Улей у озера: гуляем по микрорайону, где есть дом с 1000 квартир

На Забалуева построили первые дома жилмассива «Радуга Сибири» — всего их будет восемь

На границе Новосибирска построили первые дома жилмассива «Радуга Сибири». Один из них — дом-рекордсмен: в нём больше тысячи квартир. Всего домов будет восемь, а число жителей перевалит за 5 тысяч. Вместе с жильём застройщик построил дорогу и благоустроил набережную, но люди всё равно жалуются на недостаток инфраструктуры, дорогие продукты в магазине и пробки. Корреспонденты НГС погуляли по дворам у озера и узнали, какой будет новая городская окраина. На окраине Ленинского района, на улице Забалуева, концерн «Сибирь» достроил второй дом жилмассива «Радуга Сибири» и сейчас готовит его к передаче владельцам квартир — ключи планируют вручать в июне.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Новый дом совсем непохож даже на соседний, не говоря уж о домах в других проектах застройщика. Здесь, например, не стали оставлять на самостоятельное остекление лоджии.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Отделку подъездов тоже улучшили: в них огромные окна, а стены украшает искусственная трава. Рядом с лифтами — большая зона колясочной, как и в соседнем доме. Сами подъезды сквозные, можно выйти как к парковке, так и прямо во двор, куда машинам проезд закрыт.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Всего в доме 365 квартир, все 1- и 2-комнатные студии, по 11 на площадке, — привычная для многих домов «Сибири» коридорная планировка. Площади квартир стартуют с 22 квадратов, но есть и просторные «двушки» площадью под 50 кв. м. В части студий построены достаточно большие гардеробные, и в компании говорят, что некоторые жители в обход всех правил даже переносят в них кухни.



Фото: Александр Ощепков / НГС

У застройщика в продаже квартир уже не осталось — только один офис на первом этаже. Тем, кто их купил, жильё передают в одном из трёх видов отделки: в черновом варианте; в варианте «чистый лист», где полностью, вплоть до сантехники и тумбочек, отделаны санузлы; и в отделке «под ключ» — здесь есть даже люстры, не хватает только мебели. Стоит такая отделка дополнительно от 5 до 9 тысяч рублей за кв. м: например, студию с ремонтом в строящемся доме можно купить примерно за 1,3 млн рублей.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Хотя формально разрешение на ввод власти выдали ещё в январе, рабочие с площадки не ушли, а строительный забор пока не убрали. Например, ещё остеклены не все лоджии, при этом стеклят их парами: владельцам двух соседних студий придётся либо самостоятельно ставить перегородки вместо декоративных, либо вместе пить кофе по утрам. Есть незавершённые «пятна» на штукатурном фасаде — всё это доделают до конца месяца, заверил директор по строительству Сергей Трофимов.



Фото: Александр Ощепков / НГС

К появлению первых жителей обещают закончить и благоустройство. Часть спортивных тренажёров здесь уже установлена, ещё поставят детские игровые комплексы: на жёлтой площадке — для малышей, с песочницами, на красной — для детей постарше.



Фото: Александр Ощепков / НГС

До конца месяца по гарантии должны заменить и погибшие деревья: 70 сосен не пережили зиму. Представитель «Сибири» Роман Шевченко говорит, что к посадке новых в формате общедомового праздника могут привлечь и жителей. — Построил дом — в данном случае купил квартиру — посади дерево, — улыбается он.

Фото: предоставлено концерном «Сибирь»

Вообще комплекс строится фактически в чистом поле, хотя и рядом с берёзовой рощей, и за это время во дворах и на новой набережной высадили 800 деревьев и кустов. Помимо живых деревьев и цветов во дворах есть искусственные светящиеся деревья — сакуры и плакучая ива, а в новом дворе ещё и огромные пластиковые тюльпаны.

На набережной построили дорожки для прогулок, а вот беговую пока не закончили Фото: Александр Ощепков / НГС

Местные жители благоустройством очень довольны: у первого дома, помимо комплекса для детей и лавочек, есть площадка для игры в футбол и столы для настольного тенниса. Наталья переехала в студию в первом доме из Дзержинского района и среди преимуществ ещё отметила близость к озеру и тишину.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Озеро застройщик благоустраивал за свой счёт: здесь построили набережную, сделали дорожки, поставили лавочки и игровой комплекс для детей, высадили деревья. По мере строительства новых домов набережную обещают продолжить, обустроить места для гнездования уток и для рыбаков. А вот купаться в озере нельзя: глубина здесь доходит до 17 м, а спасателей нет.



Фото: Александр Ощепков / НГС

В числе минусов Наталья назвала, как ни странно, деревянные окна, которые сам застройщик позиционирует как фишку.



— Они все трескаются, рассыхаются. Нам сказали, что ничего не докажешь, — рассказала она. — Максимум, что они могли, — это подтянуть, а если растрескалось, сказали: «Зашпатлюем, покрасим». Это неэстетично выглядит, люди менять собираются окна.

Фото: Александр Ощепков / НГС

При этом нареканий к качеству строительства ни у кого из опрошенных жителей нет: Роман Сычёв живёт в первом доме и говорит, что в квартире под самоотделку не пришлось выравнивать ни стены, ни пол. Жители, к удивлению, похвалили звукоизоляцию: несмотря на то что в доме больше тысячи квартир, заселённых примерно на 80%, соседей они практически не слышат.

Обслуживание жилья жильцам обходится недорого: за свои студии вместе с коммунальными платежами они платят от 2 до 3 тысяч рублей.

