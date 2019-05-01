«Где дороги?»: как страдают депутаты и коммерсанты-миллионеры в самом центре Новосибирска

В новом, 31-м выпуске проекта «Где дороги?»: катастрофическое состояние улиц в «правительственной» части Новосибирска, разбомбленный Западный жилмассив и опасное соседство на детской площадке.









Сначала поговорим о центре Новосибирска — это же лицо города. Улица Советская давно ремонта не видела. Провалы в асфальте, ямы, торчащие многочисленные колодцы. Здесь ходит общественный транспорт, но для властей это, видимо, не причина для ремонта.















Улица Коммунистическая. Здесь, в самой сердцевине Новосибирска, живут и ездят все эти самые чиновники, депутаты, бизнесмены-миллионеры. Те, от кого зависит состояние улиц. Но им плевать даже на себя, чего уж говорить про жителей города. Разбитая Коммунистическая — тому пример. Происходит всё это в шаге от правительства области и администрации Новосибирского района.















«Полоса препятствий по улице Танкистов Западного жилмассива. Разбитую, как после бомбардировки, часть дороги водители вынуждены объезжать по встречке. А после дождя здесь Венеция, вода продолжает стоять даже через три дня после прекращения осадков», — сообщает нам читательница Любовь.















«Плющихинский ж/м, живём в пыли и грязи. Это ужас, КАМАЗы возят на стройку землю или глину, по пути на стройку вся эта земля сыпется на асфальт, а рано утром и весь день с асфальта землю счищает тракторишка со щеткой. Но проблема в том, что при чистке этот маленький тракторишка поднимает всю эту пылищу до 10-го этажа, все летит в окна, сидим в духоте», — жалуется Регина.













«Яма в Горском микрорайоне, 1. Отмечала эту яму на портале "Мой Новосибирск", а воз и ныне там», — информирует Эльвира.













«Вот так ремонтируют знаменитую яму на Котовского. А потом мэр удивляется, откуда пыль в городе», — пишет читатель Влад, вероятно, имея в виду рассыпающийся мелкий щебень.















Не все в порядке и с тротуарами. «Живу в общаге и наблюдаю такую картину: улица Серафимовича, 1, заваленная мусором и листвой. Кто отвечает за этот участок? Как-никак там дети ходят по утрам», — рассказывает читатель Раймонд.













А здесь проблема с озеленением двора. «По адресу Лежена, 9 производится несанкционированная вырубка деревьев для установления индивидуальной стоянки. Приехала полиция, но действий никаких не предприняли. Вырубка так и продолжается», — сообщает Елена.















Опасность возле детской площадки. «Ул. Т. Снежиной, 31/3. Сделайте, пожалуйста, пологий склон, от греха, пока дети живы», — бьет тревогу Юрий.













«Еще один источник пыли. Вот так убирают нашу улицу Фасадную. На дороге полоса из песка и грязи. От любых автомобилей пыль, окна не открыть, вся квартира потом в песке. Полоса песка шириной с 1 метр и высотой с бордюр», — жалуются местные жители.





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