«Всё будет круто»: 17-летний школьник открыл кофейню у ворот гимназии

Михаил Данилин сделал успешный бизнес, взяв в партнеры одноклассницу и учителя

Школьнику из Новосибирска Михаилу Данилину 17 лет, но он уже бизнесмен: около года назад он решил открыть возле гимназии № 4 , в которой учится, точку с кофе под названием Melissa. За первые пять месяцев бизнес окупился, а сейчас Миша думает над тем, как превратить свое дело в сеть. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у него, как он смог открыть киоск с кофе за 100 тысяч, как сам искал поставщиков и проводил собеседования, что думают на этот счёт его родители и как это совмещается с подготовкой к ЕГЭ.







Телефонный разговор дает понять, что деловой подход у Михаила Данилина во всём: у него серьёзный голос, спокойный тон и наличие элементарных навыков деловых переговоров, которые, к сожалению, бывают не у всех взрослых. Встречу он, правда, назначает не в своей кофейне — говорит, что в тесном киоске невозможно спокойно посидеть и поговорить.







Как рассказал сам Миша, он начал интересоваться бизнесом с 16 лет. Его родители тоже предприниматели, но у них бизнес в других сферах.







Так выглядит киоск сейчас, после ремонта. С другой стороны на нём изображены граффити





«У родителей несколько проектов, с общепитом не связаны. Я с детства пропитывался этой сферой. Я просто быстро понял, что тоже хочу в этом плане развиваться. Искал различные идеи. Были и до этого какие-то проекты, но провальные, точнее мелкие, не особо интересные», — пояснил Данилин.







О мелких проектах парень говорит неохотно. Сначала они с другом сделали сайт на заказ и получили по пять тысяч рублей. Потом, прошлым летом, Миша продавал светящиеся шары и немного заработал на этом.







«Как-то мы сидели на уроке, девочки разговаривали о еде и сказали: "Блин, вот бы классно сейчас кофе попить!". У нас ситуация такая, что есть школа, у которой самая большая перемена 20 минут — за это время невозможно добежать куда-то. Нет кофейни рядом, чтобы попить кофе настоящий. Меня тогда осенило, что было бы классно кофейню открыть. Это было в конце 10-го класса, то есть год назад где-то», — вспоминает Миша.











Возле гимназии есть три киоска; в начале прошлого учебного года Миша случайно узнал, что один из них собрались продавать.







«Когда у меня появилась эта идея, денег на её реализацию первоначально не было. Нужно было около 100 тысяч, у меня было 28 — со дня рождения остались и я заработал, когда шары эти продавал. Я эту идею рассказал нескольким ребятам знакомым, одна девочка заинтересовалась, сказала, что готова инвестировать, будет партнёром. И также я рассказал про этот проект учителю по экономике своему — она является предпринимателем действующим, мне хотелось получить обратную связь. Она также в него поверила и сказала, что готова быть партнёром, инвестором», — говорит Миша.







Преподавательница и знакомая Миши скинулись по 40 тысяч, сам он вложил 28 тысяч.





По его словам, он автор идеи, поэтому на него всё и оформили. С 16 лет можно оформлять ИП, поэтому Миша сделал это прошлым летом, а в сентябре партнерам удалось договориться и выкупить киоск.







«Киоск для нас — это было самое идеальное, потому что он расположен возле школы и не будет никаких проблем, потому что в самой школе нельзя продавать кофе. А тут можно, потому что это никак к школе не относится. В начале сентября мы купили киоск и в течение месяца его ремонтировали. Он был в очень плохом состоянии, можно посмотреть видео на моей странице. Когда мы только запускались, параллельно снимали блог о всех наших этапах», — уточняет Данилин.







Миша ведёт блог о своём микробизнесе, как он его называет





Мысли попросить денег у родителей, по словам Миши, даже не было, изначально решил делать всё самостоятельно.







«Во-первых, родители бы мне деньги не дали, да я даже не рассматривал идею брать деньги у родителей. Бизнес-идея непроверенная, зачем брать деньги у родителей? Всё с нуля делал. А сейчас, когда уже поняли, что бизнес-модель рабочая, можно уже брать заёмные деньги — и у родителей, и у знакомых, у которых есть. Чтобы спокойно их отдать потом. Родители не влияют ни на какие решения, ни на что не влияют, просто гордятся, в общем, и поддерживают», — радуется молодой предприниматель.







Миша уточнил, что первоначально родители отнеслись к этой идее с недоверием, говорили, что лучше, наверное, учиться, потому что это может много времени занимать. Но потом поняли, что это учёбе особо не мешает.







«Никогда не было такого, чтобы мне говорили, что что-то не получится. Говорили, что просто нужно будет совмещать, нельзя учёбу забрасывать, но я её никогда и не забрасывал», — уточняет парень.







Миша получает опыт на практике и признаёт свои ошибки: например, сначала он покупал дорогое молоко, а потом понял, что его могут привозить поставщики по более выгодным ценам





Его родители участвовали в ремонте киоска: сами красили, Миша присверливал линолеум к полу.







«Папа помог прикрутить столешницу. Всё из подручных средств, потому что непонятно было, залетит или нет идея, глупо было бы тратить на это много денег. Девочка знакомая нарисовала граффити», — рассказывает школьник.







Миша хочет, чтобы каждая Melissa была с уникальными граффити на стене. У преподавательницы, которая стала инвестором, была племянница-бариста, поэтому её взяли на работу.







