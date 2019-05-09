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Девушки в пилотках: 10 красивых сибирячек в военных головных уборах

Пилотка внезапно стала самым модным аксессуаром — журналист НГС вспомнил, как она появилась

Несмотря на то что празднование Дня Победы — это уже устоявшийся ритуал, время от времени в нем появляются новые детали. В этом году, например, было ощутимо больше людей в пилотках, которые таким образом, видимо, решили выразить свою сопричастность с солдатами Великой Отечественной. Чаще всего новый аксессуар можно было видеть на девушках. Обозреватель НГС собрал коллекцию фото жительниц Новосибирска в пилотках, а заодно решил напомнить, откуда появился этот привычный сегодня уже головной убор.


Пилотка на девушке — явно из сувенирного магазина. На настоящую она похожа только отдалённо.
Пилотка на девушке — явно из сувенирного магазина. На настоящую она похожа только отдалённо.


Прародителем пилотки считается шотландская шапочка «гленгарри» — что-то среднее между современной пилоткой и беретом. В отличие от современных пилоток, гленгарри поначалу не складывался — пространство между бортиками должно было быть широко открытым.


А вот это уже ближе к истине. Такие пилотки активно продавались в местах народных гуляний
А вот это уже ближе к истине. Такие пилотки активно продавались в местах народных гуляний


В начале ХХ века, с появлением первой авиации, гленгарри стал формой летчиков, которые и начали складывать его так, как это делают сейчас с пилотками. В самолёте пилот надевал шлем, и «наземный» головной убор нужно было куда-то девать.


Отслуживший в советской армии мужчина вряд ли станет носить пилотку таким образом. Но девушке простительно
Отслуживший в советской армии мужчина вряд ли станет носить пилотку таким образом. Но девушке простительно


Классическую модель доработали в соответствии с утвердившейся практикой, и уже почти современную пилотку стали не просто складывать, а ещё и засовывать под погон (чтобы не потерять). Так родилась окончательная форма головного убора, который можно было не просто сложить, но даже скатать.


Девушки в пилотках: 10 красивых сибирячек в военных головных уборах


В Россию пилотка попала перед Первой мировой войной. Поначалу пилотки носили только летчики (или пилоты) — отсюда и его русское название (по-английски пилотка называется просто side cap, что можно перевести как «двухсторонняя шапочка»).


Торговля модным аксессуаром шла не очень бойко. Но и продавцов было много
Торговля модным аксессуаром шла не очень бойко. Но и продавцов было много


После революции пилотки стали носить курсанты Красной Армии — уже вне зависимости от рода войск. А уже армейским головным убором пилотка стала только в 1935 году. При этом было утверждено несколько моделей — для разных родов войск, а так же офицеров и рядовых.


Девушки в пилотках: 10 красивых сибирячек в военных головных уборах


Во время Великой Отечественной войны пилотка стала неотъемлемой частью формы советских солдат. Сегодня уже невозможно представить себе пехотинца в летней форме без этого головного убора.


Если пилотку надели родители, то, разумеется, такую же шапку захотят и их дети
Если пилотку надели родители, то, разумеется, такую же шапку захотят и их дети


Несмотря на внешнюю простоту, пилотка допускает разные вариации ношения (в том числе и не оговоренные в уставе). Уже позже, в Советской Армии по тому, как сидела на голове пилотка, можно было определить положение бойца во внутренней иерархии.


Несмотря на отсутствие армейского опыта, девушки быстро учатся искусству носить пилотку красиво. Пусть и на свой манер
Несмотря на отсутствие армейского опыта, девушки быстро учатся искусству носить пилотку красиво. Пусть и на свой манер


Признаком молодого (или не следящего за собой) бойца была пилотка, в которой были видны внутренние складки. Ну а умения носить пилотку на затылке так, чтобы она едва касалась головы (но не падала) бойцы достигали только к концу второго года службы.


В настоящей армии место пилотки в значительной степени заняла шапочка с козырьком 
В настоящей армии место пилотки в значительной степени заняла шапочка с козырьком 


В современной российской армии пилотку в качестве самого массового головного убора заменила шапочка с козырьком. Однако пилотки других фасонов сохраняются во флоте, в полиции, в форме органов юстиции и т. д. Так что сегодня классическая пехотная пилотка из актуального армейского обмундирования постепенно переместилась в категорию одежды исторической или даже карнавальной.


Как часто бывает с новыми веяньями, мода наряжать детей в имитацию военной формы вызвала дискуссии
Как часто бывает с новыми веяньями, мода наряжать детей в имитацию военной формы вызвала дискуссии


В обществе, впрочем, пока нет единства, как относиться к такому использованию одежды, связанной с годами войны. Серьезные споры, например, разгорелись о том, уместно ли наряжать в военную форму (точнее, её имитацию) детей. Одни в этом видят «пропаганду милитаризма», другие — дань памяти. Однако чем меньше остается реальных участников войны, тем больше День Победы напоминает праздник некоего культа предков, с его неизбежной карнавализацией. Так что его нормы и ритуалы складываются у нас на глазах.


О том, как Новосибирск праздновал День Победы, читайте в нашем онлайн-репортаже.

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