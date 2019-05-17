фоторепортаж

Знак отличия: 100 компаний получили дипломы номинантов «Народной премии НГС»

Фоторепортаж: как вручали награды победителям первого этапа премии

Претендентов на звание лучших компаний города предлагали сами новосибирцы. На фото — награждение официального дилера Scania — «СибТракСкан»
Претендентов на звание лучших компаний города предлагали сами новосибирцы. На фото — награждение официального дилера Scania — «СибТракСкан»


Новосибирцы выдвинули в качестве номинантов на «Народную премию НГС» 100 компаний — по десятке лучших в каждой из 10 номинаций. По сути, они победители первого этапа, но сейчас идёт голосование, и именно вы можете выбрать только одного победителя в каждой номинации, который получит статуэтку на церемонии награждения 31 мая в НОВАТе. А пока сотня лучших компаний получила свои специальные дипломы из стали и закалённого стекла, которые почти невозможно разбить.


«Жилой комплекс года» — это одна из новых номинаций этого года. В десятку лучших вошёл «Новосибирский квартал»: новосибирцы отметили жилой комплекс «Фламинго» и микрорайон «Краснообский»
«Жилой комплекс года» — это одна из новых номинаций этого года. В десятку лучших вошёл «Новосибирский квартал»: новосибирцы отметили жилой комплекс «Фламинго» и микрорайон «Краснообский»


Сотрудники «Ашана» получали награду в номинации «Супермаркет года» дружным большим составом
Сотрудники «Ашана» получали награду в номинации «Супермаркет года» дружным большим составом


Ещё одна новая номинации второй «Народной премии НГС» — это «Банный комплекс и spa-центр года»: жители города отметили в том числе Green Wood wellness&spa
Ещё одна новая номинации второй «Народной премии НГС» — это «Банный комплекс и spa-центр года»: жители города отметили в том числе Green Wood wellness&spa


В число претендентов на звание «Автосервис года» попал автокомплекс «СТО ЛОШАДОК Mobil1». Ранее его директор рассказывал НГС, что их цель — выполнение качественных услуг по адекватным ценам
В число претендентов на звание «Автосервис года» попал автокомплекс «СТО ЛОШАДОК Mobil1». Ранее его директор рассказывал НГС, что их цель — выполнение качественных услуг по адекватным ценам


Команда фитнес-клуба Hammer fit вошла в десятку номинации «Фитнес-центр года»
Команда фитнес-клуба Hammer fit вошла в десятку номинации «Фитнес-центр года»


В десятку лучших «Торгово-развлекательных центров года» вошёл «КОНТИНЕНТ»
В десятку лучших «Торгово-развлекательных центров года» вошёл «КОНТИНЕНТ»


Коллектив кофейни «КРЕПдеКОФЕ» получил диплом в номинации «Кофейня года»
Коллектив кофейни «КРЕПдеКОФЕ» получил диплом в номинации «Кофейня года»


«Студия Косметологии Марии Железной» вошла в десятку претендентов на звание «Салон красоты года»
«Студия Косметологии Марии Железной» вошла в десятку претендентов на звание «Салон красоты года»


Центр семейной медицины «Здравица» новосибирцы номинируют второй год подряд 
Центр семейной медицины «Здравица» новосибирцы номинируют второй год подряд 


Номинация «Открытие года» тоже появилась только на второй премии. Один из претендентов на победу — ресторан «Хочу Пури»
Номинация «Открытие года» тоже появилась только на второй премии. Один из претендентов на победу — ресторан «Хочу Пури»


Напоминаем, что голосование проходит до 30 мая по следующим номинациям:


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