фоторепортаж

Лысые против зелёных: посмотрите, как весна сделала Новосибирск красивым

На деревьях распустились листья — НГС сопоставил фото улиц, сделанные с разницей в месяц

Майский сквер у ГПНТБ выглядит совсем иначе, чем в марте
Майский сквер у ГПНТБ выглядит совсем иначе, чем в марте


Новосибирск накрыла жаркая волна. Она заставила новосибирцев раздеться, а деревья, наоборот, как будто мгновенно стали зелеными. В ближайшие дни жара немного отступит, но лето из города уже не уйдёт, уверены синоптики. Фотограф НГС сняла новосибирские скверы ранней весной, чтобы повторить снимки в тех же местах с приходом тепла, — результат точно радует глаз. Смотрите сами!



Последние дни выдались в Новосибирске по-летнему жаркими. Столбик термометра несколько дней держался на отметке около +25. 



Согревшись на солнце, листья на деревьях распустились очень быстро — ещё вчера утром листочки были совсем маленькие, а к вечеру город сильно преобразился. 



Трудно поверить, что фото слева сделаны всего полтора месяца назад — в конце марта. 



Мы тогда ещё не знали, что нас ждёт довольно тёплый апрель, первые грозы и аномально жаркое начало мая.



В прошлом году май был прохладнее — синоптики даже называли его аномальным. Температура была ниже средней на 11 градусов. 



С приходом тепла новосибирцы словно вышли из спячки: лавочки в скверах и парках почти не остаются свободными.



Горожане потянулись к фонтанам, которые, кстати, включили на несколько дней раньше обычного. Ещё бы, в такую жару. 



Забавно, что фонтаны включили 1 мая, а отопление будут отключать только на этой неделе. Такова жизнь в Сибири.



Но где, как не в Сибири, можно наблюдать такие яркие контрасты между летом и зимой. 



На этом фото, кстати, видны негативные последствия таких контрастов. Зимой сугробы хоть иногда заставляют автомобилистов парковаться не на газонах. Хотя некоторые умудряются вставать и на сугробы. Газона же зимой как такового нет.



Летом по-другому выглядит весь город, но надо признаться, что и зимой он выглядит по-особенному красиво.



Хруст снега под ногами, аккуратные снежинки на рукавицах, морозное дыхание. Нет, не нравится? Наверное, вы просто ещё не соскучились по зиме.



Зелёные листья только начали радовать новосибирцев, а впереди самое красивое — цветение яблони, черёмухи. Пора придумывать идеи для романтичных фото.



В ближайшие дни новосибирцы смогут по полной насладиться свежей зеленью, ведь нас ждут длинные выходные. Хоть и синоптики обещают в эти дни больше прохлады

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