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Знак отличия: 100 компаний получили дипломы номинантов «Народной премии НГС»
Фоторепортаж: как вручали награды победителям первого этапа премии
Новосибирцы выдвинули в качестве номинантов на «Народную премию НГС» 100 компаний — по десятке лучших в каждой из 10 номинаций. По сути, они победители первого этапа, но сейчас идёт голосование, и именно вы можете выбрать только одного победителя в каждой номинации, который получит статуэтку на церемонии награждения 31 мая в НОВАТе. А пока сотня лучших компаний получила свои специальные дипломы из стали и закалённого стекла, которые почти невозможно разбить.
Напоминаем, что голосование проходит до 30 мая по следующим номинациям: