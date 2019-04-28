Семь мифов о радиации: спасёт ли бокал вина от облучения и можно ли купаться в речке рядом с АЭС

33 года назад произошла авария на АЭС в Чернобыле

26 апреля — день, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. С этого момента у атомной темы появилось много поклонников, а также много мифов и заблуждений. Наши коллеги с E1.RU разобрали самые популярные из них вместе с кандидатом физических наук заведующим кафедрой экспериментальной физики УрФУ Владимиром Ивановым.







Наш эксперт — кандидат физико-математических наук Владимир Иванов





Миф первый: купаться, собирать грибы и ягоды рядом с АЭС опасно







— Не совсем так. Сейчас ситуация вокруг атомных станций полностью контролируемая и штатная. Другое дело — первые АЭС: когда они строились, влияние радиации на человека и окружающую среду не было полностью изучено, поэтому некоторые решения об утилизации радиоактивных отходов которые применялись тогда, неприемлемы сегодня. В Челябинской области на комбинате «Маяк» отходы размещали в озеро Карачай. Вычистить полностью и сегодня не представляется возможным, поэтому его просто поддерживают в стабильном состоянии с целью предотвращения распространения радиоактивных отходов — берега стараются сделать не выветриваемыми (бетонируют) чтобы не было пылевых выносов, поддерживают уровень воды, чтобы не обнажались донные отложения.







Я думаю, в тех грибах, что растут рядом с АЭС, если сдать их на экспертизу, вы не найдёте повышенного содержания специфических радионуклидов, которые присущи технологической цепочке атомной электростанции.





Миф второй: если АЭС взорвётся, накроет населенные пункты поблизости





— В атомной энергетике тема безопасности реакторов постоянно совершенствуется. Вообще инцидент на АЭС можно сравнить с инцидентом, например, на химическом производстве. Если это произойдёт там, то полгорода может накрыть облаком хлора. Но, к счастью, этого не происходит потому, что обычно опасными процессами ставят управлять умных и компетентных людей. Любой технологический процесс (с точки зрения выбросов) не есть полезный, но без него нельзя, это основа прогресса. То, что атомная станция возьмёт и взорвётся — это из области научной фантастики. Если вспомнить аварию в Чернобыле, то, конечно, приятного мало.





Если взять фантастический сценарий и предположить, что в атмосферу попадёт какое-то количество радиоактивного материала, то всё будет зависеть от того, в какую сторону дует ветер в данный момент. Когда на «Маяке» в Кыштыме произошла авария — так называемый «восточно-уральский радиоактивный след 1957 года» — ветра были такого направления, что все выпадения пришлись в основном на север Челябинской и Курганскую области.





Миф третий: вся радиация порождена человеком





— Нет. Радионуклиды как форма существования отдельных элементов таблицы Менделеева появились задолго до появления человека. По теории Большого взрыва они возникли во время формирования нашей планеты. Когда наша планета сформировалась, в её недрах образовались нестабильные элементы — радионуклиды, которые формируют естественный фон гамма-излучения. Где бы мы ни находились: на улице, в доме, мы всегда находимся под некоторым радиационным воздействием от земли, строительных материалов, т. е. щебня, например. К тому же есть космическое излучение. По прошествии времени от образования нашей планеты этот радиационный фон постепенно снижается. То есть человек как вид возник при более высоком радиационном фоне, нежели сейчас.





Этот агрегат — охладитель, он защищает систему от перегрева





Кроме естественных радионуклидов есть техногенные, которые порождены человеком. В ядерном реакторе, в результате облучения мишеней на ускорителях ионизирующих излучений, например, циклотроне. В мире есть и генерирующие источники излучения, и постоянные (радионуклидные). В медицине, кстати, используются и те, и другие. На последних стадиях рака используют облучение электронами и рентгеновскими лучами. Существует такая операция, как брахитерапия, когда нужное радиоактивное воздействие на опухоль организуют, подводя к опухоли специальную капсулу с радионуклидом (например, иридием), и воздействуют его излучением на опухоль.





Владимир Иванов отмечает, что кроме искусственной радиации есть природная и она была всегда





Миф четвёртый: гранитная набережная является источником радиации





— Неверно. В любых горных породах содержатся радионуклиды естественного происхождения, в каких-то породах больше, в каких-то меньше. Как правило, в граните это содержание повышено. Если в одном месте эта величина природного фона примерно 0,1 микрозиверта, то около гранитной набережной эта цифра может быть раза в три повыше. Но и при этом эта величина в границах нормы. На земле есть несколько аномальных зон, где природный радиационный фон весьма больше, но люди рождаются и живут в этих условиях, и ничего с ними не происходит. Если вы пришли на гранитную набережную, погуляли там, ушли, ничего не случится. Хуже, если дом, в котором вы живёте, построен с использованием строительных материалов с повышенной радиоактивностью.