«Сначала бариста подсказала, какой кофе лучше брать, а потом я уже посоветовался с компанией, которая нам предоставляет зерно, и мы договорились о конкретном. Очень хорошее и дорогое используем. Меняли зерно, но в итоге вернулись к тому, что подороже. Сам себе каждый день я, конечно, варю кофе, всё это изучаю, интересно», — замечает Данилин.







Логотип, по словам Миши, разработала его знакомая, которая изначально вошла в бизнес, но пару месяцев назад решила из него выйти





Миша говорит, что часто их бизнес комментируют так — не верят, что они смогли открыть его за 100 тысяч, потому что само оборудование стоит от 200 тысяч.







«Кофемашина арендованная: мы договорились с одной компанией — они нам предоставили всё оборудование бесплатно и обслуживают его, а мы должны у них закупать как минимум 10 килограмм зерна. Для нас это максимально выгодно, и для них тоже, потому что мы, чуть-чуть переплачивая за зерно, получаем бесплатно оборудование, которое стоит 200 тысяч», — со знанием дела парирует Миша.







И тут же добавляет, что бизнес в общепите — это максимально непростой бизнес.







«Грубо говоря, если неправильно настроить помол кофе, то сам кофе будет либо горчить, либо кислить — короче, будет неправильно и невкусно. Если вы продали чашку кофе человеку и ему не понравилось, то человек не придёт, скорее всего, в следующий раз, и потенциально ты теряешь очень много денег. Потому что человек будет приходит каждый день, если ему понравится», — продолжает предприниматель.







Бариста пишет на каждом стаканчике имена клиентов и какие-нибудь пожелания





Миша уверен, что все эти знания лежат на поверхности, а если чего-то не хватает, то можно найти в интернете или посоветоваться с другими предпринимателями, которые, на его взгляд, сейчас открыты и готовы делиться опытом. Данилин уверен, что успех бизнеса в его сфере зависит от многих факторов — от настроения бариста, от того, написала она ему на стаканчике «Хорошего дня» или не написала, насколько правильный помол, перебили молоко или не перебили.







«Только при сочетании всех этих факторов человек опять вернётся, и всё будет круто. В принципе у нас особо косяков не было. Точнее, в начале они были, а теперь мы помаленьку идём к идеалу, чтобы максимально дарить людям положительные эмоции. Потому что человек приходит не чтобы попить кофе, а за какой-то эмоцией. Сюда даже приходят люди первостепенно посидеть, посмотреть в окно, покайфовать, фотку в Instagram выложить и за какой-то эмоцией — "Я крутой, сижу в «Чашке Кофе»", поесть — второстепенно. Если ему ещё улыбнулись — ещё одна эмоция. Человек сюда будет приходить. Это так работает, я понял», — заявляет парень.







Все рецепты напитков, говорит он, тоже можно найти в интернете. На большой перемене он обычно приходит в киоск и помогает бариста работать, потому что желающих много. Школьники, которые помладше, как правило, приходят за горячим шоколадом и какао, а школьники постарше и родители — за кофе. Хотя в меню ещё есть чаи и недавно ввели лимонады.





Кроме того, в киоске есть сэндвичи и выпечка. «Договорились с партнёрами, которые это всё производят. Они предоставили нам сертификаты, всё по СанПиНу. Они нам привозят каждое утро свежую выпечку, а мы просто перепродаём. У нас очень демократичные цены. Капучино объёмом 0,4 л стоит 100 рублей. Мы понимали, что заходить с новым продуктом на новый рынок нужно с приемлемыми ценами. В принципе с октября ещё цены не меняли», — характеризует ценовую политику Миша.





На большой перемене Миша приходит в киоск и помогает бариста справляться с потоком клиентов





В киоске действительно не так много места. Миша сначала узнает у бариста, как у неё дела, сделала ли она то, что он просил, а потом сам начинает готовить журналистам напитки. Миша подтверждает, что иногда люди удивляются возрасту бизнесмена. Например, те, с кем они заключили договор по кофемашине.





«Они потом уже сказали, что сначала всем офисом посмотрели все мои ролики, блог и оценивали. Но всё же возраст не так важен, важнее, что ты собой представляешь. Сейчас нет такого, что ты юный и не можешь что-то делать. Всё поступками доказывается. Личный бренд сейчас в почёте, так скажем. Это очень хороший инструмент создания бизнесов или привлечения клиентов. Людям действительно это интересно», — считает школьник.







Миша ведёт блог, участвует в разных мероприятиях для того, чтобы развивать личный бренд и найти единомышленников, таких же интересных ребят. Недавно он участвовал в конкурсе от Плехановского университета — хотел выиграть грант и уехать туда учиться. В итоге получил только скидку на обучение, но не расстраивается.







«Для каждого предпринимателя основная боль — это поиск сильного окружения. Окружение влияет на человека колоссально: чтобы стать миллионером, нужно общаться с миллионерами. На всех этих конкурсах, я надеюсь, я знакомлюсь с будущими миллионерами и прокачиваю личные качества. Вуз я тоже рассматриваю как инструмент получения новых знакомств. Я не планирую работать по найму, но не знаю, как жизнь сложится», — размышляет Миша Данилин.







Два месяца назад он выкупил долю у своей знакомой, потому что она захотела выйти из бизнеса. Поэтому сейчас он занимается точкой вместе с инвестором-преподавателем.







Миша хочет, чтобы у каждой точки сети в будущем были граффити





«Я в процессе открытия второй точки. Хотелось бы сеть сделать, но я рассматриваю и другие виды предпринимательства. Не исключаю, что буду заниматься другими бизнесами. Летом хочу сделать интернет-магазин какой-нибудь. Сначала мне нужно ЕГЭ сдать, а потом уже будет ясно», — заключает Миша Данилин.