на морские виды.













Возвращающиеся дачники часто попадают в затор на въезде в город со стороны Северного объезда. Обочина используется на участке шоссе перед улицей Краузе, а также потом после железнодорожного переезда, на улице Кедровой.













Заезжать в город с севера проблематично и по Восточному шоссе. Здесь вы можете вступить в спор с «обочечником» на участках самого шоссе и на улице Тайгинской.













Проблемы с движением возникают на улице Богдана Хмельницкого в сторону центра и в выходные, и в будние дни. От Объединения до Новой Зари есть несколько участков, где можно выскочить на обочину и сэкономить пару минут.













Популярное дачное направление по Гусинобродскому шоссе. И на въезд, и на выезд здесь регулярно бывают заторы. Обстановку осложняет разбитое дорожное покрытие, автомобилям приходится лавировать между ям.















На Ордынском направлении обочину используют фрагментами, на участке улицы Хилокской между двух колец. Обочина разбитая, нарушители то выезжают на неё, то вклиниваются обратно в поток.





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