мнение

«Не должно быть очередей и наглых работников»: новосибирцы — об идеальных супермаркетах Новосибирска

НГС попросил горожан рассказать, как они выбирают супермаркеты — и какие им нравятся

По данным 2ГИС, в Новосибирске 854 супермаркета 
По данным 2ГИС, в Новосибирске 854 супермаркета 

Новосибирцы активно участвуют в голосовании второй «Народной премии НГС», которая стартовала 1 апреля 2019 года. На сегодняшний день более 9 тысяч человек предложили своих номинантов на звание лучшего бизнеса города, в том числе в номинации «Супермаркет года». Кому, как не новосибирцам, знать, каким должен быть лучший супермаркет? НГС провёл опрос среди горожан, спросив, каким он должен быть, что нравится в новосибирских магазинах, а что нет.


«Не должно быть очередей и наглых работников»: новосибирцы — об идеальных супермаркетах Новосибирска


Григорий, работает в сфере торговли алкоголем: «Там не должно быть длинных очередей, должен быть хороший выбор и низкие цены. Честно: мало что мне нравится в новосибирских супермаркетах — я часто в них работаю. Огромные очереди постоянно. Но в Metro хороший выбор: свежие продукты качественные и вещи, которые редко где можно найти: морепродукты, крепкий алкоголь, мраморная говядина. Люблю сеть "Магнит", потому что рядом с домом, доступные, низкие цены. Хотелось бы, чтобы было больше локальных сетей, а не федеральных, чтобы развивался местный бизнес. У нас есть такие сети, как "Сибирский гигант". Хотелось бы, чтобы они развивались, а не затухали, как это сейчас происходит. И чтобы было больше местных производителей: у нас есть, например, "Доронинские продукты" из того, что вспоминаю, — свежие продукты и доступные цены».


«Не должно быть очередей и наглых работников»: новосибирцы — об идеальных супермаркетах Новосибирска


Саша, работает в сфере рекламы: «Проходимость должна быть. Мне нравится "Ярче!" и "Магнит" по дизайну».


«Не должно быть очередей и наглых работников»: новосибирцы — об идеальных супермаркетах Новосибирска


Никита, студент: «Как минимум супермаркет должен быть замечаемый: проезжая по улицам, ты должен видеть, что он есть. Он не должен находиться где-то вдалеке, прям в жилом районе. Не скажу, что должна быть какая-то реклама: то, что он заметен, это уже плюс. Цены должны быть приемлемыми в любом случае — и хорошие товары, которыми все пользуются. Во многих новосибирских супермаркетах неплохой ассортимент. Не нравятся работники — бывают специфические. Так-то в целом всё хорошо более или менее».


«Не должно быть очередей и наглых работников»: новосибирцы — об идеальных супермаркетах Новосибирска


Дарья, в декрете: «Нужно, чтобы был широкий ассортимент и обслуживание клиентов немаловажно. Везде продукция одинаковая, я даже не знаю, какие преимущества назвать. Не нравится очень часто обслуживание персонала, которое подводит. А так продукции достаточно — были бы деньги».


Арина (слева) и Саша (справа)
Арина (слева) и Саша (справа)


Арина, студентка: «Качественная продукция, лояльные цены для людей, приятный интерьер».


Саша, студентка: «Удобная навигация, приятные работники, не наглые — и всё, в принципе достаточно: этого нам и не хватает в большинстве случаев. Нравится то, что товаров стало больше в новосибирских супермаркетах. У меня есть друзья-вегетарианцы, приверженцы здорового образа жизни, для них стало намного больше выбора. Хотелось бы изменить отношение к покупателям, потому что если мне не 60, а 20, то я не считаю, что со мной могут разговаривать неуважительно, тем более я прихожу с добрыми намерениями и с деньгами, которые собираюсь потратить. Даже если я задаю самый тупой вопрос, то имею право получить спокойный ответ. Наверное, в большинстве случаев только это, а так всё окей».


«Не должно быть очередей и наглых работников»: новосибирцы — об идеальных супермаркетах Новосибирска


Владлен, работает в сфере рекламы: «Я бы хотел, чтобы, когда подходит срок годности продуктов, сделали бы какой-то отдельный стеллаж и продавали бы с уценкой. Кстати, "Ярче!" так делает с некоторыми продуктами, а во многих местах этого нет. Их же, получается, утилизируют, а могли бы продавать со скидкой.


«Не должно быть очередей и наглых работников»: новосибирцы — об идеальных супермаркетах Новосибирска


Инна, HR-менеджер: «Чтобы он был удобен, нативно всё понятно было и доступные цены. Чтобы было чисто, современно. Доброжелательный персонал и комфортные цены. Хотя в целом для меня все новосибирские супермаркеты одинаковые. Мне нравится, что новосибирские супермаркеты стали работать допоздна, хотя бы до 22. И то, что в принципе их стало много в шаговой доступности. Хотелось бы, чтобы было больше доступных овощей и фруктов, хотя я не думаю, что дело в супермаркете, просто мы живём в Сибири».


«Не должно быть очередей и наглых работников»: новосибирцы — об идеальных супермаркетах Новосибирска


Александр, работает в сфере рекламы: «Должен продавать без просрочки и не должно быть длинных очередей. Все сетевые магазины, на мой взгляд, похожи — без разницы, "Магнит" или "Ярче!". В новосибирских супермаркетах ничего не нравится: магазин как магазин».


«Не должно быть очередей и наглых работников»: новосибирцы — об идеальных супермаркетах Новосибирска


Алёна, студентка: «Широкий выбор, отсутствие очередей, кассиры всегда на месте, свежие продукты. В новосибирских супермаркетах нравится ассортимент. Хотелось бы, чтобы поставки не стояли посреди зала».


Лера, студентка: «Нужно расширить сам супермаркет, сделать больше ассортимент. В новосибирских супермаркетах нравятся вежливые работники. Хотелось бы, чтобы было больше работников и меньше очередей. Чтобы больше места было».


До конца апреля вы можете предложить своего номинанта на звание «Супермаркета года» на сайте «Народной премии НГС» — торопитесь, до конца сбора заявок осталось совсем немного!

Прочтений: 174

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено