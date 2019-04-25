«Не должно быть очередей и наглых работников»: новосибирцы — об идеальных супермаркетах Новосибирска

По данным 2ГИС, в Новосибирске 854 супермаркета

Новосибирцы активно участвуют в голосовании второй «Народной премии НГС», которая стартовала 1 апреля 2019 года. На сегодняшний день более 9 тысяч человек предложили своих номинантов на звание лучшего бизнеса города, в том числе в номинации «Супермаркет года». Кому, как не новосибирцам, знать, каким должен быть лучший супермаркет? НГС провёл опрос среди горожан, спросив, каким он должен быть, что нравится в новосибирских магазинах, а что нет.











Григорий, работает в сфере торговли алкоголем: «Там не должно быть длинных очередей, должен быть хороший выбор и низкие цены. Честно: мало что мне нравится в новосибирских супермаркетах — я часто в них работаю. Огромные очереди постоянно. Но в Metro хороший выбор: свежие продукты качественные и вещи, которые редко где можно найти: морепродукты, крепкий алкоголь, мраморная говядина. Люблю сеть "Магнит", потому что рядом с домом, доступные, низкие цены. Хотелось бы, чтобы было больше локальных сетей, а не федеральных, чтобы развивался местный бизнес. У нас есть такие сети, как "Сибирский гигант". Хотелось бы, чтобы они развивались, а не затухали, как это сейчас происходит. И чтобы было больше местных производителей: у нас есть, например, "Доронинские продукты" из того, что вспоминаю, — свежие продукты и доступные цены».









Саша, работает в сфере рекламы: «Проходимость должна быть. Мне нравится "Ярче!" и "Магнит" по дизайну».









Никита, студент: «Как минимум супермаркет должен быть замечаемый: проезжая по улицам, ты должен видеть, что он есть. Он не должен находиться где-то вдалеке, прям в жилом районе. Не скажу, что должна быть какая-то реклама: то, что он заметен, это уже плюс. Цены должны быть приемлемыми в любом случае — и хорошие товары, которыми все пользуются. Во многих новосибирских супермаркетах неплохой ассортимент. Не нравятся работники — бывают специфические. Так-то в целом всё хорошо более или менее».











Дарья, в декрете: «Нужно, чтобы был широкий ассортимент и обслуживание клиентов немаловажно. Везде продукция одинаковая, я даже не знаю, какие преимущества назвать. Не нравится очень часто обслуживание персонала, которое подводит. А так продукции достаточно — были бы деньги».







Арина (слева) и Саша (справа)





Арина, студентка: «Качественная продукция, лояльные цены для людей, приятный интерьер».





Саша, студентка: «Удобная навигация, приятные работники, не наглые — и всё, в принципе достаточно: этого нам и не хватает в большинстве случаев. Нравится то, что товаров стало больше в новосибирских супермаркетах. У меня есть друзья-вегетарианцы, приверженцы здорового образа жизни, для них стало намного больше выбора. Хотелось бы изменить отношение к покупателям, потому что если мне не 60, а 20, то я не считаю, что со мной могут разговаривать неуважительно, тем более я прихожу с добрыми намерениями и с деньгами, которые собираюсь потратить. Даже если я задаю самый тупой вопрос, то имею право получить спокойный ответ. Наверное, в большинстве случаев только это, а так всё окей».











Владлен, работает в сфере рекламы: «Я бы хотел, чтобы, когда подходит срок годности продуктов, сделали бы какой-то отдельный стеллаж и продавали бы с уценкой. Кстати, "Ярче!" так делает с некоторыми продуктами, а во многих местах этого нет. Их же, получается, утилизируют, а могли бы продавать со скидкой.











Инна, HR-менеджер: «Чтобы он был удобен, нативно всё понятно было и доступные цены. Чтобы было чисто, современно. Доброжелательный персонал и комфортные цены. Хотя в целом для меня все новосибирские супермаркеты одинаковые. Мне нравится, что новосибирские супермаркеты стали работать допоздна, хотя бы до 22. И то, что в принципе их стало много в шаговой доступности. Хотелось бы, чтобы было больше доступных овощей и фруктов, хотя я не думаю, что дело в супермаркете, просто мы живём в Сибири».











Александр, работает в сфере рекламы: «Должен продавать без просрочки и не должно быть длинных очередей. Все сетевые магазины, на мой взгляд, похожи — без разницы, "Магнит" или "Ярче!". В новосибирских супермаркетах ничего не нравится: магазин как магазин».









Алёна, студентка: «Широкий выбор, отсутствие очередей, кассиры всегда на месте, свежие продукты. В новосибирских супермаркетах нравится ассортимент. Хотелось бы, чтобы поставки не стояли посреди зала».







Лера, студентка: «Нужно расширить сам супермаркет, сделать больше ассортимент. В новосибирских супермаркетах нравятся вежливые работники. Хотелось бы, чтобы было больше работников и меньше очередей. Чтобы больше места было».







До конца апреля вы можете предложить своего номинанта на звание «Супермаркета года» на сайте «Народной премии НГС» — торопитесь, до конца сбора заявок осталось совсем немного!

