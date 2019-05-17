Знак отличия: 100 компаний получили дипломы номинантов «Народной премии НГС»

Претендентов на звание лучших компаний города предлагали сами новосибирцы. На фото — награждение официального дилера Scania — «СибТракСкан»





Новосибирцы выдвинули в качестве номинантов на «Народную премию НГС» 100 компаний — по десятке лучших в каждой из 10 номинаций. По сути, они победители первого этапа, но сейчас идёт голосование, и именно вы можете выбрать только одного победителя в каждой номинации, который получит статуэтку на церемонии награждения 31 мая в НОВАТе. А пока сотня лучших компаний получила свои специальные дипломы из стали и закалённого стекла, которые почти невозможно разбить.







«Жилой комплекс года» — это одна из новых номинаций этого года. В десятку лучших вошёл «Новосибирский квартал»: новосибирцы отметили жилой комплекс «Фламинго» и микрорайон «Краснообский»





Сотрудники «Ашана» получали награду в номинации «Супермаркет года» дружным большим составом





Ещё одна новая номинации второй «Народной премии НГС» — это «Банный комплекс и spa-центр года»: жители города отметили в том числе Green Wood wellness&spa





В число претендентов на звание «Автосервис года» попал автокомплекс «СТО ЛОШАДОК Mobil1». Ранее его директор рассказывал НГС, что их цель — выполнение качественных услуг по адекватным ценам





Команда фитнес-клуба Hammer fit вошла в десятку номинации «Фитнес-центр года»





В десятку лучших «Торгово-развлекательных центров года» вошёл «КОНТИНЕНТ»





Коллектив кофейни «КРЕПдеКОФЕ» получил диплом в номинации «Кофейня года»





«Студия Косметологии Марии Железной» вошла в десятку претендентов на звание «Салон красоты года»





Центр семейной медицины «Здравица» новосибирцы номинируют второй год подряд





Номинация «Открытие года» тоже появилась только на второй премии. Один из претендентов на победу — ресторан «Хочу Пури»





Напоминаем, что голосование проходит до 30 мая по следующим номинациям:





