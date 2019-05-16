Скрепы пошатнулись. «Карачинская» поменяла дизайн — впервые за 15 лет

Покупатели не сразу находят новую «Карачинскую», но производители считают, что это вопрос времени

В новосибирских магазинах появилась новая «Карачинская», а точнее всё та же минералка, только в новой бутылке с новой этикеткой. Упаковка изменила форму, на ней появились большие лебеди. Птицы на этикетке стали ближе друг к другу, а буквы — ярче и крупнее. Почти за полвека внешность «Карачинской» редко менялась, в последний раз этикетку сменили в 2004 году. Так как воду продают не только в Новосибирске, но и по всей стране, выглядеть она должна «на уровне», объяснили производители. НГС сравнил новую и старую упаковку новосибирской минералки и изучил феномен «карачки», по которой скучают даже за границей. Подробности — в материале НГС.







«Карачинская» в новом дизайне появилась на полках новосибирских магазинов в начале мая. Пока покупатели ее не особо заметили, так как во многих супермаркетах ещё осталась новосибирская минералка в бутылках с привычной прозрачной этикеткой. Но отзывы о новом дизайне уже появляются в соцсетях — одним нравится, другие ругают, третьи интересуются, зачем это сделали.







«Мы — компания, которая стремится развиваться дальше. Наши продажи не ограничиваются Новосибирской областью, мы и в других регионах присутствуем, от Санкт-Петербурга до Хабаровска, поэтому нам важно на полке выглядеть достойно, как современный продукт, следовать современным тенденциям», — объяснили в компании «Карачинский источник».







В компании напомнили, что в последний раз этикетка на бутылках с минералкой менялась в 2004 году — тогда отказались от бумажной. Сейчас кроме этикетки поменялась и форма бутылок. На пластике теперь два крупных лебедя, которые «плывут» примерно по третьей части бутылки (на предыдущей упаковке были просто волны). Над лебедями по всей окружности бутылки крупными буквами написано «Карачинский источник». Ещё три маленьких лебедя также на верхней части бутылки возле горлышка, как и на предыдущей упаковке.











«Дизайн новой бутылки невозможно повторить в кустарных условиях. Начертания более сложные, чтобы обезопасить продукт от подделки», — объяснили маркетологи «Карачинского источника». По-новому теперь выглядят не только пластиковые бутылки «Карачинской» 0,5 и 1,5 л, но и стеклянные.







Как рассказали в компании, было несколько вариантов новой этикетки, дизайн которой разработала сторонняя компания (кто именно, производители не уточнили). Делали фокус-группы, проводили голосование, в котором участвовали в том числе работники завода. «Были разные варианты — и те, на которых лебеди были совсем в другом виде исполнены, где их, возможно, было трудно узнать, то есть совсем кардинальные изменения в этикетке, — отметили в «Карачинском источнике». — А здесь сохранились лебеди — символ нашего продукта». Кроме того, этикетка стала светлее, а буквы — ярче и крупнее. Медали тоже остались, правда, не все — выбрали только пять основных, но теперь они будут сбоку, там же, где информация о составе.







Новосибирцы, живущие в других городах, говорят, что «Карачинская» — это вкус Родины





Лебеди на новой этикетке стали ближе друг к другу, появилась надпись «Разлита у источника» и медаль с надписью «Теперь в новом дизайне». Вместо выделенных букв и цифр ГОСТа, которые вряд ли нужны обычному покупателю, более чётко прописали, что вода газированная. А в левом нижнем углу теперь греющие душу слова «Сделано в Сибири».







По словам маркетологов «Карачинского источника», в соцсетях есть разные мнения покупателей по поводу смены дизайна, кто-то даже пишет про то, что изменился вкус, хотя вода в бутылках та же самая, состав не менялся.







На Change.org даже появилась петиция с требованием вернуть старый дизайн «великой Карачке». Покупатели, считают сотрудники компании, со временем привыкнут, тем более дизайн всё-таки изменили не так кардинально.







«Карачинскую» начали разливать ещё в 1974 году. Тогда она была в бутылке-чебурашке с бумажной этикеткой без всяких лебедей. Когда минералку стали лить в пластик, появилась бумажная этикетка с мультяшными лебедями, а последняя — прозрачная наклейка, которая не менялась с 2004 года.











Корреспондент открыла бутылки с «Карачинской» — и в новом, и в старом дизайне. Сначала сам пластик ощущается одинаково — плотный, что на старой, что на новой бутылке. Но открытая бутылка нового дизайна неожиданно легко сжимается, поэтому можно запросто облиться. В компании «Карачинский источник» отметили, что пластик и его толщина остались абсолютно теми же и не было цели на нём сэкономить. «С полуторалитровой есть небольшие проблемы по каркасу пластика. Мы услышали мнение потребителей, технологи сейчас этот вопрос решают», — подчеркнули в компании.







«Карачинская» и минералка для новосибирца — это одно и то же. Это один из самых известных новосибирских брендов — по новосибирской минералке скучают за границей и просят привезти такую бутылку в качестве подарка.







Новый дизайн пойдёт «Карачинской» только на пользу, считает исполнительный директор сети супермаркетов «Продсиб» Александр Горохов. «Бутылка стала похожа на многие другие бренды — раньше она, конечно, оригинальная была, — отметил он. — Но такие решения всегда позволяют привлечь новых покупателей, обратить внимание тех, кто по какой-то причине сейчас отказался от "Карачинской" и покупает другой продукт. При этом лояльный покупатель вряд ли откажется от товара из-за смены упаковки или этикетки, потому что внутри содержимое не изменится».





По его словам, феномен «Карачинской» объяснить невозможно, а продажи в Новосибирске и в других регионах только растут.





Дизайн «Карачинской» стал своего рода частью визуального кода Новосибирска, считает новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин. Его эффект он сравнил с продукцией племзавода «Ирмень», которую ни с кем не спутаешь. «Конечно, к изменению таких вещей нужно подходить аккуратно и бережно. ЮНЕСКО вносит какие-то вещи, характерные для того или иного региона, в список культурного наследия и берет их под охрану. Думаю, "Карачинскую" можно смело включать в такой список, хотя бы на местном уровне».







Растерянность покупателей, философски рассуждает Мишин, можно объяснить тем, что мир нестабилен и не всегда в нём происходит что-то хорошее, а «людям хочется, чтобы в этом хаосе бытия хоть что-то оставалось неизменным, пусть даже это будет дизайн «Карачинской».