Правда, в строительной отрасли сейчас организован очень строгий надзор за непревышением радиационного фактора. Одним из составляющих этого фактора является радиоактивный газ — радон. Он один из элементов в природной цепочке распада радионуклидов. Если он выделяется из земной коры или строительных материалов, вы можете его вдохнуть. Если это произошло, то все последующие распады будут происходить внутри, а внутреннее облучение всегда более опасное, чем внешнее. Поэтому контроль за содержанием радона в жилых и общественных зданиях ведётся весьма строгий.





На фото не передать звука, но, поверьте, в лаборатории жуткий гул. Так громко работает силовая электроника





Миф пятый: от рентгена и флюорографии вреда больше, чем пользы





— Нельзя назвать их полностью безвредными. Любое неестественное для человека воздействие — УЗИ, МРТ, рентген — могут стать стимулятором какой-то патологии, но вероятность таких случаев исчезающе мала. Отсутствие серьёзного риска при медицинских диагностических процедурах доказано многими исследованиями. С другой стороны, эти технологии позволяют существенно продвинуться в диагностике заболевания.





— Правда ли, что бокал красного вина после рентгена или флюорографии будет полезен?





— При всех процедурах, связанных с воздействием ионизирующего излучения на организм, происходит ионизация молекул в тканях организма, появляется активные химически кислородные радикалы. Вино, особенно красное, в этом случае обладает хорошими антиоксидантными свойствами, связывая эти свободные радикалы. Но этим лучше не злоупотреблять. Бокала красного вина вполне достаточно, чтобы забыть о воздействии рентгена. Ионизирующее воздействие может появиться и при других условиях, например, во время грозы. Этому способствуют электростатические заряды большой мощности.





— Полеты на самолетах тоже приводят к облучению?





— Да, фон космического облучения ослабляется атмосферой земли. Поднявшись на 10 километров, человек испытывает большее облучение. Но есть такая установленная величина дозы излучения — 50 миллизиверт в год. Если вы превышаете эту цифру, то повышается вероятность онкологических заболеваний. Но в любой работе, которая связана с радиацией, контролируется, чтобы человек не получал радиацию больше этой дозы. Кстати, за один полёт в зависимости от высоты и направления полета можно получить дозу от 4 до 80 микрозивертов.





На этих лампочках отражается вся работа приборов





Миф шестой: йод эффективно защищает от радиации





— Речь о защитных свойствах йода идёт только в случае радиационных инцидентов. Действительно, в момент аварии, в частности, на Чернобыльской АЭС, в первый момент после аварии возникает большое количество радиоактивного йода. В нашем организме есть хорошее депо для йода — это щитовидная железа, если это депо не насыщено, то оно заполнится опасными изотопами. Отсюда следует рекомендация употребить нерадиоактивный йод, который заполнит своё место в организме и не пустит радиоактивный. То же самое касается лекарств-блокираторов, которые не пускают цезий и стронций.





Миф седьмой: при ядерном ударе людям придётся жить в убежищах, природа погибнет





— Обратимся к фактам: бомба, которая была сброшена на Нагасаки, была мощностью 20 килотонн, чуть меньше по мощности была бомба, сброшенная на Хиросиму. Спустя 30 лет на этом месте были цветущие города и сейчас такими остаются. При ядерном взрыве существует много негативных факторов: электромагнитный импульс, который сбивает системы связи, кратковременные мощные потоки гамма- и нейтронного полей, сильная ударная волна и относительно небольшое радиоактивное заражение. С этой точки зрения радиационные аварии, которые происходят на реакторах, оказывают более негативное влияние, чем ядерный удар.





Вместе с тем по одному из сценариев при ядерном ударе может возникнуть понижение температуры из-за пыли, поднимаемой в атмосферу, следствием может быть ядерная зима, но не везде и ненадолго. Всё зависит ещё от того, где произойдёт взрыв, они бывают наземные, воздушные и подземные, первый, пожалуй, самый опасный. На территории России проводилось много локальных (мирных) подземных взрывов, когда, например, хотели увеличить нефтеотдачу, но я не слышал, что после этого оставались зараженные зоны на большой территории.





Физики умеют не только контролировать работу сложной системы, но заниматься ремонтом





— Получается, наступление ядерной зимы всё же возможно?





— Земля подогревается солнцем, она существует только благодаря солнечной радиации. При инциденте появляется много факторов, которые будут мешать распространению солнечной радиации — это пыль, сажа и прочее. Одновременно на земле будет происходить сгорание, и тепло будет накапливаться. Поэтому эти сценарии ядерной зимы или ядерного потепления очень примерны. Хуже, что все инциденты имеют трансграничные последствия. Облако, которое получилось в результате выброса на Чернобыльской атомной станции, хорошо чувствовалось и выпадало радиоактивными осадками в Европе вплоть до Исландии. Когда говорят о всеобъемлющем характере ядерного взрыва, имеют в виду прежде всего не локальные разрушения, а трансграничные факторы.