Фото: Александр Ощепков / НГС

В первом доме уже работает продуктовый магазин, пекарня, где можно взять кофе с собой, аптека и две парикмахерских. Но местные говорят, что за покупками ходят через частный сектор в «Марию-Ра» или в «Чистую Слободу», так как в местном магазине слишком большая наценка. Свой магазин, по генплану «Радуги Сибири», должен появиться на остановке, но сроков его строительства пока нет.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Туго здесь пока и с другой инфраструктурой. В проекте запланировали детский сад и школу, под первый уже даже выделили участок и поставили щит с информацией, что строительство в 2019 году должно закончиться, но площадка пустует. Гендиректор «Сибири» Дмитрий Червов рассказал корреспонденту НГС, что сейчас ещё идёт работа над проектом.

— Он типовой, но мы никак не можем понять с администрацией, какого же размера он должен быть по архитектурным решениям, выбираем из возможных, — пояснил Червов. — В любом случае администрация мотивирует тем, что там должны быть прописаны люди, должно быть хотя бы 2–3 дома, чтобы наполнить этот детский сад. Но мы в этом году третий дом сдаём, я думаю, этот вопрос будет [решён].

Фото: Александр Ощепков / НГС

Школа запланирована возле пятого дома, сейчас ближайшая находится на улице Порт-Артурской и, жаловались местные жители, основательно переполнена. К местной поликлинике у них отношение разное: Наталья заметила, что ей проще съездить с детьми в Дзержинку и пройти всех врачей там, а пенсионерка Людмила Александровна говорит, что проблем с записью даже к узким специалистам, кардиологу и эндокринологу, нет никаких: 10 дней ожидания — это максимум.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Есть здесь проблемы с выездом и транспортом. К домам протянули дорогу улицы Невельской, возле жилмассива есть остановка, но останавливается здесь только одна маршрутка — 12-я, которая не идёт к ближайшему метро на площади Маркса, а едет через Димитровский мост к вокзалу.

— Одна-единственная маршрутка, которую днём с огнём не сыщешь. Если она в «Яндексе» отмечается, то попадаешь, а если нет… Они же сами на себя [работают], в навигацию не встают, — посетовала Наталья.

Двор и парковки здесь разделены, поэтому у половины студий вид на двор и озеро, у другой — на поле машин Фото: Александр Ощепков / НГС

У застройщика в планах строительство разворотного кольца: по словам Дмитрия Червова, его должны построить примерно за полгода. На кольце застройщик планирует поставить современную умную остановку с Wi-Fi и построить магазин. После этого город должен будет принять решение о продлении одного из автобусных маршрутов до метро или запуске нового.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Роман Сычёв рассказал, что ближайшая остановка с большим выбором транспорта — «Спортивная» на «Чистой Слободе» — примерно в 15 минутах ходьбы. Правда, остановки и дополнительный транспорт не решают проблему заторов, в частности на железнодорожном переезде. — Весной по частному сектору было невозможно проехать, надо было объезжать по дороге. Мы тогда работали с 9, и я выезжала из дома в «Чистой Слободе» в 7:50, — на переезде дикая пробка. Кто-то из «Радуги», кто-то с другой стороны, друг дружку никто не пропускает, узелок завязывается, а сзади люди стоят и ждут, — вспомнила фармацевт в аптеке, которая открылась в первом доме,. Некоторые жители ездят на электричке со станции Ипподром — до неё немногим ближе. Но если летом ещё можно прогуляться, зимой идти очень холодно, признаётся парень: на жилмассиве всегда сильный ветер, независимо от штормовых предупреждений.

— У нас штормовое предупреждение было, на торце был баннер, так его разорвало пополам. Соседи, кто сбоку, жаловались, что слышно, как этот баннер шумит, — говорит Роман. — Тут всегда будут ветра — дома видите, как стоят.

Отдыхающих с алкоголем на набережной можно встретить даже утром в понедельник Фото: Александр Ощепков / НГС

О соседях встреченные местные жители говорят неуверенно: слишком много здесь квартир, часть из них пустует. Людмила Александровна отметила, что в доме много одиноких мужчин, Роман — что много собак (для них даже построили площадку для выгула, но гуляют они все, конечно, у озера), а по пятницам много пьют. Сотрудница аптеки призналась, что к ней часто приходят не очень дружелюбные люди, хотя допускает: «Может, это мне попадаются такие».



В первом доме больше тысячи квартир, из которых 87% — студии, и на части балконов висят объявления о продаже Фото: Александр Ощепков / НГС

Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева говорит, что как минимум первый дом был идеальным вариантом для инвесторов, которым инвестировать хочется, но денег мало. На старте квартиру здесь можно было купить меньше чем за миллион, а с учётом ипотеки это был самый доступный вход на рынок — доступнее только комнаты на подселении, и то не везде.



В третьем доме застройщик расширил квартирографию и предлагает «двушки» и «трёшки» Фото: Александр Ощепков / НГС

То, что концерн «Сибирь» начал проект с микрожилья (квартиры меньшей площади было только в домах жилмассива «Берёзовый» — там, по словам Ермолаевой, застройщик «пробил дно» студиями площадью 16 квадратов), аналитик считает вполне закономерным:

— Именно потому, что там студии, и продажи нормально идут: любой другой формат там бы не пошёл. Те, кто говорит, что спрос смещается [к «двушкам» и «трёшкам»], говорят неправду. На момент сдачи дома только 3% студий не продано, по всем остальным типам квартир ситуация гораздо хуже — студии по-прежнему уходят быстрее, чем остальные квартиры. Они прочно заняли свою нишу и нормально пользуются спросом.

Фото: Александр Ощепков / НГС